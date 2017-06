für die politischen Unarten des US-Präsidenten hat der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel gestern ein Wort geprägt, das mir sehr gefällt: Trumpisierung. Gemeint ist offenbar die uneingeschränkte Bereitschaft zur Eskalation, die Donald Trumps Außenpolitik kennzeichnet. Im Mittleren Osten zeigt sie bereits Wirkung. Als gäbe es in der Region nicht schon genug Streit, hat Saudi-Arabien eine Allianz gegen das kleine Emirat Katar geschmiedet. Offenbar hatte Trump Riad auf seiner Reise in die Region vor zwei Wochen dazu angestiftet. Jedenfalls sieht er die Chaotisierung des Mittleren Ostens als Erfolg im Kampf gegen den Terrorismus.

Ist der US-Präsident gerade dabei, den Mittleren Osten anzuzünden? Sein Außenminister Rex Tillerson bemüht sich um Schadensbegrenzung. Vielleicht hatte Trump noch nicht mitbekommen, dass die USA in Katar einen wichtigen Militärstützpunkt unterhalten. Aber das alles wird Gabriel heute aus erster Hand erfahren, wenn er seinen saudi-arabischen Amtskollegen Adel bin Achmed al-Dschubeir in Berlin trifft, einen smarten Mann übrigens mit geschliffenem Englisch und sogar ein paar Brocken Deutsch. Er ist eine Zeit lang in Deutschland zur Schule gegangen.

Merkel reist zu Trumps Widersacher

Kanzlerin Angela Merkel bricht heute Abend zu einer mehrtägigen Reise nach Argentinien und Mexiko auf - zwecks Vorbereitung des G20-Gipfels im Juli in Hamburg. Argentinien wird im kommenden Jahr die G20-Präsidentschaft übernehmen, ist also im Moment ein wichtiger Partner für Deutschland. Merkel hofft, in Hamburg eine Allianz gegen Donald Trump und seine Klimaverweigerungspolitik schmieden zu können. Ein gewisser Anti-Trump-Twist ihrer Reise dürfte also nicht unerwünscht sein. Wenn man in diesen Tagen demonstrativ einen Kontrapunkt zum US-Präsidenten setzen will, ist ein Besuch bei Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto sicher eine gute Idee. Trump wollte Nieto bekanntlich dazu zwingen, die geplante Mauer an der Südgrenze der USA zu finanzieren. Merkel hat dagegen aus ihrer Abneigung gegen Mauern nie einen Hehl gemacht.

Teures Urteil

Selten stand bei einer Entscheidung in Karlsruhe so viel auf dem Spiel wie beim heutigen Beschluss. Jedenfalls finanziell. Es geht um bis zu sechs Milliarden Euro, wenn das Bundesverfassungsgericht heute um 9.30 Uhr seine Entscheidung zur Brennelementesteuer bekanntgibt. Die Atomkonzerne E.on, RWE und EnBW hatten geklagt, waren aber vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert. Jetzt hoffen sie, dass Karlsruhe die Steuer für verfassungswidrig erklärt, und der Bund die Milliarden zurückzahlen muss. Teuer wird es in jedem Fall, entweder für Wolfgang Schäuble - oder für E.on und Co.

Schulz und die Rente

SPD-Chef Martin Schulz ringt weiter um innenpolitisches Profil und öffentliche Aufmerksamkeit. Heute stellt der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten zusammen mit Arbeitsministerin Andrea Nahles in Berlin sein Rentenkonzept vor. Langsam arbeitet Schulz die Liste der innenpolitischen Themen ab. Seine Vorstöße zur Inneren Sicherheit und zur Familienpolitik fanden allerdings eher wenig Beachtung. Im Moment will dem anfangs umjubelten Kandidaten einfach nichts so recht gelingen. Aber die Stimmung ist volatil, in diesem Wahljahr ist nichts sicher. Außer vielleicht die Rente.

Gewinner des Tages

Kennen Sie BEPS? So heißt das internationale Abkommen gegen Steuervermeidung, das Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble heute in Paris unterzeichnet. Mehr als 60 OECD-Staaten beteiligen sich an der Initiative, die internationalen Konzernen wie Apple, Google und Co., die sich besonders bei der Steuervermeidung hervortun, den Kampf ansagt. In erster Linie geht es um mehr Transparenz, mag sein, dass das am Ende nicht reicht, aber es ist ein Anfang.

