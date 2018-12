es gibt eine Chance, den Klimawandel halbwegs zu beherrschen. Es gibt einen Plan dafür, ein Konzept. Im neuen SPIEGEL stellen wir es exklusiv vor. Der Kern ist eine Steuer auf CO2, sozial verträglich und nachhaltig wirksam. Der Traum ist, dass sich der Klimagipfel in Katowice darauf einigen könnte. Er beginnt am Montag, und ganz sicher wird das nicht passieren, obwohl es vernünftig wäre. Nicht einmal die Bundesrepublik erreicht ihre Klimaziele, und dabei war Angela Merkel mal Klimakanzlerin. Ist lange her.

Zu unserem Titelkomplex gehört auch eine große Reportage zum Thema Wasser. Hier zeigt sich der Klimawandel besonders deutlich, die Sintflut ist schon da, der Meeresspiegel steigt, und vom Himmel schüttet es manchmal so heftig, dass die Wassermassen nicht beherrschbar sind. Unsere Reporter haben in aller Welt recherchiert, wie Menschen, die besonders betroffen sind, mit den Fluten leben. Manche haben nur noch eine Hoffnung: Migration.

REUTERS Überschwemmter Markusplatz in Venedig

Im Video: Wie die Ozeane unser Klima bestimmen

Der Countdown

Ehrlich gesagt: Ich zähle die Tage. Noch sechs. Dann beginnt der Parteitag der CDU in Hamburg, der historisch sein wird. Nach 18 Jahren Angela Merkel wählen die Delegierten einen Nachfolger/eine Nachfolgerin. 18 lange Jahre ging es immer nur darum, wie viel Prozent bekommt Merkel. Und jetzt sind da Wahlkampf, Debatte, Spannung. Ich war 2000 dabei, als Merkel in Essen gewählt wurde, ebenfalls ein historischer Moment, und natürlich gehe ich wieder hin. Damals zog Merz ein langes Gesicht, und jetzt?

Im neuen Heft stellen wir die beiden Favoriten in Porträts vor, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer. Markus Feldenkirchen und Ralf Neukirch haben sie im Wahlkampf begleitet, haben mit ihnen gesprochen und festgestellt, dass sie beide ein Problem mit der Vergangenheit haben, auf ganz unterschiedliche Weise.

Die Geschichte eines Todes

Wenn Sie von sich sagen können, dass Sie sich nie für Daniel Küblböck interessiert haben, dann lesen Sie jetzt weiter. Ich konnte das Gleiche auch von mir behaupten, bis ich die Geschichte von Felix Hutt in unserem neuen Heft gelesen habe. Hutt ist es gelungen, mit dem Vater über den verstorbenen Sohn zu reden. Daniel Küblböck hat sich im September das Leben genommen, mit einem Sprung von einem Kreuzfahrtschiff. Hutt kann zum ersten Mal ausführlich von den Hintergründen dieses Suizids erzählen.

Es geht um einen jungen Mann, der Wunderkind und Witzfigur war, der als Star von Medien gefeiert, missbraucht und fallen gelassen wurde, aber vor allem Hilfe gebraucht hätte. Es ist die klassische Geschichte vom Narren und Künstler, der andere fröhlich macht, während er kaputtgeht.

DDP Images Küblböck

AMG IV

Es gibt diese üblen Stammtischgeschichten, in denen fahren Hartz-IV-Empfänger mit dicken Limousinen beim Jobcenter vor. Man kennt das, winkt ab, übles Gerede, kann ja nicht sein. Umso interessanter ist ein Interview mit dem Duisburger Oberstaatsanwalt Stefan Müller, der genau von solchen Fällen berichtet. Bei einer Razzia gab es, berichtet Müller, diese Ausbeute: "Eine Mercedes E-Klasse, ein 5er BMW, solche Kaliber. Jemand kam mit einem Mercedes AMG zum Amt, ein Auto mit über 500 PS. Es ist schwierig, so etwas mit Sozialhilfe zu finanzieren." Manchmal hat der Stammtisch einen Punkt, täuscht sich aber zumeist über das Ausmaß der Missstände.

Neue Götter

Nana und Lulu heißen die beiden Kinder, deren Leben uns noch lange beschäftigen wird. "Haben Sie Erbarmen mit Ihnen", fleht He Jiankui, für den das selbst allerdings nicht gilt. Er benutzt sie für einen Menschenversuch, hat in einer Petrischale an der befruchteten Eizelle in die Keimzelle eingegriffen und ein Gen manipuliert. Die Eizelle hat er der Mutter eingesetzt, die dann Zwillinge geboren hat, die gegen eine HIV-Infektion immun sein sollen. Dies war, soweit bekannt, der erste erfolgreiche Eingriff dieser Art bei Menschen.

Mit Nana und Lulu könnte etwas beginnen, was irgendwann zum Designerbaby führt, zum ewig gesunden, schönen, leistungsstarken Menschen aus der Retorte. Die Zeit des Schicksals ginge dem Ende entgegen. Wer viel Geld und wenig Skrupel hat, kann selbst Gott spielen für seine Nachkommen. Menschenbild und Menschenwürde würden sich dramatisch verändern. Wir haben einen großen Report zu diesem Thema im neuen Heft.

Mark Scheifelbein/ DPA He Jiankui

Toxisch männlich

Ein Mann, der ausschließlich Rindfleisch isst, wirkt auf den ersten Blick wie ein Mann, den man früher "echter Mann" genannt hat. Jordan Peterson isst ausschließlich Rindfleisch, und die Frage, was ein Mann heutzutage ist (nur 1 s) oder sein sollte, beschäftigt ihn intensiv. Peterson ist ein kanadischer Intellektueller mit einer riesigen Gefolgschaft, die seine Bücher kauft oder seine Vorträge auf seinem YouTube-Kanal anschaut.

Lothar Gorris hat ihn getroffen und beschreibt eine faszinierende, aber auch schweflige Persönlichkeit: "Für seine Gegner gibt er ein fantastisches Feindbild ab: Kampfmaschine, Fleischfresser, Raubtier, ein gefährlicher Mann, laut, grob, unhöflich, rechthaberisch, durchaus eitel, superschlau, obsessiv. Vor allem das: obsessiv. Toxische Maskulinität nennt sich das heute." Man wirft Peterson vor, Transphobiker, Antifeminist, Rassist zu sein. Er dagegen sagt, dass er vor allem um free speech, also um Meinungsfreiheit kämpft. Und die Sache mit dem Fleisch ist nicht ganz so, wie man vermuten könnte.

Patrick Bolger/ DER SPIEGEL Jordan Peterson

