Die Lage am Dienstag

Schulzomania und kein Ende: Gestern hat das erste Umfrage-Institut gemeldet, dass sich die SPD vor die Union geschoben habe - was bis vor Kurzem noch so wahrscheinlich erschien wie eine Freundschaft zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Nun sind Umfragen leicht verderbliche Ware. Aber man muss Martin Schulz lassen, dass er der ach so verzweifelten SPD den Wunderglauben zurückgegeben hat.

Als er vergangene Woche von meinen Kollegen gefragt wurde, was er als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl erreichen könne, sagte er: "Die absolute Mehrheit." (Lesen Sie hier das Gespräch mit Schulz) Man mag das Hybris nennen. Doch ohne die kam noch niemand ins Kanzleramt. Oder, um mit Luther zu sprechen: "Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz."

REUTERS

Merkels Anti-Trump Allianz

Angela Merkel reist heute nach Polen, dort trifft sie nicht nur Ministerpräsidentin Beata Szydlo, sondern auch den eigentlich mächtigsten Mann des Landes, Jaroslaw Kaczynski. Das Verhältnis der beiden war nicht eben herzlich. Kaczynski warf Merkel imperiales Machtstreben vor. Nun aber findet die graue Eminenz der polnischen Politik plötzlich auch erstaunlich freundliche Worte für Merkel und gibt für sie eine Art Wahlempfehlung ab: "Es gilt, dass Frau Merkel das Beste für uns wäre", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Im Vergleich zur russlandfreundlichen SPD erscheint ihm Merkel offenbar als das kleinere Übel. Zumal seit zwei Wochen ein Mann die USA regiert, der aus seiner Sympathie für Wladimir Putin keinen Hehl macht.

DPA

Rüffel für Bannon

Möglicherweise wäre Stephen Bannon gut beraten, sich diskret nach einem neuen Job umzuschauen. In den vergangenen Tagen wurde der Chefstratege Donald Trumps von Zeitungen und Magazinen rund um die Welt als dunkler Strippenzieher im Weißen Haus porträtiert. Nun hat Trump - natürlich auf Twitter - verkündet: "Ich treffe meine eigenen Entscheidungen... Und jeder weiß das." Nun kann man natürlich fragen, warum Trump etwas klarstellen muss, was ohnehin jeder weiß. Aber wir wollen nicht kleinlich sein. Bannon jedenfalls hatte im Wahlkampf erklärt, Trump sei ein "grobes Werkzeug in unserer Hand" (Lesen Sie im SPIEGEL mehr über Bannon). Nun hat sich der Hammer selbstständig gemacht - und Bannon auf den Kopf gehauen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

REUTERS

Verlierer des Tages...

... ist François Fillon. Gestern hat der Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen erklärt, dass seine Frau 15 Jahre lang für ihn als parlamentarische Assistentin gearbeitet hat. Nach Recherchen der Zeitung "Le Canard Enchaîné" soll sie dafür 830.000 Euro bekommen haben. "Alles ist legal und transparent", beteuerte Fillon, entschuldigte sich dann aber doch bei den französischen Wählern. Auch in Frankreich wird Politikern nicht mehr nachgesehen, wenn sie die Staatskasse als Girokonto missbrauchen. Das ist die erfreuliche Nachricht. Weniger erfreulich ist, dass von der Affäre eine Frau profitieren könnte, die nicht eben als moralische Instanz durchgeht: Marine Le Pen vom Front National.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister