er ist 28 Jahre alt und er ist der Politiker der Stunde, der Mann, der Martin Schulz und Angela Merkel das Fürchten lehrt. Kevin Kühnert, Vorsitzender der Jusos, der eine furiose Kampagne gegen die Große Koalition führt. Heute um 11 Uhr gibt er im Willy-Brandt-Haus in Berlin eine Pressekonferenz.

Er ist jung genug, um nicht staatstragend, nicht konstruktiv sein zu müssen, und er macht was draus. Kühnert zeigt Kampfgeist, Leidenschaft, Überzeugung - was selten geworden ist beim politischen Spitzenpersonal dieses Landes. Und er hat recht. Wozu eine Große Koalition, wenn sie sich nichts Großes vornimmt, und das ist nach den Sondierungsgesprächen nicht zu erkennen.

Für seine Jugendlichkeit wird Kühnert nun kräftig verspottet, höhnisch und liebevoll. Den schönsten Vergleich hat mein Kollege Steffen Lüdke von bento gefunden: Justus Jonas, der Oberdetektiv aus "Die drei ???". Das ganze Porträt finden Sie hier.

Jenninger und Internet

Heute trifft sich die politische Prominenz zum Staatsakt für Philipp Jenninger, den ehemaligen Bundestagspräsidenten, dem eine Rede zur Reichspogromnacht zum Verhängnis wurde, weil sie falsch verstanden werden konnte, aber auch gerne falsch verstanden wurde. Er verlor sein Amt. Für mich sind die Jenninger-Rede und ihre Folgen eine Mahnung, genau zuzuhören, genau zu lesen und so zu interpretieren, dass der Sprecher oder Schreiber seine eigenen Absichten erkennen kann. Im Zeitalter der schnellen Rede und Gegenrede im Internet scheint mir das eine besonders wichtige Mahnung zu sein. Wenn ich aber von Fehlbarkeit rede, meine ich immer zuerst mich selbst.

Das hat Trump nicht verdient

Dass mir das passiert, hätte ich nicht gedacht. Ich habe das Bedürfnis, Donald Trump in Schutz zu nehmen. Was jetzt passiert, hat er nicht verdient, nicht einmal er. Ich finde obszön, wie alle Details seines körperlichen und geistigen Zustands ausgebreitet werden. Der Body-Mass-Indexwert, den er hat. Die Medikamente, die er nimmt. Die Fragen, die er beim Wahrnehmungstest beantworten kann.

Zwar gibt sein Arzt diese Daten preis, mit Trumps Einverständnis, aber sie werden mit Genuss und Hohn verbreitet. Mir würde die Angabe "gesund" oder "nicht gesund" reichen. Den Kampf gegen Trump kann man nur politisch gewinnen, mit Argumenten, nicht mit Bulletins.

Pomp und Understatement

Mr Europa trifft Mrs Brexit, Emmanuel Macron trifft heute Theresa May in Sandhurst. Der eine will die EU vertiefen, die andere will sie verlassen. Franzosen und Briten haben eine Menge Kriege gegeneinander geführt, aber in beiden Weltkriegen zueinander gehalten. Die einen pflegen den Etatismus, die anderen den Liberalismus. Pomp gegen Understatement, Sterneküche gegen Pubfood und was es sonst so an (wahren) Klischees gibt. Dass diese beiden Länder in der EU vereint sind, ist neben der Aussöhnung aller mit den Deutschen, die größte und rührendste Leistung der europäischen Politik. Das kann man doch nicht auseinander reißen.

Gewinner des Tages

Herzlichen Glückwunsch, das Magazin "Focus" wird heute 25 Jahre alt. Die erste Ausgabe erschien am 18. Januar 1993. Damals herrschte große Unsicherheit beim SPIEGEL. Würde da ein starker Konkurrent heranwachsen?

Doch die eigentliche Leistung der Kollegen war und ist nicht, dass sie vieles besser, sondern dass sie vieles anders gemacht haben. Sie haben ein neues Segment erfunden, den Markt erweitert, neue Leser für Magazine gewonnen. Davor habe ich eine Menge Respekt.

Der SPIEGEL hat vom "Focus" gelernt, nicht inhaltlich, aber optisch. Große Fotos, viele Grafiken, das sind heute Standards. Auch der Nutzwert gewinnt im digitalen Zeitalter neuen Wert. Es wäre schön, könnte der "Focus" auch einen 50. Geburtstag feiern. Und natürlich einen 100.

