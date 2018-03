Die Lage am Montag

es ist alles besprochen, die Posten sind verteilt, nun kann die Arbeit der neuen Bundesregierung endlich beginnen. Union und SPD werden heute den Koalitionsvertrag unterschreiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz wollen zudem gemeinsam eine Presskonferenz bestreiten, was gemeinhin als erster kleiner Test dafür gilt, wie gut oder schlecht die neuen Partner miteinander harmonieren.

Für alle, die es schon wieder vergessen haben, sei an dieser Stelle noch mal an die Überschrift des Koalitionsvertrags erinnert. Sie lautet: "Ein neuer Aufbruch für Europa - Eine neue Dynamik für Deutschland - Ein neuer Zusammenhalt für unser Land." Das klingt schön, ehrlicher wäre aber sicher gewesen: "Wir müssen leider schon wieder miteinander regieren - Wird schon irgendwie schiefgehen - Was macht eigentlich der Seehofer hier?"

Merkels Trump-Problem

REUTERS

Die Kanzlerin hat ihre Reisetätigkeit während der Koalitionsgespräche naturgemäß auf ein Mindestmaß reduziert, sicherlich könnte es aber nicht schaden, wenn sie bald nach ihrer Vereidigung bei US-Präsident Donald Trump in Washington vorbeischaut. Dessen jüngste Drohung im Handelsstreit, Strafzölle auf Autos von BMW und Mercedes zu erheben, zeigt, dass Trump für Merkel langsam aber sicher zum ernsten Problem wird. Die beiden haben sich seit dem Hamburger G-20-Gipfel Mitte vergangenen Jahres nicht mehr persönlich gesehen. Abstandsphasen sollen ja in schwierigen Beziehungen manchmal helfen, aber irgendwann muss man dann auch wieder reden. Sonst wird es bekanntlich ganz düster.

Exportschlager Waffen

AFP

Wenn sich Donald Trump laut darüber beklagt, dass die USA im weltweiten Handel benachteiligt werden, verschweigt er, dass Amerika einige absolute Exportschlager hat: nämlich Waffen aller Art. Laut dem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri sind die USA auch weiterhin der größte Waffenlieferant, mit einem Anteil von 34 Prozent am Welthandel. Auf den weiteren Plätzen folgen Russland, Frankreich und Deutschland. Vor allem der Mittlere Osten rüstet auf und kauft Waffen aus amerikanischer Produktion - und das übrigens zollfrei.

Gewinner des Tages...

ROMAN PILIPEY/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

... ist Chinas Staatspräsident Xi Jinping, er ist nun Alleinherrscher in seinem Riesenreich. Der Nationale Volkskongress hat die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten aufgehoben, Xi kann bis zum Ende seines Lebens regieren. Außerdem werden "die Leitgedanken Xi Jinpings" ins chinesische Grundgesetz aufgenommen, neben den Theorien von Karl Marx und Mao Zedong. Das ist natürlich schön für Xi, zugleich zeigt sich aber leider einmal mehr, dass die Bürger in der "Volksrepublik" China nur auf dem Papier das Sagen haben. Das inoffizielle Motto der Staatsführung lautet: "Weniger Demokratie wagen."

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,

Ihr Roland Nelles