Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute wird in Berlin eine interessante Biografie vorgestellt: "Martin Schulz - vom Buchhändler zum Mann für Europa", in Anwesenheit von Martin Schulz. Treffender wäre allerdings der Titel: "Hauptsache ein hohes Amt". Sozialdemokrat Schulz ist Präsident des Europäischen Parlaments und müsste eigentlich zu Jahresbeginn abtreten. Das hält er aber nicht aus und hastet auf Werbetour durch Europa, um bleiben zu dürfen. Gleichzeitig will er Bundeskanzler werden, falls Gabriel nicht für die SPD antritt. Schulz' Werbespruch müsste also heißen: Ich will mit aller Leidenschaft und aus Überzeugung europäischer Parlamentspräsident bleiben, wenn ich nicht mit aller Leidenschaft und aus Überzeugung deutscher Kanzlerkandidat sein darf. Vielleicht ist ja eine Lex Schulz möglich. Steht irgendwo geschrieben, dass der deutsche Bundeskanzler nicht gleichzeitig Präsident des Europäischen Parlaments sein kann?

Warten auf den Angriff

Die Welt wartet auf einen Angriff. Er könnte täglich beginnen, zu jeder Stunde. Irakische und kurdische Truppen wollen die Stadt Mossul vom IS zurückerobern. Die Chancen stehen gut, der IS ist seit einiger Zeit nicht mehr in der Lage, entschlossene Angriffe abzuwehren und hat große Teile des besetzten Territoriums verloren. Das wird dem Westen oder Russland zunächst nichts nützen, im Gegenteil. Je schwächer der "Islamische Staat" wird, je kleiner sein Territorium und seine Ressourcen, desto mehr wird er sich auf den Terror verlegen, um machtvoll erscheinen zu können. Auch wenn die Dschihadisten Mossul räumen, wird der Kampf noch lange weitergehen, werden Männer wie Jaber Albakr nach Deutschland kommen, um Anschläge zu verüben.

Der Halsabschneider

Ein Mann hat einen Traum: Er will Köpfe abschneiden, um sie auf andere Körper zu pflanzen. Anders gesagt: Er will die erste Kopftransplantation bei einem Menschen machen, in bester Absicht, um Menschen mit gesundem Geist, aber todkrankem Körper ein Weiterleben zu ermöglichen. Meiner Kollegin Vivian Pasquet ist es gelungen, diesen Mann zu treffen, einen italienischen Arzt, der das alles ernst meint. Pasquet hat die gesamte Halsabschneiderszene durchleuchtet und war unter anderem dabei, wie ein Beagle in einer Vorstufe zu solchen Transplantationen operiert wurde. Ihre Reportage ist so faszinierend wie gruselig, Sie können sich auf schöne Schauder freuen. Ab heute Abend im digitalen SPIEGEL, ab morgen im Heft.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinnerin des Tages

Michelle Obama hat gestern gesagt: "Es reicht." Trumps sexistische Sprüche hätten sie "bis ins Innerste erschüttert". Es reicht wirklich, aber ein anderer Satz von Michelle Obama beschäftigt mich mehr. Es ist schon eine Weile her, dass sie ihn gesagt hat: "When they go low, we go high." Das ist ein wunderbarer Satz, einer der wichtigsten unserer Zeit. Wenn die anderen auf ein niedriges Niveau fallen, steigen wir auf ein hohes. Das sagen die Obamas ihren Töchtern, wenn die rassistische Anfeindungen hören. Mit jedem Recht. Es kommt darauf an, das eigene Niveau nicht abzusenken, auch nicht angesichts schwerer Provokationen. Der Nachbar dieses Satzes ist die Arroganz, aber wenn sie ausbleibt, drückt er eine der zivilisatorischen Grundregeln dieser Epoche aus. Michelle Obama ist daher meine Gewinnerin des Tages, der Woche, des Monats und des Jahres.

