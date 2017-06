SPD-Chef Martin Schulz wetterte gestern inbrünstig gegen die "asymmetrische Demobilisierung". Die Strategie der Kanzlerin, möglichst keine Position zu beziehen und SPD-Anhänger vom Wählen abzuhalten, sei ein "Anschlag auf die Demokratie". Da ist etwas dran. Das Problem ist nur, dass die sozialdemokratische Klientel für Angela Merkels Taktik offenbar sehr empfänglich ist. Zum Beispiel die Leserinnen der Zeitschrift "Brigitte", die sich nach Einschätzung des Verlages durch "sozialliberales Timbre" und "gemäßigt gelassenen Feminismus" auszeichnen.

Heute will sich Merkel von den Redakteurinnen einmal mehr "als Politiker und als Mensch" befragen lassen, so wie beim letzten Mal, als sie ihre Zuhörerinnen mit Sätzen bezirzte wie: "Man braucht das Schweigen, um klug reden zu können". Schulz sollte deshalb nicht klagen, sondern erkennen, dass zur asymmetrischen Demobilisierung immer zwei gehören: Jemand, der demobilisiert, und jemand, der sich demobilisieren lässt.

DPA

Das Farbenspiel der CSU

In Düsseldorf soll heute Schwarz-Gelb besiegelt werden, und in Kiel werden die Weichen für Schwarz-Gelb-Grün gestellt - falls die Basis der Ökopartei nicht noch dazwischenfunkt. Wer darin Signale für den Bund wittert, sollte freilich einkalkulieren, dass dort noch ein weiterer Partner zum Regieren gebraucht würde, die CSU. Und die will am liebsten wieder eine Große Koalition, weil sie sich davon Vorteile für die Landtagswahlen im Herbst 2018 erhofft. Für die CSU gibt es eben nur eine Farbkombination, die wirklich zählt: weiß-blau.

DPA

Nicht-Wissen ist Macht

Wenn es um die Zukunft der Rente geht, wollen es die großen Parteien lieber nicht so genau wissen. Die Union plant, in ihrem Wahlprogramm das Thema gar nicht erst zu behandeln. Und die SPD hat ihr Konzept nur bis zum Jahr 2030 durchkalkuliert, was in der Zeitrechnung von Rentenpolitikern ungefähr übermorgen ist. Heute stellt die Bertelsmann-Stiftung neue Prognosen vor, doch es ist fraglich, ob sich die großen Parteien überhaupt dafür interessieren. Sie halten es lieber mit dem Rat des amerikanischen Großgrundbesitzers Simon Butler: "Es ist viel sicherer, zu wenig als zu viel zu wissen."

Ist Widerstand machbar?

Was tun gegen Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan, gegen Wladimir Putin und all die die anderen Autokraten auf der Welt? Darüber diskutiert heute mein Kollege Peter Wensierski mit TV-Moderatorin Dunja Hayali und dem "Pulse of Europe"-Aktivisten Daniel Röder im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL live im Spiegelsaal in Berlin-Mitte. Für die historische Perspektive sorgt Kathrin Mahler Walther, die in Leipzig an der Wende-Revolution des Jahres 1989 beteiligt war und darüber in Wensierskis Buch "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" erzählt. Ist ein Vierteljahrhundert danach "Widerstand durch Engagement" überhaupt noch möglich?

Unter den Lesern der Lage verlosen wir zweimal zwei Gratiskarten. Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie eine Mail bis heute, 12 Uhr an julia.parker@spiegel.de. Ansonsten gibt es Karten an der Abendkasse oder hier.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Gewinner des Tages...

... ist Martin Schmitz, Chef des Energieriesen RWE. Bis vor kurzem wurde sein Konzern mit den Vokabeln "Gewinneinbruch", "Schulden", "Jobabbau" verbunden. Nun bekommt er 1,7 Milliarden Euro von Finanzminister Wolfgang Schäuble wegen der zu Unrecht erhobenen Brennelementesteuer zurück - und was macht Schmitz? Investiert er das Geld in neue Geschäftsfelder? Legt er es für schlechte Zeiten zurück? Keineswegs. Der Manager schüttet einen Großteil der Einnahme lieber als Sonderzahlung an die Aktionäre aus. Schmitz weiß eben, dass sein Job vom Wohlwollen der Anteilseigner abhängt, und er weiß, wie man diese am besten zufriedenstellt. Oder, wie der Lateiner sagen würde: Dividende et impera.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die Woche,

Ihr Michael Sauga