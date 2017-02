Die Lage am Mittwoch

Martin Schulz war lange ein Verfechter der Agenda 2010. Jetzt sagt der Mann mit dem besonderen Gefühl fürs Volk: "Wir haben Fehler gemacht." Mit seinen Anti-Hartz-Reden erinnert der SPD-Kanzlerkandidat, der heute in Brandenburg auftritt, an einen anderen Sozialdemokraten, der erfolgreich Wahlkampf gegen die eigene Politik geführt hat: Gerhard Schröder.

Der tat 2005 so, als hätte in Wahrheit die CDU seine Sozialreformen erfunden. Beinahe hätte er damit sogar gegen Angela Merkel gewonnen. Wie heißt die alte Politiker-Weisheit? "Man muss die Fahne dahin hängen, wo der Sieg winkt."

Großer Aufwand, kleines Ergebnis

Die Energiewende ist ein gutes Projekt, das schlecht gemacht ist. Einen dreistelligen Milliardenbetrag hat die Bundesregierung seit der Jahrtausendwende für Wind- und Solarparks ausgegeben, und doch liegen die Treibhausgasemissionen heute fast genauso hoch wie im Jahr 2009. Ihre Klimaziele wird das Merkel-Kabinett mit Sicherheit verfehlen. Wenn Kanzleramtsminister Peter Altmaier heute vor Vertretern der Energiewirtschaft redet, sollten ihm die Manager deshalb eine bewährte Erkenntnis entgegenhalten: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.

Die Börse und die Wahrheit

Verfehlte Absatzziele, Probleme mit dem Autopiloten: Der amerikanische Elektroauto-Hersteller Tesla produzierte zuletzt nicht nur positive Schlagzeilen. Trotzdem kletterte der Aktienkurs des Konzerns, der heute seine jüngsten Quartalszahlen vorlegt, in den vergangenen Wochen auf immer neue Höhen. Merke: An der Börse werden nicht Fakten, sondern Hoffnungen gehandelt.

Willkommenskultur auf Bayerisch

Kaum haben die in Deutschland angekommenen Flüchtlinge Kälte und Gewaltmärsche überstanden, da schicken sie die Organisatoren des Hilfsprojekts "Alpen.Leben.Menschen" schon wieder ins Gelände. Damit die Hilfsbedürftigen "ihre neue Umgebung kennen und schätzen lernen", organisieren der Deutsche Alpenverein und der Malteser Hilfsdienst Kletterkurse und Bergwanderungen für Flüchtlinge aus Syrien oder Eritrea, gerne auch jenseits der Obergrenze von 2000 Metern. Es gebe da "einige alpenländische Traditionen" die seien "für viele Menschen ein Kulturschock", schreiben die Veranstalter, die heute ihr Projekt in München vorstellen. Bloß, was meinen Sie damit? Das Verspeisen von Germknödeln, das Biertrinken aus kiloschweren Porzellan-Eimern - oder vielleicht doch die Dauerherrschaft einer seltsamen Altherren-Vereinigung namens CSU?

Gewinner des Tages...

... ist H.R. McMaster, der neue Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump. Der Drei-Sterne-General hat Panzerschlachten im ersten Irakkrieg gewonnen und gegen die Verkleinerung der US-Armee unter Barack Obama protestiert. In normalen Zeiten hätten die Washingtoner Insider McMaster deshalb als Militaristen geschmäht; doch weil er als kluger Kopf gilt, loben sie ihn nun als "ungemein talentierten Mann". Fazit: Es braucht nicht viel, um in der Trump-Ära zum Hoffnungsträger zu werden.

