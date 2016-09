Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

war das die "Ich habe verstanden"-Rede der Kanzlerin? Im Ton sicher. Aber in der Sache? Fast 20 Minuten sprach Merkel gestern auf der Pressekonferenz zur Berlin-Wahl über ihre Flüchtlingspolitik, zuvor hatte sie sich in den Parteigremien schon ähnlich geäußert. Was sie sagte, war durchaus selbstkritisch. Doch die Fehler, die Merkel eingestand, liegen weit in der Vergangenheit, das Dublin-Abkommen, die schleppende Integration. Oder sie bezog sich auf ihre Kommunikation: Sie müsse besser erklären. Den Kern ihrer Flüchtlingspolitik stellt die Kanzlerin weiterhin nicht in Frage. Ob das Horst Seehofer reicht?

Noch etwas war herauszuhören aus Sätzen wie "Ich drücke mich nicht vor der Verantwortung" und "Wir müssen uns also gleichsam selbst übertreffen. Auch ich." Das konnte man eigentlich nur so verstehen: Merkel wird 2017 noch einmal antreten.

New York ohne Merkel

Unter "Ich habe verstanden" darf man wohl verbuchen, dass Merkel ihre geplante Teilnahme an der Uno-Vollversammlung abgesagt hat, die heute in New York beginnt. Ursprünglich hatte die Kanzlerin teilnehmen wollen, am Rande findet zudem ein unter anderem von den USA, Deutschland und Schweden organisierter Flüchtlingsgipfel statt. Möglicherweise hat Merkel verstanden, dass ihr das internationale Parkett daheim im Moment mehr schadet als nützt. Nach dem Motto: Mutti soll sich lieber um die Probleme zu Hause kümmern anstatt in der Welt herumzureisen.

Österreichs Sozialdemokraten befragen die Basis

SPD-Chef Sigmar Gabriel ist es gestern wie erwartet gelungen, seine Partei auf das Freihandelsabkommen CETA einzuschwören. Damit dürfte der Weg der EU für den Pakt mit Kanada frei sein. Auch in Österreich spaltet das Thema die Sozialdemokraten. Dort haben sie aber gewagt, was man sich in Deutschland nicht traute: Die SPÖ befragte ihre Mitglieder, was sie von CETA halten, heute wird das Ergebnis bekanntgegeben. Kanzler Kern hat angekündigt, er werde sich daran gebunden fühlen. Dass Wien das Abkommen noch stoppen kann, glaubt Kern dagegen nicht. Österreich werde mit einem Nein in Brüssel womöglich "mit fliegenden Fahnen untergehen".

Gewinner des Tages

ist Altkanzler Gerhard Schröder. Der Kanzler der "Agenda 2010" erhält heute Abend in Berlin den Ludwig-Erhard-Preis samt Laudatio von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Schöner wäre es, wenn die eigene Partei endlich seine Verdienste anerkennen würde, die Ludwig-Erhard-Stiftung firmiert eher unter Applaus von der falschen Seite. Zudem versäumt die Stiftung es nicht, Merkel und ihrer Regierung, in der die SPD bekanntlich das Wirtschafts- und Sozialressort besetzt, ordentlich eins mitzugeben. Sie würdigt Schröders Leistung, wie es in der Begründung heißt, "auch vor dem Hintergrund der aktuellen Richtungslosigkeit in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Zum Schluss eine erfreuliche Nachricht, jedenfalls für alle David-Bowie-Fans: Heute, gut neun Monate nach seinem Tod, erscheint ein Album aus Bowies Nachlass. Die zum Teil bisher unveröffentlichten Titel stammen aus den Jahren 1974-76, also unmittelbar vor seiner Berliner Zeit. (Bei mir um die Ecke in der Hauptstraße in Schöneberg wurde übrigens am Sonntag die erst vor vier Wochen enthüllte Gedenktafel für Bowie demontiert, ob Vandalismus oder Diebstahl ist noch unklar. Pfui, schämt Euch!) Der Titel des neuen Albums jedenfalls ist jene Frage, die uns alle immer mal wieder umtreibt: "Who can I be now?"

