Recep Tayyip Erdogan konnte die Deutschen noch so oft als Nazis schmähen, bislang mochten sich die Spitzen der Großen Koalition von dem wütenden Rachepolitiker aus Ankara nicht provozieren lassen. Doch mit der Geduld könnte es nun ein Ende haben, wenn der Autokrat in seinem Land die Todesstrafe einführen - und auch seine Landsleute in Deutschland darüber abstimmen lassen will.

Ein solches Referendum, sagt Martin Schulz heute auf SPIEGEL ONLINE, dürfe hierzulande "nicht stattfinden". Das Votum des SPD-Chefs ist im anlaufenden deutschen Wahlkampf nicht ohne Risiko; schließlich heißt es unter führenden Genossen: "Die Türken in Deutschland stimmen für Erdogan - und für die SPD."

DPA

Löhrmanns Erzählungen

Einen Lauf hatte sie in den vergangenen Wochen nicht gerade: Sylvia Löhrmann, die grüne Spitzenkandidatin in NRW. Erst wurde sie ertappt, wie sie vor einem Partei-Auftritt heimlich aus ihrer Diesel-Limousine in ein Hybrid-Auto umstieg. Dann tauchten Bilder vom Haustürwahlkampf in Bocholt auf, bei denen sich der angeblich überraschte Bürger als Bruder der örtlichen grünen Direktkandidatin entpuppte. Nun warnt Löhrmann, dass die Partei bei der Landtagswahl in einer Woche unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen könnte. Die Frage ist nur, ob sich die grüne Anhängerschaft auf diese Weise mobilisieren lässt. Die Wahlforscher sind eher skeptisch. Nichts, so wissen sie, schreckt Wähler so ab wie die Aussicht, dass ihre Stimme verloren gehen könnte.

DPA

Wölfe in Brandenburg

In vielen Regionen der Bundesrepublik schrumpft die Bevölkerung; und so ist es nur konsequent, wenn sich die Umweltminister des Bundes und der Länder bei ihrer heutigen Konferenz im brandenburgischen Bad Saarow mit der Ausbreitung von Wildtieren beschäftigen. Einen besseren Ort dafür hätten sie kaum finden können: Im See vor dem Konferenzgebäude paddeln Biber, in den Wäldern dahinter heulen Wölfe. Nur: Wie erklärt sich, dass in dem Bundesland zwei Wolfs-Aufpasser auf 100 aktenkundige Raubtiere kommen, aber nur 0,3 Polizisten auf 100 Einwohner? Vielleicht so: In Brandenburg ist der Mensch dem Menschen kein Wolf.

Macron beim "Stimmenfang"

Nachdem Emmanuel Macron den ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen für sich entschieden hatte, kam SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ins Schwärmen: Man könnte künftig "gemeinsam die Reform der Europäischen Union in Angriff nehmen". Dass beide dafür erst einmal eine Wahl gewinnen müssen? Nebensache. Wie die anstehende Entscheidung in Frankreich den deutschen Wahlkampf beeinflussen könnte, erklären meine Kollegen Roland Nelles und Christoph Schulz in der neuen Folge des SPIEGEL-ONLINE-Podcasts "Stimmenfang".

Stimmenfang #7 - Nervöses Europa und der deutsche Wahlkampf Abonnieren

iTunes Spotify Deezer RSS

Alle Podcasts

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

REUTERS

Gewinner des Tages...

... ist Carsten Spohr. Der Lufthansa-Chef hat den jahrelangen Arbeitskampf mit seinen Piloten beigelegt. Die Gewinne steigen. Und nun hält sich der Manager auch noch bereit, den Konkurrenten Air Berlin zu schlucken. So kann Spohr bei seinen Aktionären auf der heutigen Hauptversammlung in Hamburg die Erwartung wecken, dass seine Airline den deutschen Luftraum bald so gut wie allein beherrscht. Frei nach der alten Unternehmer-Weisheit: "Ich hasse jedes Monopol, außer mein eigenes."

Ich wünsche Ihnen einen möglichst entspannten Abflug ins Wochenende,

Ihr Michael Sauga