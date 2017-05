der brutalste Job der Welt? Kanzlerkandidat der SPD in den Zeiten Angela Merkels. Martin Schulz hat das gestern erleben müssen, als seine Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgestürzt ist. Es ging um ein Bundesland, klar, aber dies ist schon ein Zeichen dafür, dass Schulz das gleiche erleben könnte, was Frank-Walter Steinmeier (2009) und Peer Steinbrück (2013) erlebt haben.

Am Anfang sah es jeweils ganz gut aus, dann wurde der Bundestagswahlkampf zum Passionsgang, zur Tour der Leiden. Chancenlos taumelten sie durchs Land. Eine hochinteressante Spezies ist daher der potenzielle, der schwankende SPD-Wähler. Er lässt sich leicht begeistern, bekommt dann aber zuverlässig schlechte Laune und am Ende verweigert er sich der Sozialdemokratie. Flirten ja, Küssen nein. Heute wird Schulz in Berlin über sein Wahlprogramm reden.

Besuch vom Heiland

Heute kommt "Der Heiland" ("Zeit"), "Der Überflieger" ("Frankfurter Allgemeine Woche"), der "Teure Freund" (SPIEGEL), heute kommt Emmanuel Macron nach Berlin und macht Bundeskanzlerin Angela Merkel seine Aufwartung. Viele haben gejubelt, als sich Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich gegen Marine Le Pen durchgesetzt hatte. Die Euphorie erinnert an die Zeit, als Barack Obama Präsident der USA wurde. Er schien auch ein Heiland, Überflieger und Erlöser zu sein. Er ist es nicht geworden. In den komplexen Systemen der Demokratien gibt es keine Erlösung. Es gibt nur lange, steinige Wege, an deren Ende Kompromisse warten. Skepsis ist immer eine gesunde Haltung der Politik gegenüber, auch damit die Enttäuschung nicht zu groß wird. Auf Obama folgte Trump.

Alberne Männer

Kann mir jemand helfen? Ich verstehe mal wieder etwas nicht. Am Wochenende schaue ich mir hin und wieder Sportsendungen an und zwangsweise auch die Werbeblöcke, die dort reichlich laufen. Mir fällt seit einiger Zeit auf, dass dort gerne Männer lächerlich gemacht werden. Sie bekommen nichts auf die Reihe, sie stolpern, tanzen blöd herum, sind Schwächlinge und Clowns. Ich habe gar nichts gegen den Spott, ich frage mich nur, warum man Männer zum Konsum verleiten will, indem man sie veralbert. Denn bei Sportsendungen schauen ja vor allem Männer zu, weshalb Baumärkte oder Autofirmen hier gerne ihre Werbung schalten. Ich habe schon ein paar Leute gefragt, aber niemand hat eine Idee, was hinter diesem Ansatz stecken könnte. Sie vielleicht?

Verlierer des Tages...

... ist die Fahrkarte der Deutschen Bahn. Sie soll abgeschafft und durch eine App ersetzt werden. Mir als Bahnpendler würde etwas fehlen. Ich drucke mir Woche für Woche meine Fahrkarten aus, weil ich sie brauche. Und zwar besonders, wenn der Zug mal wieder auf freier Strecke stehen bleibt. Dann langweile ich mich und falte aus dem Fahrschein eine Schwalbe. Später falte ich die Schwalbe in ein Schiffchen um, schließlich das Schiffchen in eine Narrenkappe, die ich mir aufsetze, weil ich meine Termine einmal mehr so gelegt habe, dass nur eine halbe Stunde Verspätung eingeplant ist. Ich verpasse also zuverlässig den ersten Termin. Was mache ich nun ohne Fahrschein? Ich warte auf das faltbare iPad.

