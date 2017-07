der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ruft sich heute mit einer Reise nach Italien in Erinnerung. Dort trifft er zunächst in Rom den Premierminister Paolo Gentiloni und reist anschließend gemeinsam mit dem Innenminister Marco Minniti nach Sizilien. In der Stadt Catania will er eine Flüchtlingseinrichtung besuchen. Es sieht ganz so aus, als wolle Schulz das Flüchtlingsthema, das er am Wochenende angestoßen hat, nun auch in Italien weiterverfolgen. Seine bisherige Botschaft ließe sich ungefähr so zusammenfassen: Was in Italien geschieht, erinnert an 2015; Europa muss dringend etwas unternehmen, diesmal liegt der Ball allerdings nicht so sehr bei Deutschland, sondern eher bei den anderen. Außerdem habe Merkel damals zwar einerseits richtig gehandelt, andererseits aber auch falsch. Heute nachmittag wird sich beobachten lassen, ob der Kandidat bei dieser komplexen Position bleibt oder sie vielleicht sogar noch etwas zugespitzter formuliert. Denn wir befinden uns ja im Wahlkampf, und in acht Wochen ist Bundestagswahl - man muss sich das immer wieder selber in Erinnerung rufen.

Merkels Flüchtlingspolitik war legal

AFP

Dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird Angela Merkel freuen: Demnach hat die Bundesregierung rechtens gehandelt, als sie 2015 die Grenze öffnete und Hunderttausende Migranten aus anderen europäischen Ländern aufnahm. Ein EU-Land, so die Richter, darf Asylbewerber aus humanitären Gründen freiwillig aufnehmen - auch wenn es für deren Anträge eigentlich gar nicht zuständig ist. Trotzdem gelten auch weiterhin die Dublin-Regeln, wonach jenes Land, in dem ein Asylbewerber erstmals den Boden der EU betritt, dessen Antrag prüfen muss.

Mysteriöser Absturz

Getty Images

Warum ist ein deutscher Kampfhubschrauber in Mali abgestürzt? Zwei Bundeswehr-Piloten sind dabei gestern getötet worden, die Suche nach der Unglücksursache hat begonnen. Nach Informationen meines Kollegen Matthias Gebauer gibt es zwar keinerlei Anzeichen für einen Abschuss des "Tigers", doch der fatale Absturz gibt viele Rätsel auf. Lesen sie hier mehr.

Republikaner scheitern mit Abschaffung von Obamacare

DPA

In dieser Nacht hat sich gezeigt: Trump wird Obamas größtes Vermächtnis wohl nicht ganz los. Die Republikaner im Kongress wollen Obamacare, das Krankenversicherungsgesetz Obamas, seit Jahren abschaffen. Doch jetzt, da ein Republikaner Präsident ist, stimmte der republikanisch dominierte Senat darüber ab - und die vollständige Abschaffung des Gesetzes scheiterte. Sieben Republikaner stimmten dagegen, offenkundig aus Angst vor der Rache der Wähler. Obamas Vermächtnis bleibt aber weiter bedroht: Der Senat beriet die ganze Nacht, und die Republikaner wollen auch heute versuchen, eine Mehrheit für irgendein Gesetz zu finden, das zumindest einen Teil von Obamacare abschafft. Der Plan lautet: Wenn sie Obamas Gesundheitsreform schon nicht auslöschen können, wollen sie sie zumindest massiv beschädigen.

Trump gegen Transsexuelle

AP

In einem Tweet hat Präsident Trump überraschend angekündigt: Er will Transsexuellen den Militärdienst wieder verbieten. Laut Medienberichten wurde das Verteidigungsministerium davon überrascht - Trump scheint die Entscheidung sehr schnell, um nicht zu sagen: impulsiv, getroffen zu haben. Unter Präsident Obama war Transsexuellen vergangenes Jahr erlaubt worden, offen in der Armee zu dienen. Trump hatte sich im Wahlkampf als Kämpfer für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transsexuellen bezeichnet, aber wer das wirklich glaubte, war vermutlich selbst schuld. Selbst republikanische Verteidigungspolitiker kritisierten die Entscheidung, die offenbar vor allem ein Signal an Trumps rechte Basis sein soll.

Das Weiße Haus ließ sich dafür bei der täglichen Pressekonferenz etwas Neues einfallen: Es soll nun zu Beginn öfter ein Brief eines Trump-Anhängers verlesen werden. Den Anfang machte die Zusendung eines 9-Jährigen namens Dylan, der schrieb: "Sie sind mein Lieblingspräsident. Ich mag Sie so sehr."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

AP

...ist der ehemalige georgische Präsident Michail Saakaschwili. Er ist jetzt nämlich staatenlos. Wie es dazu kam? Im Mai 2015 ernannte ihn der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zum Gouverneur der Provinz Odessa und verlieh ihm auch gleich die Staatsbürgerschaft. Saakaschwili ist in Russland verhasst, hat in seinem eigenen Land Korruption bekämpft und galt deshalb als natürlicher Verbündeter des ukrainischen Präsidenten. Das Angebot kam für ihn zur rechten Zeit, denn in Georgien wird gegen ihn wegen Amtsmissbrauchs ermittelt. Weil seine Heimat aber den Doppelpass nicht kennt, entzog ihm der neue georgische Präsident seine Staatsangehörigkeit per Dekret. Doch auch die neue Freundschaft zum ukrainischen Präsidenten hielt nicht lange. Die beiden zerstritten sich, am Ende trat Saakaschwili als Gouverneur zurück, um eine eigene Partei zu gründen. Nun hat die Ukraine ihm seine Staatsbürgerschaft wieder entzogen - mit der Begründung, er habe 2015 falsche Angaben gemacht. Es wäre eine Überraschung, wenn dahinter nicht Poroschenko steckte. Die interessante Frage lautet jetzt: Was wird aus dem staatenlosen Ex-Präsidenten?

