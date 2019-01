nach der historischen Einigung der Expertenkommission zum vollständigen Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 ist nun die Bundesregierung am Zug. Die Große Koalition will in den kommenden Wochen konkrete Pläne ausarbeiten, wie das Ende der Kohleverstromung in Deutschland gesetzlich umgesetzt werden kann. Der Teufel steckt im Detail: Die Regierung muss mit den Betreibern aushandeln, welche Kraftwerke abgeschaltet werden und welche Entschädigungen sie dafür erhalten. Politisch brisant: RWE warnt bereits vor einem signifikanten Stellenabbau.

Hinzu kommt, dass die betroffenen Bundesländer einen finanziellen Ausgleich erwarten. Sie sollen laut Kohlekommission 20 Jahre lang 1,3 Milliarden Euro jährlich bekommen. Ganz billig wird der Ausstieg für die Steuerzahler also nicht, was wiederum eine Steilvorlage für alle Populisten sein dürfte. Aber die unbequeme Wahrheit lautet eben: Klimaschutz zum Nulltarif gibt es nicht.

Koalition zankt über Grenzwerte

Der Streit um Tempolimit, Fahrverbote für Diesel und Abgas-Grenzwerte geht in eine neue Runde. Umweltminister Andreas Scheuer (CSU) hält ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern für "Gängelung" und will jetzt auch noch die deutschen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid hinterfragen. Er beruft sich dabei auf die Stellungnahme von 100 Lungenärzten, die in der vergangenen Woche die deutschen Grenzwerte kritisiert hatten.

SPD-Umweltministerin Swenja Schulze hält dagegen und ermahnte Scheuer zu einer "Versachlichung der Debatte". Rückendeckung erhält sie von einer Gruppe internationaler Lungenärzte, die die deutschen Grenzwerte in einer Stellungnahme ausdrücklich verteidigt.

Heute tagen die Gremien der Parteien in Berlin und man ahnt schon, dass das Thema Auto dort ebenfalls reichlich Raum einnehmen wird. Wenn Sie mehr wissen wollen: Alle Hintergründe zum "Kulturkampf um das Auto" lesen Sie hier.

Gabriel und Schulz - was läuft denn da?

Lange nichts gehört von Sigmar Gabriel. Könnte sich das bald ändern? Der Ex-SPD-Chef scharrt angeblich mit den Hufen und würde gerne wieder mehr in Berlin mitmischen, so streuten es zumindest Vertraute am Wochenende in diversen Medien. Die "Bild"-Zeitung will sogar von angeblichen Putschplänen des früheren Chefs gegen die aktuelle Parteispitze um Andrea Nahles und Olaf Scholz erfahren haben. Zusammen mit dem früheren Kanzlerkandidaten Martin Schulz könnte Gabriel nach einer möglichen Wahlpleite der SPD bei der Europawahl am 26. Mai wieder die Spitze übernehmen.

Das klingt erst mal reichlich kurios und wird deshalb so vermutlich auch nicht stattfinden. Andererseits muss man zugeben: Im Putschen gegen die eigene Führung sind die Genossen Weltklasse.

Gewinner des Tages...

... ist James Mattis, der frühere US-Verteidigungsminister. Er hatte sich bekanntlich mit US-Präsident Donald Trump überworfen und seinen Dienst quittiert. Beim renommierten Dinner des Alfalfa Club in Washington erhielt er nun von den versammelten Größen aus Politik und Wirtschaft Standing Ovations. Das dürfte für ihn eine schöne Genugtuung gewesen sein. Auf der Gästeliste des Treffens standen Namen wie die der Wirtschaftsgrößen Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Tim Cook, Bill Gates und Warren Buffett. Auch Jared Kushner und seine Frau, Trump-Tochter Ivanka, waren geladen, sagten aber kurzfristig ab. John Kerry, der frühere Außenminister unter Barack Obama, hielt eine Laudatio auf Mattis. Zugleich machte er deutlich, dass viele Amerikaner trotz Shutdown, Trump und Mauer-Streit ihren Humor nicht verloren haben: "Das hier ist die einzige Rede in Washington, die noch nicht von Nancy Pelosi abgesagt wurde", scherzte er.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Ihr Roland Nelles