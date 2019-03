willkommen zurück im Alltag. Vorbei sind Karnevalsklamauk und politische Aschermittwochskraftmeierei. Am Montag treffen sich die Parteispitzen, im Bundestag ist Sitzungswoche. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich eben noch humoristisch dem dritten Geschlecht widmete und die Empörung über ihren schlechten Witz zur Bedrohung deutscher Traditionen umzudeuten suchte, hat nun wieder ganz andere Probleme.

Nein, nicht die Sache mit dem Indianerkostüm.

Sondern erstens Viktor Orbán. Zweitens die Kanzlerin. Und drittens die SPD.

An diesem Montag berät die Parteispitze in der CDU-Zentrale, wie es nun weitergehen soll mit dem ungarischen EVP-Parteifreund Orbàn und dessen Hang zum Illiberalismus. Orbán wiederum überlegt nun, die EVP seinerseits zu verlassen.

Klingt alles komplexer, als es in Wahrheit ist: Der Ungar setzt wohl darauf, dass ihn die EVP zum politischen Märtyrer macht. Genau das wollen AKK und Co. nicht, denn ein Märtyrer Orbán hätte das Potenzial, Europa weiter zu spalten. Der Brexit, so erzählen sie sich bei der EVP, begann schließlich auch mit dem Austritt der britischen Tories bei Europas Christdemokraten.

Politische Muskelmasse für Kramp-Karrenbauer

Die Sache mit der Kanzlerin und der SPD ist für Kramp-Karrenbauer komplexer. AKK gibt sich Mühe, an politischer Muskelmasse zuzulegen. Sie bespielt die konservative Basis ihrer Partei, lässt keinen Termin in der Provinz aus - heute Abend geht es nach Halle, mit dem Evergreen: "Technologie ist unsere Antwort auf den Strukturwandel" - und am Sonntag hat sie einen außenpolitischen Aufschlag gemacht.

Sie präsentierte Pläne für Europa und grenzte diese vom Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ab. Das ist bemerkenswert: nicht die Kanzlerin antwortet auf den Präsidenten, sondern die Parteichefin. Angela Merkel ist abgetaucht. Der AKK-Plan ist weniger sozial als Macrons Vorstellungen - auch dies vor dem Hintergrund, dass AKK ihre eigene Partei von sich überzeugen will. Die SPD findet all das gar nicht fein, die GroKo bröckelt.

Der nächste Schritt ist dann: die Kanzlerschaft. Und will AKK bei der Bundestagswahl auf den Kanzlerinbonus setzen, dann muss sie Merkel in der laufenden Legislatur ablösen. Einen fliegenden Wechsel aber will die SPD als Koalitionspartner aus verständlichen Gründen nicht mitmachen, wie meine Kollegen hier nachzeichnen. Bleibt die Variante Koalitionswechsel: AKK könnte sich ohne Neuwahlen von einer Jamaikakoalition ins Kanzleramt hieven lassen. FDP-Chef Christian Lindner steht schon bereit, bei den Grünen würde es vielleicht ein bisschen schwieriger.

Nur: Warum sollte Merkel zurücktreten? Und wer weiß, ob nicht ausgerechnet die SPD, die sich von Merkel in all den Jahren hat kaputtregieren lassen, nun durch ihre AKK-Absage noch zur Retterin von Merkels Kanzlerschaft mutiert? Außer die SPD zieht im Herbst die Revisionsklausel und steigt aus der GroKo aus. Das wäre ohnehin das Beste für die SPD, die Unionsparteien und für die Demokratie.

Münteferings Buch

Apropos SPD. Ein gewisser Franz Müntefering, 79 Jahre alt, präsentiert an diesem Montag in Berlin sein Buch mit dem sperrigen Titel: "Unterwegs: Älterwerden in dieser Zeit." Wir werden dennoch hineinlesen und Sie teilhaben lassen, denn Münteferings hat ja einiges zu erzählen über die rot-grünen Jahre. Und, ach, Zufälle gibt's: Vor exakt 20 Jahren, am 11. März 1999, floh der damalige SPD-Chef und Finanzminister Oskar Lafontaine aus seinen Ämtern. Mal sehen, was Franz Müntefering über ihn zu sagen hat.

Maas in Afghanistan

Außenminister Heiko Maas besucht Afghanistan: Er wolle ein Zeichen setzen, dass Deutschland zu seiner Verantwortung stehe, sagte er bei seiner Ankunft am Sonntagabend. Der Bundeswehr-Einsatz nach 17 langen Jahren ist nicht mehr unumstritten, auch weil die USA ihrerseits einen Teilabzug erwägen und mittlerweile mit den Taliban verhandeln. Ende März steht die Verlängerung des Bundeswehr-Mandats im Bundestag an. Bei Maas mit an Bord ist meine Kollegin Christiane Hoffmann: Ohne den Besuch des Außenministers würde die Glaubwürdigkeit fehlen, um diese Verlängerung durchzubekommen, sagt sie. Und: "Ein Jahr nach Maas' Amtsantritt kommt der Besuch spät. Das zeigt, dass das Land am Hindukusch für die deutsche Außenpolitik keine hohe Priorität mehr hat."

Comeback für Biden?

Während Washington und der Rest der Welt weiterhin auf den Mueller-Report warten, unternimmt der US-Präsident einen weiteren Anlauf, um ein paar Milliarden Dollar für seine Mauer in den Haushalt einzustellen. Auch diesmal wird er scheitern. Deshalb gleich zu Joe Biden. Erinnern Sie sich noch an den? Dieser herrlich prollig-sentimentale frühere US-Vizepräsident könnte sich im nächsten Jahr ein drittes Mal um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewerben. Offiziell hat sich der 76-Jährige noch nicht erklärt. Gerade bestätigt eineUmfrage aus dem wichtigen ersten Vorwahlstaat Iowa, dass Biden (27 Prozent) und Bernie Sanders (25) dort mit Abstand vorne liegen. Machen es am Ende die beiden Alten unter sich aus, wer gegen Donald Trump antreten darf? Abwarten. Klar ist: Biden konnte stets bei der klassischen Arbeiterschaft punkten. Genau wie Trump.

Gewinner des Tages

sind die Amerikaner. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird in den USA auf "Daylight Saving Time" umgestellt, die Uhren um eine Stunde vorgestellt. So haben die US-Amerikaner schon jetzt mehr vom Tag, während wir uns noch bis zum 31. März gedulden müssen.

