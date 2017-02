Martin Schulz hat einen Lauf. Erst hat er den Deutschen die Hoffnung auf einen lebendigen Wahlkampf geschenkt, jetzt schenkt er ihnen die Agenda 2020: Zwei Drittel der Deutschen finden es super, so zeigt der ARD-"Deutschlandtrend", wenn ältere Arbeitslose künftig länger Geld bekommen sollen.

Ob Schulz damit die Bundestagswahl gewinnt? Schon einmal ist ein selbsternannter Arbeiterführer mit der Forderung auf Stimmenfang gegangen: der einstige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Doch Glück hat ihm das nicht gebracht. Nachdem Rüttgers seine Forderung in Berlin durchgesetzt hatte, wurde er bei den anschließenden Landtagswahlen aus dem Amt gewählt.

Merkel und der Hai

Angela Merkel hat gerade keinen Lauf: die ewige Krise in Europa, Donald Trump im Weißen Haus, der Umfrage-Hype um Martin Schulz. Heute reist die Kanzlerin in ihren Wahlkreis nach Stralsund und auch dort gibt es schlechte Nachrichten. Die AfD will in Merkels Heimat ihren populären Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm aufbieten, um ihr bei der Bundestagswahl das Direktmandat abzujagen. Wie heißt die bekannte Weisheit aus Indochina? "Wenn die Dschunke untergeht, ist der Hai zur Stelle."

Trumps staubige Freunde

Heute spricht Donald Trump vor der CPAC-Konferenz, einem Sammelbecken konservativer Aktivisten mit Nähe zur republikanischen Partei. Im vergangenen Jahr hatten die Aktivisten Trump noch rüde abblitzen lassen, als er sich ihnen als Präsidentschaftsbewerber vorstellen wollte. Diesmal ließ Trumps Sprecherin Kellyanne Conway die Versammlung vorsorglich wissen, dass der US-Präsident sie für "sklerotisch und staubig" halte. Trump interessiere sich nicht für Macht, sagte Conway weiter. Kann schon sein, aber offensichtlich übt er sie gern aus.

Der Diesel-Trick

Seit Jahren klagt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gegen die Luftverschmutzung in Innenstädten. Jetzt hat der Verband einen spektakulären Erfolg errungen, den er heute auf einer Pressekonferenz erläutert. Die Stadt Stuttgart lässt ab 2018 bei Feinstaub-Alarm nur noch Diesel-Autos der neuesten Generation in die Innenstadt; zur Freude des ebenfalls in Stuttgart ansässigen Daimler-Konzerns, der nun damit rechnen kann, dass viele Autofahrer ihren alten Diesel gegen einen neuen eintauschen. Man nennt das auch Verkaufsförderung. Vielleicht sollte der Umweltverband mal über eine Namensänderung nachdenken: DUH - Deutsche Unternehmerhilfe.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Robert Mugabe. Während der Staatspräsident Simbabwes am Wochenende in der Hauptstadt Harare prunkvoll seinen 93. Geburtstag nachfeiert, darbt sein Volk. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen, über 90 Prozent der Menschen haben keine Arbeit, ein Viertel der Bevölkerung ist ins Ausland geflohen. Trotzdem darf der Greis nicht abtreten: Er müsste fürchten, für seine Verbrechen doch noch zur Verantwortung gezogen zu werden. Wie sagt Goethe? "Alle Schuld rächt sich auf Erden."

