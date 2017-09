zehn Tage vor der Bundestagswahl melden die Meinungsforscher, dass die SPD weit abgeschlagen hinter der Union liegt. Trotzdem zieht Parteichef Martin Schulz unverdrossen übers Land und sagt: "Ich will Kanzler werden." Heute tritt er zum Beispiel in Potsdam, Rostock und Schwerin auf. Damit ist klar, dass am Wahlabend einer verlieren wird: entweder Schulz oder die Demoskopen.

Yanis Lindner

DPA

Bislang galt Christian Lindner als PR-Genie der deutschen Politik. Doch nun denkt der FDP-Chef offenbar darüber nach, Finanzminister zu werden, falls es für seine Partei zur Regierungsbeteiligung reicht. Am Wochenende laden die Liberalen zum Wahlparteitag, und manche Teilnehmer werden sich erinnern: Der letzte Finanzminister, der als politischer Popstar auftrat, trug Lederjacke und Motorradhelm, er hieß Yanis Varoufakis - und war genau sechs Monate im Amt.

Die Rückkehr der Piloten

AFP

Seit Tagen melden sich Piloten der insolventen Fluglinie Air Berlin massenhaft krank. Doch pünktlich zum heutigen Stichtag, an dem alle Kauf-Interessenten ihre Angebote für die marode Airline abgeben müssen, werden wohl viele Flugzeugführer wieder im Cockpit Platz nehmen. Denn an diesem Freitag endet auch die berühmte Dreitagefrist der verschnupften Arbeitnehmerschaft. Danach, so weiß jeder abhängig Beschäftigte, reicht das Unwohlsein mit der eigenen Firma nicht mehr aus, um das Fernbleiben zu erklären. Man braucht auch ein Attest vom Arzt.

Der SPD-Konzern und die Populisten

Dass Zeitungen der Hannoveraner Madsack-Gruppe Wahlwerbung der AfD verbreiten, ist seltsam genug. Dass an Madsack aber die Medienholding der SPD beteiligt ist, macht den Vorgang noch seltsamer. Den Beitrag von Ulrike Simon bei SPIEGEL DAILY finden Sie hier.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

REUTERS

... ist Jean-Claude Juncker. Alle Welt redet vom Europa der zwei Geschwindigkeiten, nur der EU-Kommissionspräsident fordert mal wieder das Einheitstempo. Er will den Euro in sämtlichen Ländern einführen, auch Staaten wie Rumänen, für die das eher gefährlich wäre. Wenn die Kanzlerin heute in Berlin den französischen Premierminister Edouard Philippe trifft, sollte sie ihm klarmachen, dass der Juncker-Plan am Ende nur eine Entwicklung beschleunigen würde: die Spaltung der EU.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start ins Wochenende.

Ihr Michael Sauga