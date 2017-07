der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat das Thema Flüchtlinge als Wahlkampfthema entdeckt. Er warnt in deutlichen Worten davor, dass sich die Situation in Italien so verschärfen könnte, dass es bald zu Szenen wie bei der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 kommen könnte. Gleichzeitig kritisiert der SPD-Kanzlerkandidat neuerdings Merkels Vorgehen bei der Grenzöffnung, obwohl er sie bisher stets verteidigt hat. Er findet nun, Merkel habe sich bei der Grenzöffnung nicht genügend mit den europäischen Partnern abgesprochen. Damit holt er ein Thema in den Wahlkampf, das bisher kaum eine Rolle spielte: die Flüchtlinge. Die Frage lautet: Glaubt er tatsächlich, so Wählerstimmen gewinnen zu können? Oder tut er damit nicht vielmehr der AfD einen Gefallen? Vor allem zeigt sich, wie ungeheuer schwer die SPD sich damit tut, im Wahlkampf gegen Merkel eine verständliche Botschaft zu finden. Lesen Sie dazu auch die Analyse meines Kollegen Philipp Wittrock.

Die aktuelle Titelgeschichte des SPIEGEL hat an diesem Wochenende die deutsche Autoindustrie erschüttert: Meine Kollegen Frank Dohmen und Dietmar Hawranek erzählen darin, wie die großen Konzerne BMW, Daimler und Volkswagen seit den Neunzigerjahren ein Kartell bildeten. In Arbeitsgruppen und bei mehr als tausend Treffen sprachen sie sich über technische Fragen, Zulieferer und Kosten ab. Hier finden sie den aktuellen Stand, die ganze Titelgeschichte finden sie hier. Die Politik und die Wettbewerbsbehörden verlangen Aufklärung, die Konzerne mauern bisher. Dieses Schweigen werden sie nicht lange durchhalten können. Es geht bei dieser Krise nicht nur um mögliche Milliardenstrafen - es geht um die Frage, ob die Verbraucher dieser Branche noch trauen können.

In Istanbul beginnt heute der Prozess gegen 18 Mitarbeiter der Oppositions-Zeitung "Cumhuriyet", darunter auch ihr ehemaliger Chefredakteur Can Dündar, der mittlerweile im deutschen Exil lebt. Wie in der Türkei inzwischen leider üblich, wird ihnen die Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen. Gleichzeitig ging am Wochenende der offene Konflikt zwischen der türkischen und der deutschen Regierung weiter, der vergangene Woche nach der Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner ausgebrochen ist. Es äußerten sich: Präsident Recep Tayyip Erdogan, der sein Land als "Rechtsstaat" bezeichnete; Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die Verfolgung der Opposition im Land kritisierte; Außenminister Sigmar Gabriel, der einen Brief an die Deutschtürken schrieb, und Kanzleramtsminister Peter Altmaier, der deutlich machte: Deutschland lasse sich nicht erpressen. Es ist anzunehmen, dass es diese Woche im gleichen Stil weitergehen wird.

Es ist einer dieser Momente, aus denen eine Eskalation erwachsen kann: Seit Israel am Eingang zum Tempelberg Metalldetektoren aufgestellt hat, ist es in Jerusalem zu den schwersten Zusammenstößen zwischen Palästinensern und Sicherheitskräften seit Jahren gekommen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat alle Kontakte zur israelischen Regierung abgebrochen und hat nun angeblich auch die Sicherheitszusammenarbeit mit den israelischen Behörden eingestellt. Heute berät der Uno-Sicherheitsrat in einer Sondersitzung über die Krise. Die israelischen Behörden hatten die Kontrollen verschärft, nachdem zwei Polizisten auf dem Tempelberg niedergeschossen wurden - die Palästinenser empfinden die Metalldetektoren jedoch als neuerliche Demütigung. Da beide Seiten den Konflikt im Moment nur weiter verschärfen, kann daraus im schlimmsten Fall eine neue Intifada erwachsen - sofern es nicht noch zu einer gemeinsamen Lösung kommt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

"Cumhuriyet"-Prozess in der Türkei: Journalismus vor Gericht

Amman: Jordanier vor israelischer Botschaft getötet

Berlin: Mensch springt aus brennendem Hochhaus und stirbt

...ist Siemens. Auf der Krim werden demnächst Gasturbinen des deutschen Unternehmens in Betrieb gehen: ein eindeutiger Fall von Sanktionsbruch. Die Krim erhält damit eine eigene Stromversorgung, die ihr bisher fehlte. Und Siemens steckt in Problemen. Denn selbst wenn sich herausstellen sollte, dass das Unternehmen bei dem Geschäft über den Tisch gezogen wurde und nichts davon ahnte, dass die Turbinen auf der Krim landen würden - es könnten Strafmaßnahmen folgen, die für das Unternehmen ernsthafte Folgen haben.

