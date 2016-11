Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

von Martin Schulz müssen die Wähler jetzt vor allem eins wissen: Kann er sich Rot-Rot-Grün vorstellen oder nicht? Er kommt nach Berlin, er wird sich in den Bundestag wählen lassen und er ist ein Kandidat für die Kanzlerkandidatur der SPD. Er wäre der richtige Kandidat. Er ist ein leidenschaftlicher Redner und kann Menschen überzeugen. Er ist international erfahren, er war an der Agenda 2010 nicht beteiligt, die noch immer an der Glaubwürdigkeit der SPD nagt. Er ist nicht so wankelmütig wie Sigmar Gabriel, der es nicht fertig bringt, entschlossen nach der Kandidatur zu greifen, und schon deshalb nicht der richtige Kandidat ist.

Aber Schulz braucht eine Machtoption, weil dieses Land eine Alternative zu Merkel braucht bei der Wahl 2017. Die wahrscheinlichste Option dafür ist Rot-Rot-Grün. Wenn Schulz das nicht will, nützt es diesem Land nichts, wenn er antritt. Heute ist er in Berlin beim Bundeskongress der Jusos. Die können ihn ja mal fragen.

Hameln, Freiburg, Mossul

Heute ist der Internationale Tag der Gewalt gegen Frauen, ein notwendiger Tag. Man muss nur an Hameln denken: Ein Mann sticht seine Ex-Frau nieder, bindet sie an sein Auto und schleift sie durch die Stadt. Oder an Freiburg: Eine Frau joggt am Nachmittag durch einen Weinberg, wird vergewaltigt und ermordet. Und was werden die Frauen aus Mossul erzählen, wenn ihre Stadt befreit ist?

Der Karikaturen-Clan

Gestern Abend saßen wir lange in unserer Titelbild-Redaktion. Unser Thema in dieser Woche ist der Clan der Trumps. Wir hatten zwei wunderbare Entwürfe: einmal mit Fotos, einmal eine herrliche Zeichnung unseres Titelkarikaturisten Samson. Wir haben uns dann für das Cover mit den Fotos entschieden, weil dieser Clan keine Zuspitzung braucht. Als Präsidenten-Familie karikieren sie sich selbst. Die Titelgeschichte setzt sich aber sehr ernsthaft mit den Trumps auseinander. Ab heute 18 Uhr im digitalen SPIEGEL, morgen am Kiosk.

Pogo in Dortmund

Ich greife einmal vor, auf morgen, auf den Samstag, weil da ein Jubiläum ansteht, das mich bewegt. Vor 40 Jahren, am 26. November 1976, erschien der Song "Anarchy in the U.K" von den Sex Pistols. Die Zeit des Punk begann. Ich war damals 14 Jahre alt und hatte meine Musik gefunden. Wir Essener Bürgerkinder mochten diese Wut, obwohl sie nicht unsere war. Wir fuhren am Wochenende nach Dortmund, wo damals eine britische Garnison lag, und gingen in deren Disco, um mit den Soldaten Pogo zu tanzen. Sie waren wirklich wütend und rammten uns zu Boden. Wir sahen bald nur noch zu. Der Punk war meine Musik, aber nicht mein Leben. Für die echten Punks schaffte er die Möglichkeit, das Elend cool wirken zu lassen, und viele gingen und gehen daran zugrunde. Ausgerechnet eine Modedesignerin, Vivienne Westwood, und ein Impresario, Malcolm McLaren, hatten den Punk erfunden. Ihr Sohn Joe Corré wird am Samstag seine Sammlung von Punk-Devotionalien verbrennen. Mir egal, Sicherheitsnadeln brennen eh nicht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

...wird wohl Uli Hoeneß sein. Die Hauptversammlung des FC Bayern München wird ihn heute zum Präsidenten wählen. Das war er schon einmal, vor seiner Haft. Er hatte Millionen an Steuern hinterzogen, kam aber glimpflich davon, dreieinhalb Jahre, bald Freigang, dann Strafnachlass. Und dennoch: Er hat so gebüßt, wie es nach Recht und Gesetz für ihn vorgesehen war. Deshalb ist es völlig in Ordnung, dass er sein altes Amt wieder übernimmt.

Pop im Spiegelsaal

Am kommenden Dienstag, 29. November, findet in Berlin unsere letzte Spiegelsaal-Veranstaltung in diesem Jahr statt. Diesmal betrachten wir das Pop-Jahr 2016. Der Journalist und Buchautor Jens Balzer sowie die Sängerin Joy Denalane sind unsere Gäste auf der Bühne. Denalane beginnt den Abend mit drei Songs aus ihrem neuen Album, das im März erscheint. Ansonsten dürfen sich die Gäste auf einige Video-Clips freuen, die unsere Protagonisten stellvertretend für das Pop-Jahr 2016 ausgewählt haben.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag.

Ihr Dirk Kurbjuweit