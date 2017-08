Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

Martin Schulz erinnert an den biblischen Helden Hiob, dem Gott jede nur erdenkliche Plage auferlegt hat. Inzwischen wirken die glänzenden Umfragewerte, die Schulz zu Beginn seiner Kandidatur genoss, wie ein böser Scherz, der nur dazu diente, den tiefen Fall des SPD-Kandidaten umso spektakulärer auszuleuchten: drei verlorene Landtagswahlen, die verkorkste Vorstellung des Wahlprogramms, Straßenschlachten beim G20-Gipfel im SPD-regierten Hamburg und nun auch noch der Verlust der rot-grünen Regierungsmehrheit in Niedersachsen - Schulz zieht Pech an wie ein Magnet die Eisenspäne. Heißt die Hiobsbotschaft bald Martinsbotschaft?

Natürlich ist das Unglück zum Teil selbstgemacht. In der Euphorie der ersten Wochen dachten Schulz und die SPD, auf der Welle einer freundlichen Demoskopie ins Kanzleramt surfen zu können. Das war ein schwerer Fehler. Nun müht sich Schulz redlich, aber es nützt nichts. Der Kandidat spricht von Investitionen, aber die Deutschen scheint eher zu beeindrucken, dass die Kanzlerin seit 20 Jahren bei festlichen Anlässen denselben Seidenkimono aufträgt. In der Bibel wird Hiob am Ende doch noch belohnt: Gott schenkt ihm Reichtum und zehn Kinder. Die SPD muss lernen, an Wunder zu glauben.

Für ein paar Silberlinge

picture alliance / Monika Skolim

Liberalismus in Deutschland heißt wieder, für ein paar Euro seine Überzeugungen zu verkaufen. FDP-Chef Christian Lindner sagte, man müsse die Annexion der Krim als "dauerhaftes Provisorium" akzeptieren, schließlich hänge Sicherheit und Wohlstand Europas auch von den guten Beziehungen zu Moskau ab.

Wie dürfen wir das verstehen? Dass das Völkerrecht gilt, aber nur in Rücksprache mit dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft? Es ist das eine, dass in rotweinseligen Managerrunden jeder Geschäftsabschluss mit Russland zur Fortsetzung der Brandt'schen Entspannungspolitik verklärt wird. Es gehört zur menschlichen Natur, dem Eigennutz das Mäntelchen höherer Ziele umzuhängen. Aber dass sich Lindner dafür einspannen lässt, ist erschütternd. Und ehrlich zugleich: Die Wähler haben in knapp zwei Monaten die Möglichkeit zu erklären, was sie von diesem Verständnis von Liberalismus halten.

Das Drama der Retter

Getty Images

Heute sticht die deutsche Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" in See, sie soll die EU-Operation "Sophia" im Mittelmeer unterstützen. Nichts dokumentiert das Drama der europäischen Flüchtlingspolitik mehr als diese Operation. Auf der einen Seite hat sie schon viele Leben gerettet. Es wäre eine moralische Bankrotterklärung, wenn Europa die Menschen, die sich von Libyen aus in alten Kähnen und Schlauchbooten auf den Weg nach Italien machen, einfach ihrem Schicksal überließe.

Andererseits ist "Sophia" auch eine feste Größe im Kalkül der Schlepper. Sie vertrauen darauf, dass Schiffe wie die "Mecklenburg-Vorpommern" jene Menschen aufsammelt, die die Schlepper zuvor abgezockt haben. "Sophia" zeigt, dass man sich auch dann schuldig machen kann, wenn man das Richtige tut.

