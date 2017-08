Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

die SPD präsentiert heute den zweiten Teil ihrer Wahlkampagne. Erinnert sich noch jemand an den ersten? Und wie war der Effekt auf die Umfragen? Oder ist das jetzt zynisch, gemein? Seit einigen Wochen ist einigen Medien anzumerken, dass sie die SPD und ihren Kandidaten Schulz päppeln. Wenn der Grund dafür in persönlicher Parteipräferenz läge, wäre das schändlich. Ginge es darum, dem Wahlkampf die Spannung zu erhalten, wäre das ebenfalls schändlich, weil das nicht Aufgabe der Medien ist.

Aber sagen wir so: Ich könnte es irgendwie verstehen. Unsere Demokratie braucht dringend neue Impulse, wenigstens einen spannenden Wahlkampf, der möglich erscheinen lässt, dass eine Alternative zu Merkel realistisch ist (jetzt klinge ich schon so verquast wie neulich Schulz). Und andererseits: Für eine Alternative zu sorgen, ist schon gar nicht Aufgabe der Medien. Da muss sich die SPD selbst kümmern, muss besser sein, als sie bislang ist. Von Mitleid kann sie jedenfalls nicht leben.

Baby in den Bundestag

AfD/ DPA

Als ich zum ersten Mal die Entwürfe für das Wahlplakat von Frauke Petry sah, war mir nicht klar, ob sie in den Bundestag einziehen will oder ihr Baby, das sie einem dort so aufdringlich präsentiert. Ich hoffte auf das Baby, aber so ist es wohl nicht. Es geht um Frauke Petry, die heute ein großes Thema sein wird. Der Immunitätsausschuss des sächsischen Landtags befasst sich mit der Frage, ob die Staatsanwaltschaft gegen Petry Anklage erheben darf. Es gibt den Verdacht des Meineids in einer Wahlangelegenheit, eine schwerwiegende Sache.

Auch bei Petry ist die Frage, ob sie es irgendwann in die Mitleidszone schafft. Eine bürgerlich lebende Frau rutscht nach Rechts, verliert den Halt, rutscht tiefer und tiefer. Aber das Beste, was man über Petry sagen kann, ist, dass sie wohl zu klug ist, um Opfer einer Rutsche zu sein. Sie ist eine Frau, die will; die weiß, was sie will und was sie tut. Warum sollte man da Mitleid haben?

Gibt es einen deutschen Sean Connery?

DPA

Ich muss nachtragen, wer mein Gewinner des Tages von gestern geworden ist. Ich hatte erwähnt, dass der portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes mir gesagt hatte, er sei einmal einem deutschen Literaturkritiker begegnet, der so aussieht wie Sean Connery. Leider hat Antunes dessen Namen vergessen. Ich hatte deshalb die Leser der Lage aufgerufen, Vorschläge zu machen, welcher deutsche Literaturkritiker so aussehen könnte wie Sean Connery.

Die Wahlbeteiligung, wenn ich das so sagen darf, war erfreulich rege. Genannt wurden, in alphabetischer Reihenfolge: Maxim Biller, Max Moor, Volker Weidermann, Uwe Wittstock. Diese Herren sehen allesamt phantastisch aus, aber gewonnen haben sie leider nicht. Gewonnen hat mit einem Riesenvorsprung Fritz J. Raddatz.

Mich freut das wirklich sehr. In den Neunzigerjahren habe ich Raddatz bei der "Zeit" erlebt. Er war schwierig, aber ich habe ihn geschätzt. Er hat mich gelehrt, dass Journalismus nicht nur Arbeiten bedeutet, sondern auch Leben. Ich halte mich dran. Wie heftig er mit sich gerungen hat, wie tief die Abgründe waren, in die er geschaut hat, habe ich später durch seine extrem lesenswerten Tagebücher erfahren. Er hat sich umgebracht, als ihm sein Leben nicht mehr lebenswert vorkam. Ich konnte ihn verstehen, aber er fehlt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

DPA

... sind ganz klar: Dieter Romann und Joachim Hermann. Sie präsentieren sich heute als neues Dreamteam der inneren Sicherheit. Der eine ist Chef der Bundespolizei, der andere Innenminister von Bayern mit Drang nach Berlin, wo er der nächste Bundesinnenminister werden könnte. In Piding machen sich die beiden heute ein Bild davon, so heißt es, wie die Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich, wo es eigentlich keine Grenzkontrollen geben sollte, funktionieren.

Das gibt die Richtung vor. Wenn Merkel gewinnt, wenn Hermann Innenminister wird, werden sie in Romann den treuesten Partner für eine Abschottungspolitik haben. Er hätte das schon gerne im Sommer und Herbst 2015 betrieben, durfte aber noch nicht. So wird es nicht mehr sein. Wer Merkel wählt, bekommt auch einen aufgepeppten Romann. Eine Alternative wäre echt nicht schlecht.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Dirk Kurbjuweit