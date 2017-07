nun also auch Martin Schulz. Ganz Berlin buhlt um die Gunst des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, alle möchten sich ein wenig im Glanz des neuen Herrschers im Élysée-Palast sonnen. Heute empfängt Macron den SPD-Kanzlerkandidaten, die beiden kennen sich schon lange.

Schon vor vier Jahren, so berichtet Schulz, habe Macron ihm erklärt, dass er Präsident Frankreichs werden wolle. Und er habe schon damals einen sehr genauen Plan gehabt. Machtwille und Mut des Franzosen stehen inzwischen außer Zweifel. Schulz muss sie erst noch unter Beweis stellen.

Gedenken an den 20. Juli

Traditionell findet am Abend des 20. Juli ein feierliches Gelöbnis zum Gedenken an das gescheiterte Hitler-Attentat statt. In diesem Jahr könnte die Veranstaltung am Bendlerblock der bedrängten Ministerin Ursula von der Leyen die Gelegenheit bieten, ihr zerrüttetes Verhältnis zur Truppe aufzubessern. Nach monatelangen Diskussionen über die Traditionslinien der Bundeswehr und ihr Verhältnis zur Wehrmacht werden die Soldaten jedes Wort der ministeriellen Ansprache auf die Goldwaage legen. Als Gastredner hat von der Leyen einen Mann eingeladen, der einiges von deutschen Traditionslinien versteht: den Historiker Michael Wolffsohn.

Ist Polen verloren?

Die EU schaltet sich in den Kampf um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz ein. Sie droht dem Land mit dem Verlust der Stimmrechte. Das bleibt allerdings eine zahnlose Drohung, solange Viktor Orbán, der ungarische Verbündete der polnischen Nationalkonservativen, sein Veto gegen die Strafaktion einlegen kann. Bevor Brüssel die polnische Demokratie verteidigen kann, muss es erst einmal Orbán zur Räson bringen.

Dalí wird exhumiert

Der technologische Fortschritt ist bisweilen eine zweifelhafte Errungenschaft. Nehmen wir den Vaterschaftstest: Heute wird in Spanien der Leichnam von Salvador Dalí exhumiert, weil eine Wahrsagerin behauptet, eine uneheliche Tochter des vor 28 Jahren verstorbenen surrealistischen Malers zu sein. Nun soll ein Gentest feststellen, ob sie recht hat. Dalí hätte sich über die Aktion vermutlich amüsiert, den passenden Kommentar lieferte sein Biograf Ian Gibson: Er nannte die Exhumierung zwecks Vaterschaftstest "ein wahrhaft surrealistisches Ereignis".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinnerin des Tages...

... ist die russische Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa, die heute ihren 90. Geburtstag feiert. Zehn Jahre nach der Oktoberrevolution geboren, hat Alexejewa von Stalin bis Gorbatschow sechs Generalsekretäre der KPdSU erlebt und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Präsidenten Boris Jelzin, Dmitri Medwedew und Wladimir Putin. Schon in den Sechzigerjahren wurde sie von der Kommunistin zur Dissidentin, 1976 dann eine der Gründerinnen der Moskauer Helsinki-Gruppe. Sie ist Mitglied in Putins Menschenrechtsrat, war zwischenzeitig ausgetreten, weil sie kein Feigenblatt sein wollte, ist jetzt aber doch wieder dabei - und kritisch wie immer. Ihre Unbeugsamkeit ist immer wieder bewegend. Herzlichen Glückwünsch, Ljudmila Michailowna!

