einen Tag vor dem richtungsweisenden SPD-Parteitag besucht Martin Schulz heute die Konferenz der Sozialdemokratischen Partei Europas, in der sich viele Mitte-Links-Organisationen des Kontinents zusammengeschlossen haben. Das Problem: Von den 28 Vollmitgliedern sind nur noch zehn an einer Regierung beteiligt.

Das Signal, das Schulz mit seiner Visite senden will, ist deshalb leicht zu erahnen. Lässt sich die SPD auf eine erneute Große Koalition ein, steigt die Regierungsquote der europäischen Sozialdemokratie gleich von 36 auf 39 Prozent.

Lindners Dementis

DPA

Dass die Jamaika-Absage der FDP ein Fehler war, zeigen nicht nur die fallenden Umfragewerte, sondern auch die jüngsten, verwirrenden Signale der Parteispitze. Christian Lindner, der sich im Wahlkampf nicht genug an Schwarz-Rot abarbeiten konnte, lobt die Große Koalition plötzlich als "stabile" Regierung. Und wenn sein Vize Wolfgang Kubicki in einem Zeitungsinterview andeutet, dass neue Jamaika-Gespräche denkbar wären, pfeift ihn der Vorsitzende noch vor der Veröffentlichung mit dem denkbar härtesten Dementi zurück: "Kein Thema, für niemanden." Offenbar wächst auch in den eigenen Reihen die Überzeugung, dass sich Lindner bei den Sondierungen mal besser am Merkel-Prinzip orientiert hätte: "Lieber nicht entscheiden als falsch."

Jenseits von Afrika

REUTERS

Emmanuel Macron, Frankreichs Revolutionär im Präsidentenamt, hat sich zu Afrika bislang widersprüchlich geäußert. Vor der Wahl klagte er, Frankreich habe als Kolonialmacht Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Nach der Wahl nannte er Afrikas Probleme "zivilisatorisch": Wo Frauen sieben, acht Kinder zur Welt brächten, versickere jede Entwicklungshilfe. Heute besucht Macron Algerien, und nicht nur seine Gastgeber hoffen, dass sich der Präsident dabei von der Afrikapolitik seines großen Vorbildes Charles de Gaulle distanziert. Der hatte einst gesagt: "Afrika? Es ist schwarz und überfüllt."

Das Jahr des Wahns

DER SPIEGEL

2017 war ein im Wortsinne wahnsinniges Jahr: Trump, die AfD, der Schulz-Hype, die Jamaika-Sondierungen. Heute erscheint die SPIEGEL Chronik, die in mehr als 50 Reportagen und Analysen einen neuen Blick auf diese zwölf ganz besonderen Monate wirft. "Die Welt", schreibt SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer in seinem Leitartikel, "ist nicht mehr die, die wir kannten".

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Karl Lagerfeld. Der deutsche Modeschöpfer hat über Merkels Flüchtlingspolitik kürzlich einen derart perfiden Satz gesagt, dass sich sogar der ihm sonst so gewogene Boulevard empörte: "Selbst wenn Jahrzehnte dazwischenliegen, man kann nicht Millionen von Juden töten und danach Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen." Wenn Lagerfeld heute in der Hamburger Elbphilharmonie zur Chanel-Modenschau bittet, sollten ihm die laut "Bild" geladenen "Promis und Superreichen aus aller Welt" vielleicht eine andere Erkenntnis entgegenhalten: Nicht jeder, der Stil hat, hat auch Verstand.

