gibt es eine Wechselstimmung in Deutschland? Wird sie sich bis zur Bundestagswahl im September entwickeln? Die guten Umfragewerte des frischgebackenen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz deuten jedenfalls darauf hin. Denn Schulz ist bisher vor allem Projektionsfläche. Der frenetische Jubel, mit dem die Genossen ihn am Wochenende feierten, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schulz inhaltlich noch nicht viel zu bieten hat.

Das wurde in seinem Rede- und Interviewmarathon am Sonntag deutlich. Er trat forsch auf, verglich sich bei Anne Will mit Barack Obama und erklärte seine Zeit als Bürgermeister von Würselen zum Beweis für seine Volksnähe, da war durchaus ein latent populistischer Unterton gegen das Berliner Establishment herauszuhören. Andererseits: Warum sollte ausgerechnet der Mann, der seit fast 20 Jahren zum Brüsseler Polit-Establishment gehört, nun die Politik neu erfinden? Rational ist das nicht. Aber was ist in diesen Zeiten schon rational?

Wie dagegen eine Partei aussieht, die den Schwung des Neuanfangs gänzlich entbehrt, ließ CSU-Chef Horst Seehofer am Wochenende in einem Interview durchblicken. Nach monatelangem Streit hat sich Seehofer nun endlich öffentlich auf Angela Merkel als gemeinsame Kanzlerkandidatin der Unionsparteien festgelegt. Doch Enthusiasmus klingt anders. Heute trifft sich der CSU-Vorstand in München, um über das Spitzentreffen der Schwesterparteien am kommenden Sonntag zu beraten. Und natürlich: Obergrenze muss sein.

REUTERS

Aufruhr in Amerika

Donald Trumps Einreisestopp für Flüchtlinge und Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten weckt in den USA die Kräfte des Widerstands. Die Bürger gehen auf die Straßen, die Demokraten wollen das Dekret per Gesetz aushebeln, Generalstaatsanwälte widersetzen sich. Trumps Dekret verstößt vermutlich nicht nur gegen die amerikanische Verfassung, sondern auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, eine internationale Vereinbarung. Müssten wir, wenn wir es mit unseren Werten ernst meinen, nicht eigentlich über Sanktionen gegen Trump nachdenken?

DPA

Ukrainische Sorgen

Heute ist Petro Poroschenko, der ukrainische Präsident, in Berlin bei Kanzlerin Angela Merkel zu Gast. Ihn dürfte interessieren, wie sich Donald Trump im Telefonat mit Merkel zur Ukraine eingelassen hat, denn nirgendwo hat Trumps Bewunderung für Kremlherrscher Wladimir Putin für so viel Beunruhigung gesorgt wie in Kiew. Immerhin: Trump hat die wegen der Ukraine verhängten Sanktionen nicht gleich im ersten Telefonat mit Putin aufgehoben.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AP

Gewinner des Tages...

... ist Benoît Hamon, der frisch gewählte Präsidentschaftskandidat der französischen Sozialisten. Und vielleicht die französischen Wähler insgesamt. Vor ein paar Monaten sah es so aus, als würde sich die Präsidentenwahl in unserem Nachbarland zwischen Marine Le Pen und ein paar abgewirtschafteten Gesichtern wie Nicolas Sarkozy und François Hollande entscheiden. Jetzt sind mit dem Linkssozialisten Hamon, dem Konservativen François Fillon und dem unabhängigen Emanuel Macron frische Gesichter, Kräfte der Erneuerung am Start. Die Demokratie lebt!

Mit diesem hoffnungsvollen Schluss wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche,

Ihre Christiane Hoffmann