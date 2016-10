Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute kommt ein Mann nach Berlin, der als einer der großen Widersacher der Berliner Politik gelten darf. Es kommt Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. In der Euro-Krise war er Merkels und Schäubles Gegner, weil er den hochverschuldeten Südstaaten aus der Klemme half, zudem ist er die Heimsuchung der deutschen Sparer, weil er die Zinsen ins Nichts gedrückt hat. Draghi wird eine Rede zu den finanz- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen halten. Die Preise werden steigen, die Zinsen aber wohl erst einmal nicht. Was macht man da mit seinem Geld? Logisch wäre: Alles ausgeben, bevor die Dinge noch teurer werden. Oder: siehe Gewinner des Tages.

Schlamassel folgt Schlamassel

In Paris treffen sich heute die Verteidigungsminister der 13 Staaten, die an Koalitionen gegen den IS beteiligt sind. Sie werden die Lage rund um das umkämpfte Mossul bewerten, sie werden wahrscheinlich keine Ideen für eine Nachkriegsordnung entwickeln. Das ist nicht ihre Aufgabe, und es ist wohl noch zu früh dafür, aber es ist auch beklemmend, dass sich so gar keine stabile Nachkriegsordnung abzeichnet. Die Kurden werden auf einen eigenen Staat drängen, die Türken werden das unter allen Umständen verhindern wollen, die Schiiten bleiben uneins mit den Sunniten, und für eine Aussöhnung in Syrien gibt es derzeit nicht mal eine begründete Hoffnung. Der Terror ist ohnehin nicht durch Geländegewinne zu besiegen. Die Grenzziehung in der Region bleibt verrückt. Viel mehr als ein geringfügig kleineres Schlamassel als das gigantische Schlamassel, das wir derzeit erleben, können wir in absehbarer Zeit nicht erwarten.

Butter für Schröder

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder soll beim Streit um die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann schlichten. Früher galt als Test für die Alltagstauglichkeit eines Politikers diese Frage: Was kostet ein halbes Pfund Butter? Nicht viele haben das gewusst. (Übrigens, der Einschub sei mir hier erlaubt, ist der kleine, schöne Erzählungsband "Raumpatrouille" von Matthias Brandt auch ein erschütterndes Dokument über die Totalentrückung eines Spitzenpolitikers, von Willy Brandt, dem Vater von Matthias Brandt.) Frage an Gerhard Schröder: Was kostet ein halbes Pfund Butter bei Tengelmann?

Gelingendes Gequatsche

Die Grundlage der Demokratie ist das Gespräch. Eine Gesellschaft wie die unsere quatscht sich ihr Programm und ihren Gesetzesrahmen zusammen. Wenn das Gespräch nicht gelingt, gelingt irgendwann die Demokratie nicht mehr. Wir stehen offenkundig am Beginn einer solchen Entwicklung, können uns nicht einmal über das einigen, was die Fakten sind. Der britische Historiker Timothy Garton Ash hat dazu ein erhellendes Buch geschrieben, "Reden". Am kommenden Donnerstagabend wird Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur des SPIEGEL, mit Ash und dem Europapolitiker Martin Schulz im Hamburger Thalia Theater über "Reden" reden (mehr Details finden Sie hier). Es ist der Beginn einer Gesprächsreihe des SPIEGEL mit dem Thalia Theater. Wir würden uns freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen.

Gewinner des Tages...

... wird wahrscheinlich das Bistum Paderborn sein. Im vergangenen Jahr hat Weihbischof Matthias König zum ersten Mal einen Vermögensbericht vorgestellt und meldete, dass sich erstaunliche vier Milliarden Euro im Besitz des Bistums befinden, in verschiedenen Werten. Es dürfte diesmal kaum weniger sein. Mir fällt dazu die Geschichte eines Menschen namens Martin von Tours ein. Der war recht wohlhabend, trug einen warmen Mantel, und als er eines Tages auf einen frierenden Bettler traf, schnitt jener Martin die Hälfte seines Mantels ab und gab sie dem Bettler. Wir feiern das bald wieder, am 11. November, der auch als Martinstag bekannt ist. Was nochmal ist die Hälfte von vier Milliarden? Matthiastag würde jedenfalls auch gut klingen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstag.

Ihr Dirk Kurbjuweit