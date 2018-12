Die Lage am Montag

Markus Söder kann lustig sein, doch weniger wegen der absurden Kostüme, in die er zu Fasching schlüpft. Ihm gelingen manchmal richtig lustige Sätze, zum Beispiel in einem Gespräch mit dem SPIEGEL:

"Damit habe ich mich in den Dienst der Partei gestellt." (Er meint seine Kandidatur für den Vorsitz der CSU.)

"Wir wollen Teamarbeit und keine One-Man-Show."

Heute wird der Vorstand der CSU in München über den Sonderparteitag am 19. Januar beraten. Horst Seehofer wird dort den Vorsitz aufgeben, Söder voraussichtlich zu seinem Nachfolger gewählt werden. Das wäre in den anderen Parteien (mit Ausnahme vielleicht der AfD) nicht mehr möglich, dass sich so ein Brachialpolitiker wie Söder durchsetzt. Mit üblen Tricks und spitzen Ellenbogen hat er sich ganz nach oben gekämpft, nicht im Dienst der Partei, sondern für sich.

Nun gibt sich der Wolf lammfromm, und das ist immer ein komisches Vergnügen. Lesen Sie das ganze Gespräch mit Söder in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL.

Giftspritzen

Der Bundesvorstand der AfD berät heute in Berlin über das Schicksal von Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Sie ist Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein und wurde dort von der Fraktion ausgeschlossen, da sie Werbung für eine rechtsextreme Organisation gemacht haben soll. Die Bundespartei könnte nun ein Parteiausschlussverfahren in die Wege leiten.

Die AfD-Spitze ist alarmiert, da sie insgesamt fürchten muss, dass der Verfassungsschutz die Partei beobachten wird. Schon die Androhung scheint zu wirken, die AfD zeigt sich hier und dort beflissen in der Mäßigung. Man wird die Rechtsextremen in der Partei nicht ändern können, aber wenn sie nicht mehr ganz so viel Gift verspritzen, ist das ein Gewinn. Die tatsächliche Beobachtung wäre der konsequente nächste Schritt, vor allem falls sich der Bundesvorstand doch für Milde gegenüber Sayn-Wittgenstein entscheiden sollte.

Außer Betrieb

Gestern wollte ich mittags in Berlin Geld ziehen. Der Automat bei der Post war nicht zugänglich. Der Automat bei dem vegetarischen Vietnamesen war gesperrt. Ich ging zum Automaten neben dem türkischen Gemüsehändler, sah aber schon, dass ein Mann ratlos davor stand. Ich folgte diesem Mann zum Automaten neben der Buchhandlung, wollte ihn noch überholen, um eine Chance auf die letzten Scheine zu haben, schaffte es aber nicht, da er sofort schneller ging, als er mich in seinem Rücken bemerkte. Auch dort gab es kein Geld, für uns beide nicht. Dann sah ich eine Menge Leute von Automat zu Automat irren.

Das Wort, das mir sofort einfiel, hieß Währungsreform. Ist es wieder soweit? Dann dachte ich an das Versprechen von Merkel und Steinbrück während der Finanzkrise. Unser Geld sei sicher, haben sie gesagt. Gilt das nicht mehr? Bestimmt war es nur ein Zufall, aber er löste eine gewisse Beklemmung aus. Vom Geldfluss abgeschnitten zu sein, ist eine dieser existenziellen Erfahrung, die man nicht machen möchte (und viele Menschen machen sie täglich).

Verlierer des Tages

Kennen Sie Bthvn? Doch, Sie kennen ihn und ganz sicher auch eines seiner Werke, nämlich Bthvns Nnt. Als ich am Wochenende durch die Zeitschrift "Lettre" blätterte, sah ich eine Anzeige, die für die BTHVN WOCHE warb. Erst beim Wort Kammermusikfest war mir klar, worum es ging.

Mir fällt das seit einiger Zeit auf: Die Vokale verschwinden. In der U-Bahn stand kürzlich ein Mann neben mir mit einer Jacke der Firma Fnatic. Fußballspiele gibt es im Livestream bei Dazn, was für Da Zone stehen soll. Statt danke schreiben manche thnx. Vokale sterben aus, Vokale sind nicht mehr cool. Ich überlege schon, ob ich künftig mit Drk Krbjwt zeichnen soll (mir war der Name eh immer zu lang).

Warum ist das so? Wahrscheinlich ist das eine dieser Werberideen, die kein Mensch braucht. Wer die Vokale selbst einsetzt, merkt sich ein Wort leichter, auch einen Markennamen. Vielleicht steckt aber auch ein Buchstabensparprogramm der Regierung dahinter, oder es ist ein Versuch, die Welt zu entemotionalisieren. Denn mit den Vokalen lassen sich Emotionen besonders gut ausdrücken, siehe die Ausrufe: Ah. Oh. Iih. Uh.

Wie auch immer, die wunderbaren Vokale sind, leider, meine Verlierer des Tages.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die neue Woche.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit