während Martin Schulz mit den üblichen Problemen einer SPD-Kanzlerkandidatur zu kämpfen hat (Willy-Brandt-Haus, Wahlprogramm, Angela Merkel), fliegt sein Vorgänger Sigmar Gabriel quietschvergnügt durch die Welt. Vergangene Woche war er in Amerika, heute geht es nach China, zwischendurch gibt er Parteifreund Schulz noch ein paar Wahlkampf-Tipps.

Gabriel ist omnipräsent, wird im Außenamt immer beliebter und macht praktisch schon Dauerwahlkampf für die SPD. Damit ist er für Schulz eine echte Hilfe. Bleibt die Frage, wo sich die anderen SPD-Minister gerade verstecken?

Reisen bildet - auch Donald Trump

Nachdem er in Israel bereits mit Premier Benjamin Netanyahu konferiert hat, trifft Donald Trump heute in Bethlehem Palästinenser-Chef Mahmoud Abbas. Große Fortschritte beim Nahost-Friedensprozess sind von diesen Gesprächen nicht zu erwarten, die gesamte Tour wirkt inzwischen mehr wie eine Fortbildungsreise für den neuen Präsidenten. Ihm dürfte langsam dämmern, dass es im Nahost-Konflikt die von ihm versprochenen schnellen Super-Lösungen schlicht nicht gibt. Trump würde wohl sagen: Niemand wusste, wie kompliziert das alles ist. Wirklich: niemand.

Wird aus Schleswig-Holstein Jamaika?

Zu den großen Zukunftshoffnungen der Grünen zählt Robert Habeck aus Schleswig-Holstein. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, könnte sich schon bald entscheiden. Heute wollen CDU, FDP und die Nord-Grünen darüber beraten, ob sie in Kiel ein Jamaika-Bündnis wagen. Während CDU und FDP wohl dafür sind, ist die Sache bei den streitlustigen Grünen natürlich längst nicht so klar. Habeck wirbt dafür; sollte das Bündnis zustande kommen, wäre das ein Erfolg für ihn. Zugleich könnte er wohl als Minister weiterarbeiten. Entscheiden sich die Grünen aber für die Opposition, wird's eng: Dann wäre sein Aufstieg in der Partei wohl erstmal gebremst. Ihm bliebe natürlich noch die Rückkehr in den Zivilberuf: Schriftsteller. Auch schön.

Die Klima-Kanzlerin ist wieder da

US-Präsident Donald Trump hält nichts vom Kampf gegen den Klimawandel, aus dem Pariser Abkommen ist er allerdings trotz wüster Drohungen immer noch nicht ausgestiegen. Heute treffen sich in Berlin Klimaexperten aus der ganzen Welt, um beim sogenannten Petersberger Klimadialog über den Kampf gegen den Klimawandel zu beraten. Angela Merkel wird als Rednerin erwartet, die Sache liegt ihr bekanntlich am Herzen. Sie dürfte die Gelegenheit nutzen, um der US-Regierung ins Gewissen zu reden. Ob das hilft? Im Kanzleramt bleibt man verhalten optimistisch: Zumindest Trump-Tochter Ivanka nehme das Thema ernst, heißt es. Das reicht ja dann fast schon.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... sind alle braven Steuerzahler. Vielleicht. Die Staatskassen sind gut gefüllt, weshalb sowohl die Union als auch die SPD nach der Bundestagswahl Steuern und/oder Gebühren etwa für Kitas senken wollen. Wieviel genau wer bekommen soll, wird noch nicht verraten. Die Parteien wissen es in Wahrheit auch noch nicht genau. Wir sollten es also alle miteinander gelassen abwarten. Letztlich gilt ohnehin die alte Weisheit: Die Steuersenkungen von heute sind die Steuererhöhungen von morgen.

