die Kunst, den eigenen Chef zu demontieren, beherrscht keine Partei so gut wie die CSU. Markus Söder hatte lange Zeit mindestens genauso vehement gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin gewütet wie Horst Seehofer, doch die Schuld an der Eskalation lud die Partei ausschließlich beim Vorsitzenden ab. Auch die Verluste bei der bayerischen Landtagswahl wurden Seehofer angelastet, obwohl es Söder war, der zur Wahl stand. Und so ist es nur gerecht, wenn sich jetzt alles ändert.

Heute wird der Ministerpräsident auf einer Pressekonferenz in München über seine Kandidatur zum Parteivorsitz sprechen, und spätestens damit ist klar: ab sofort heißt der Sündenbock - Söder.

Das Glashaus der AfD

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

Dass Alice Weidel Parteispenden angenommen hat, die sie nicht hätte annehmen dürfen, ist inzwischen zur verbreiteten Einschätzung geworden, nur nicht in der AfD-Spitze. Die stellte sich am Wochenende hinter ihre Fraktionsvorsitzende, obwohl inzwischen Staatsanwälte in der Angelegenheit ermitteln und das Parteiprogramm eine "restriktive und Korruption vermeidende Neuordnung der Spendenregelungen" verspricht. Wenn die Partei heute in Magdeburg ihren Europakongress fortsetzt, steht eine Erkenntnis bereit fest. Das Glashaus, in dem die AfD sitzt, ist reif für die Stadtentsorgung.

Kandidatin im Auswärtsspiel

DAVID HECKER/EPA-EFE/REX

Der Wettkampf um den CDU-Vorsitz wird heute mit einem Heimspiel für Friedrich Merz fortgesetzt. Die Kandidaten treten vor dem Vorstand der parteieigenen Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung auf, einem Fan-Club des einstigen Fraktionschefs, dessen Mitglieder sich nicht sonderlich wundern, wenn sich der Bezieher eines Millionen-Einkommens zur gehobenen Mittelschicht rechnet. Zugleich haben die Wirtschaftsvertreter mit Freude vernommen, dass sich die eher dem Sozialflügel nahestehende Annegret Kramp-Karrenbauer in einem weiteren Punkt von Angela Merkel absetzt. "Die meisten Parteimitglieder wollen nicht zurück zur Atomkraft, aber sie hätten gern darüber gesprochen, ob und wie ein Ausstieg sinnvoll ist", sagte sie in einem SPIEGEL-Gespräch mit meinen Kollegen Ralf Neukirch und René Pfister. AKK folgt offenbar der alten Fußballerweisheit: Wenn du auswärts spielst, darfst du nicht nur auf Defensive setzen.

Ein Baum für Trump

JIM LO SCALZO/EPA-EFE/REX

Heute nimmt Donald Trump den Weihnachtsbaum fürs Weiße Haus entgegen, und wahrscheinlich wird der Tweet, den er anschließend absetzt, ungefähr wie folgt lauten: "Leute, ich sage euch, das ist der größte und schönste Weihnachtsbaum der Welt, kein Vergleich zu den Krüppelkiefern, die früher die Versagerin Hillary angeschleppt hat. Außerdem kommt er aus North Carolina, wo die Förster, anders als diese Trottel in Kalifornien, noch wissen, wie man Wälder managt. Und ihr könnt euch drauf verlassen: Bezahlen werden ihn die Mexikaner."

Verliererin des Tages...

AFP

... ist Theresa May. Die britische Premierministerin wird ihren Brexit-Deal kaum durchs Unterhaus bekommen. Neue Zugeständnisse der Europäer wird es ebenfalls nicht geben, wie die zuständigen EU-Minister heute in Brüssel bekräftigen werden. Und so bleiben den Briten nur noch unschöne Alternativen. Entweder wählen sie den harten Ausstieg der Brexiteers, der wirtschaftlichen Niedergang und neue Konflikte in Nordirland bedeuten könnte. Oder sie geben zu, dass ihr Referendum ein Irrtum war. Und suchen stattdessen: den Exit vom Brexit.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Michael Sauga