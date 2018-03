Angela Merkel bricht heute zu ihrer ersten Auslandsreise nach der erneuten Wahl zur Kanzlerin auf. Es geht zum wichtigsten Partner in Europa, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Natürlich gibt es viel zu besprechen: den aktuellen Konflikt mit Russland um den Gasangriff in Großbritannien zum Beispiel. Oder den Handelsstreit mit den USA.

Macron wartet aber vor allem deshalb sehnsuchtsvoll auf Merkel, weil er endlich seine Pläne zur Reform der EU vorantreiben will. Auch Merkel will EU-Reformen, aber bekanntlich sieht sie den von Macron vorgeschlagenen gemeinsamen Milliarden-Haushalt für die EU und die Vergemeinschaftung von Schulden skeptisch. Dafür kann sie sich zum Beispiel sehr gut eine Harmonisierung der Unternehmenssteuern vorstellen. Man ahnt fast schon, dass die Kanzlerin wieder einmal auf eine Politik der kleinen Schritte setzt. Ein großer Sprung wäre im Fall Europa aber besser.

Wann kommt der neue US-Botschafter?

DPA

Bei dem ganzen Wirbel um die Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson ist ein wenig untergegangen, dass es immer noch keinen neuen amerikanischen Botschafter in Berlin gibt. Richard Grenell, ein Ex-Diplomat und Fox-News-Kommentator, wurde zwar von Donald Trump nominiert, doch seine Bestätigung durch den Senat wird seit Monaten blockiert. Laut US-Medienberichten gibt es bei den Demokraten Bedenken gegen Grenell, weil sie ihn wegen einer Reihe von allzu positiver Tweets über die umstrittene Enthüllungsplattform WikiLeaks als Botschafter für ungeeignet halten. WikiLeaks hatte im US-Wahlkampf 2016 gehackte E-Mails aus dem Wahlkampfhauptquartier der Demokraten veröffentlicht.

In Berlin blickt man ebenfalls mit wenig Begeisterung auf den neuen Mann: Grenell sei kein wirklicher Vertrauter des Präsidenten, also leider ohne großen Einfluss in Washington, heißt es. Das mache ihn als Botschafter eher uninteressant.

Krönung in Bayern

AFP

Markus Söder hat es geschafft, also fast. Heute soll er als Nachfolger von Horst Seehofer im bayerischen Landtag zum neuen Ministerpräsidenten im Freistaat gewählt werden. Es ist kein Zufall, dass Söder sich am Ende des langen Machtkampfes um die Krone in München gegen die anderen Kronprinzen und Kronprinzessinnen durchgesetzt hat. Er hat sicherlich von allen die wenigsten Skrupel und den meisten Machtwillen. Zugleich hat er für den Erfolg besonders hart gearbeitet. "Söder hat nie etwas bekommen, nur weil man ihn nett fand", schreibt mein Kollege Marc Hujer in seinem sehr lesenswerten Porträt im SPIEGEL. Und: "Wenn ihm einer fies kommt, hat er immer noch was Fieseres auf Lager."

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist Barron Trump, 11, jüngster Sohn von Donald Trump. Nachdem sein Vater vor der mächtigen US-Waffenlobby eingeknickt ist und nur noch Mini-Änderungen an den laschen Waffengesetzen verfolgt, meldet sich die Privatschule von Barron aus dem Washingtoner Vorort Potomac zu Wort. In einem offenen Brief fordert die Schule schärfere Waffengesetze. Zudem lehnt sie Trumps Idee ab, Lehrer zu bewaffnen. Zuvor soll bereits Joshua Kushner, der Bruder von Trumps Schwiegersohn Jared, 50.000 Dollar für eine Anti-Waffen-Demonstration gespendet haben. Der "March for Our Lives" ist für den 24. März in Washington geplant. Vielleicht geht Barron da ja auch mit.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag,

Ihr Roland Nelles