die Euphorie der SPD für ihren künftigen Kanzlerkandidaten springt auf die Wähler über. Im Deutschlandtrend der ARD gewinnen die Sozialdemokraten sagenhafte acht Prozent dazu, während die Union drei Prozent verliert. Sie liegt damit nur noch sechs Prozentpunkte vor der SPD, vor einem Monat waren es noch 17. Im direkten Vergleich würden 50 Prozent der Deutschen für Martin Schulz stimmen und nur 34 für Angela Merkel. In einem Gespräch im neuen SPIEGEL, der heute ab 18 Uhr digital abrufbar ist, träumt Schulz schon von der absoluten Mehrheit - und für einen Moment glaubt man, er könnte es tatsächlich ernst meinen.

Jedenfalls setzt Schulz heute seinen Vorwahlkampf im Saarland fort, wo im März ein neuer Landtag gewählt wird. Bei der Union herrscht dagegen Ratlosigkeit. Wie konnte Schulz nach 23 Jahren im Europäischen Parlament plötzlich zum frischen, unverbrauchten Gesicht der Bundespolitik mutieren? Wie kann ein Strippenzieher aus Brüssel zum Hoffnungsträger werden? Wie kann ein bärtiger, mäßig gekleideter Typ jenseits der 60 so viel Begeisterung auslösen? Sollte die Union vielleicht Elmar Brok zum Kanzlerkandidaten machen?

EU-Gipfel in Malta

Kanzlerin Angela Merkel fliegt heute zum EU-Gipfel nach Malta. Es soll um die Flüchtlingskrise und den Brexit gehen, Theresa May ist für den ersten Teil zugelassen, dann beraten die 27 anderen Staats- und Regierungschefs weiter ohne sie. Tatsächlich dürfte auch auf Malta der neue US-Präsident Donald Trump das große Thema sein. Dessen designierter EU-Botschafter hat schließlich schon mal angekündigt, was sein Ziel in Brüssel ist: Der Zusammenbruch der EU so wie einst der der Sowjetunion.

Lauter Neulinge

Sigmar Gabriel hat gestern in Washington die Bibliothek des Kongresses besucht. Dabei fiel ihm ein Exemplar der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung in die Hände: "Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit", zitierte der deutsche Vizekanzler. Keine schlechte Idee, die Amerikaner mit den eigenen Prinzipien zu schlagen. Nach seinem Gespräch mit dem gerade vereidigten Außenminister Rex Tillerson trifft Gabriel heute in New York den neuen UN-Generalsekretär António Guterres.

Verlierer der Tages...

... sind die Ukrainer. Im Osten des Landes sind die Kämpfe wieder aufgeflammt. Am Donnerstagabend verurteilte Washington das "aggressive Verhalten Russlands". Möglicherweise gab es beim Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Samstag ein Missverständnis: Sollte der Kreml jedenfalls geglaubt haben, Trump werde ihm in der Ostukraine freie Hand lassen, so hat er sich geirrt. Die Ukraine verliert trotzdem. Das Land ist gespalten, politisch noch immer instabil, der Minsker Prozess kommt nicht voran, nur die Wirtschaft hatte gerade begonnen, sich etwas zu erholen. In Wahrheit sind die Ukrainer nicht nur die Verlierer des Tages, sondern der vergangenen Jahre.

