es ist noch gar nicht lange her, da war Markus Söder der rechte Haudrauf der deutschen Politik. Aus und vorbei. Wenn der bayerische Ministerpräsident an diesem Wochenende zum neuen CSU-Chef gewählt wird, darf die Republik bei einer der erstaunlichsten Verwandlungsoperationen der vergangenen Jahre zusehen.

Söder ist jetzt Häuptling Silberzunge, der seine Partei "verbreitern und entschleunigen" will, die Ökologie zur "Domäne der CSU" erklärt und in der Migrationsdebatte verspricht, "mehr mit den Kirchen zu reden". Den bekannten Satz von Franz Josef Strauß, dass rechts von der Union keine demokratische Partei existieren dürfe, will der neue Parteichef offenbar durch ein anderes Motto des CSU-Übervaters ersetzen: "Ich bin immer da, wo man mich nicht vermutet."

Grünes Paradox

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Woran erkennt man gewiefte Oppositionspolitiker? Sie verstehen es, ohne Skrupel "haltet den Dieb" zu rufen. Niemand führt das derzeit überzeugender vor als Annalena Baerbock, die Co-Chefin der Grünen. Kurz vor Weihnachten verlangte die Politikerin, dass der Rechtsstaat bei abschiebepflichtigen Mehrfachtätern "konsequent durchgreifen" müsse. Das klang nach Wolfgang Bosbach. Doch wenn der Bundestag heute Länder wie Algerien, Tunesien oder Marokko zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, wird Baerbock bekräftigen, dass ihre Partei das Vorhaben im Bundesrat zu Fall bringen wird. Wie sagte schon Norbert Blüm? "Der Vorteil der Opposition ist, dass sie Fragen stellen kann, die sie nicht beantworten muss."

Pennen statt Penne?

Heute wollen Schüler in ganz Niedersachsen aus Protest gegen die aktuelle Klimapolitik in den Streik treten. Die Aktion ist nicht nur problematisch, weil viele Gymnasiasten wahrscheinlich im Bett bleiben werden anstatt zu den geplanten Demonstrationen in Hannover, Braunschweig oder Göttingen zu pilgern. Der Ausstand wirft auch die Frage auf, was als Nächstes kommt: Schwänzen für mehr Bildung?

Der Geruch der Jagd

AFP/ Getty Images

Der Tiger hatte zwölf Menschen getötet und war rund zwei Jahre durch die Wälder im Herzen Indiens gestreift. Erst dann, so beschreibt es mein Kollege Jonathan Stock in der heutigen SPIEGEL+-Reportage, konnte er zur Strecke gebracht werden: durch den Einsatz eines erfahrenen Großwildjägers - und eines Parfüms von Calvin Klein.

Gewinner des Tages...

sind Europas Präsidenten. Seit der Populismus in zahlreichen Ländern auf dem Vormarsch und der Parlamentarismus in der Krise ist, haben die Staatsoberhäupter vielerorts an Einfluss gewonnen. In Rumänien geht Präsident Klaus Johannis gegen ein korruptes Parteiensystem vor. In Deutschland musste Frank-Walter Steinmeier Union und SPD in eine Große Koalition zwingen. In Italien stellte sich Staatschef Sergio Mattarella dem europafeindlichen Lega-Boss Matteo Salvini entgegen. Heute treffen sich Steinmeier und Mattarella in Berlin, und vielleicht werden sie dann auch darüber reden, dass ihr Berufsstand künftig häufiger in einer neuen alten Rolle zu sehen ist: als Beschützer der Demokratie.

