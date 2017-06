heute kommt es in Berlin zu einer absonderlichen Veranstaltung: Das Kabinett tagt. Das passiert zwar an jedem Mittwoch, aber selten war es so bizarr wie heute. Wenn es schlecht läuft für die Bundeskanzlerin wird sie von den sozialdemokratischen Ministerinnen und Ministern der Polizei übergeben. Denn die Spitzen der SPD müssen ja ernst nehmen, was ihr Vorsitzender Martin Schulz am Wochenende über Angela Merkels Wahlkampfstrategie gesagt hat: Sie plane erneut einen "Anschlag auf die Demokratie". Weniger als Freiheitsstrafe wäre da eine Überraschung.

Merkel wiederum hat der SPD gestern ein "überfallartiges Verfahren" vorgeworfen, weil die Sozialdemokraten und die Oppositionsparteien die Ehe für alle durch den Bundestag peitschen wollen. Ein bisschen kriminell klingt das ebenfalls. Es könnte also eine muntere Sitzung der Koalitionsfreunde werden, sollte man sich einmal mit Hilfe des Strafgesetzbuches aussprechen. Wahrscheinlich wird es dazu jedoch nicht kommen. Stattdessen redet das Kabinett heute brav über den Haushalt für das Jahr 2018 - was die Veranstaltung aber nicht seriöser macht. Die Regierung, die im September 2017 gewählt wird, dürfte andere Vorstellungen von ihrem ersten Haushalt haben, vor allem, wenn es sich nicht erneut um eine schwarz-rote Regierung handelt.

Die Kabinettssitzung heute ist eine Farce. Es wird so getan, als würde man zusammengehören, aber das ist Unsinn. Es ist Zeit für einen Wechsel.

Projekt Augenhöhe

Auch das französische Kabinett wird heute tagen. Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung bringen ein Gesetzespaket mit Reformen des Arbeitsrechts auf den Weg. Macron geht damit nicht direkt ins Parlament, sondern nimmt einen Umweg über Verordnungen. Aus deutscher Sicht kommt es vor allem darauf an, dass die Reformen gelingen und Frankreich wirtschaftlich wieder aufschließt. Der Historiker Heinrich August Winkler hat einmal gesagt, es sei extrem wichtig für Europa, dass sich Frankreich und Deutschland auf Augenhöhe bewegten. Eine Zurücksetzung könnten die stolzen Franzosen schwer ertragen, sie würden dann unberechenbar. Viel Glück also für das Projekt Augenhöhe.

Scharfes Heft

Vielleicht ist Tabasco die Lösung. Ich dachte das kürzlich, als ich mit der U-Bahn durch Berlin fuhr, so gegen 19 Uhr, auf dem Weg ins Theater. Uns gegenüber saß ein Mann, der Bier trank und schon ziemlich hinüber wirkte. Plötzlich stand er auf und durchsuchte seine Hosentaschen. Er zog erst ein Portemonnaie hervor, dann eine kleine Flasche Tabasco. Dann griff er nach hinten und präsentierte schwankend einen SPIEGEL, den er offenbar zusammengerollt in die hintere Hosentasche gesteckt hatte, die aktuelle Ausgabe. Ich fand diese Kombination nach einer kurzen Irritation einleuchtend. Der SPIEGEL und Tabasco passen selbstverständlich zusammen. Wir sollten jedem Heft ein Fläschchen beilegen. Ich rufe heute noch den Vertriebschef an.

Gewinner des Tages

Es ist unerhört, wie sich Berliner Hundertschaften aufgeführt haben. Die Polizisten sollten mithelfen, beim G20-Gipfel in Hamburg für Ruhe und Ordnung zu sorgen, fanden es aber offenbar passend, zuvor eine Orgie in ihrer Unterkunft zu feiern. Es soll zu Liebesakten gekommen sein. Bevor die Männer und Frauen nun streng bestraft werden, sollte man bedenken, dass sie eine linke Utopie aufgenommen haben: die von der freien Liebe. Bei solchen Gipfeln schlagen Polizisten und die Radikalen unter den Demonstranten gerne aufeinander ein. Da man nun weiß, dass es ideologisch eine Schnittmenge gibt, könnte man daraus etwas machen. Polizisten und Demonstranten feiern einfach gemeinsam. Der Krawall bleibt aus. Gewinner des Tages ist daher der Frühsozialist Charles Fourier, der schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Idee aufwartete, freie Liebe könne die Welt besser machen. Und das ist schließlich ein Ziel der G20.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Dirk Kurbjuweit