Sie kennen diese T-Shirts, die es überall in den Metropolen zu kaufen gibt: "I love New York", "I love Paris", "I love London". Wir entwickeln für Orte so intensive Gefühle wie für Menschen, wir ziehen ja auch zu ihnen, wenn sie uns besonders gefallen. Und wenn ein Ort von Schicksalsschlägen heimgesucht wird, dann stellen wir Fragen, die wir uns auch bei Menschen stellen: Was wird nun aus dieser Stadt? Am vergangenen Mittwoch hat es in London ein blutiges Attentat gegeben, am kommenden Mittwoch wird die britische Premierministerin den formalen Antrag für den Austritt aus der EU in Brüssel einreichen - die Mehrheit der Londoner hat den Brexit nicht gewollt. Was wird jetzt aus London?

Christoph Scheuermann, bis vor kurzem unser Londonkorrespondent (jetzt Washington), und sein Nachfolger Jörg Schindler haben darüber die Titelgeschichte im neuen SPIEGEL geschrieben. Es ist eine Liebeserklärung. Der Text widerlegt die alte These, dass es leicht sei, in guten Zeiten zu lieben, die Liebe sich aber in schlechten Zeiten erst bewähren müsse. Natürlich ist es leicht, London in guten Zeiten zu lieben, die Stadt ist ja schön, aufregend, vertraut und überraschend. Es fällt aber auch nicht schwer, sie in schlimmen Zeiten zu lieben - im Gegenteil. Meine Kollegen beschreiben, wie London sich stur den aktuellen Zumutungen entzieht, stolz bleibt, gelassen und voller Würde. Was für eine Stadt!

Freude für alle

Im Jahr 1970 wagten 45 Kolleginnen der Zeitschrift "Newsweek" den Aufstand, sie verklagten ihren Arbeitgeber, weil sie für Texte immer nur recherchieren und zuliefern, sie aber nie schreiben durften. Das Schreiben war Sache der Männer. Der Aufstand ist verfilmt worden: "Good Girls Revolt". Meine Kollegin Ann-Kathrin Nezik und mein Kollege Alexander Kühn haben jetzt die echten Protagonistinnen des Aufstand in New York besucht und mit ihnen über die gar nicht so fernen Zeiten gesprochen. Uns im SPIEGEL ist all das vertraut. Noch vor fünf Jahren gab es nur wenige Frauen in Führungspositionen, heute sind es 40 Prozent. Die Schlüsselbegriffe in den Debatten lauten Gleichberechtigung und Gerechtigkeit, das sind gute, wahre, schöne und richtige Begriffe. Es ist nur so schade, dass diese Begriffe von so einem heiligen Ernst umweht sind. Worum geht es denn, wenn wir von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und Vielfalt reden? Doch auch um Freude. Dass gemischte Teams bessere Ergebnisse erzielen, ist hinlänglich erforscht. Aber es macht doch auch mehr Spaß, in einem solchen Team zu arbeiten, oder?

Die westlichen Werte, dazu gehören Gleichberechtigung und das Bekenntnis zur Vielfalt, sind zur Zeit unter Druck. Das hat viele Gründe. Vielleicht aber auch den, dass wir, die wir daran glauben, zwischendurch vergessen haben zu erwähnen, dass es auch um diese Freude geht. Freude für alle.

Fragen und Antworten

Warum macht es Freude, im Journalismus zu arbeiten? Weil man den ganzen Tag Fragen stellen darf. Und sogar Antworten bekommt. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, den neuen SPIEGEL durchblättern, werden Sie feststellen, dass den Artikeln Fragen zugrunde liegen: Auf welche Weise nutzt die SPD die aktuelle Rüstungsdebatte zu ihren Gunsten? Wie fragil ist der Hype um Schulz? Warum verschwindet die Piraten-Partei? Was trieb den Mann in Hameln, seine Frau mit einem Seil um den Hals hinter seinem Wagen her zu schleifen? Wie wirkt sich Trumps Politik auf die Weltwirtschaft aus und welche Rolle kommt da den Deutschen zu? Wie ergeht es Homosexuellen in einem autoritären Staat wie China? Was ist der Bericht wert, mit dem der DFB sich gegen den Verdacht eines gekauften Sommermärchens sträubt? Und: Was denken, wie leben, was erwarten Leute, die Trump gewählt haben?

Unter Trump-Fans

Um zum Beispiel diese Frage zu beantworten, ist mein Kollege Claas Relotius 30 Tage zu Gast in einem kleinen Ort in Minnesota gewesen. Er traf hier auf eine Frau, die aus Mexiko stammt, ein mexikanisches Restaurant betreibt, das seit der Wahl Trumps kaum noch besucht wird. Die Mexikanerin verzweifelt, denn sie hat Trump gewählt. Und mein Kollege traf auf einen dieser angeblich so typischen weißen mittelalten Männer, die um ihre Job fürchten müssen und deswegen Trump gewählt haben. Als dieser Mann im Ort allerdings ein Schild gesehen hat, das vor Mexikanern warnte, hat er es sofort entfernt und in seiner Garage kleingehackt. Das ist das Schönste am Journalismus: Dass die Antworten auf die Fragen oft völlig anders sind als vermutet.

Gewinner des Tages ist

für mich mein Kollege Bruno Schrep, weil er auf so gute Weise Fragen stellen kann. Fragen können wehtun und Grenzen überschreiten, oft müssen sie das auch, dann kommt es sehr auf das Wie an. Bruno Schrep schreibt über die Folgen von Gewalt und Verbrechen, auch über Schicksalsschläge und mit ihm sprechen dann auch Menschen, die sich der Presse nicht gern öffnen. Anfang Januar ist der HSV-Manager Timo Kraus plötzlich auf mysteriöse Weise verschwunden. Bruno Schrep fragte sich, wie es für die Ehefrau sein müsse, in einer solchen Ungewissheit zu leben. Er sprach mit ihr, er schrieb eine Geschichte über diese Ungewissheit. Am Donnerstag wurde dann die Leiche von Timo Kraus in der Elbe gefunden. Bruno Schrep sprach noch einmal mit der Ehefrau, diesmal über die fürchterliche Gewissheit. Die neue Geschichte, die mein Kollege dann schrieb, ist so anrührend wie die erste Fassung und so traurig, dass mein Kollege hier dafür sicher nicht gern als ein Gewinner benannt werden will. Ich meine es ein bisschen anders: Ich habe die Geschichte mit Gewinn gelesen, weil sie so klug und einfühlsam vom Verlust erzählt.

Ihnen ein schönes Wochenende und eine anregende Lektüre,

Ihre

Susanne Beyer