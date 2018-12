schon jetzt ist Friedrich Merz der beste Parteivorsitzende, den die CDU nie hatte. Wo immer die Wirklichkeit trüb und finster ist wie das Dezemberwetter, weckt Merz die Fantasie auf ein helleres Morgen. Die CDU in Baden-Württemberg kann sich angeblich vorstellen, mit Merz in die nächste Landtagswahl zu ziehen, so jedenfalls schreibt es die "Bild". EU-Kommissar Günther Oettinger hält Merz trotz dessen Niederlage auf dem CDU-Parteitag weiterhin als Kanzlerkandidat geeignet. Und beim CDU-Wirtschaftsflügel glimmt die Hoffnung, dass Merz noch eine Art Ludwig Erhard 2.0 wird, wenn man ihm nur einen Posten im Kabinett verschafft. In der Theorie hat Merz die Partei schon erlöst; er ist das Jesuskind der CDU.

Lästig ist das allerdings für jene, die Politik in der Realität machen müssen, Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel, die neue Parteichefin. Sie wird an jenen Heilsversprechen gemessen, die Merz umwehen oder die er selbst in die Welt gesetzt hat - zum Beispiel, die Wählerschaft der AfD zu halbieren. Kein Wunder also, dass sie inzwischen etwas gereizt reagiert, wenn sie auf Merz angesprochen wird, der sich gerade selbst als Minister empfahl. Noch beim letzten Kabinettsfrühstück habe sie durchgezählt, bemerkte sie im Gespräch mit der "Zeit": "Das Kabinett war vollzählig."

Das Maß des Wahnsinns

Zu den bangen Fragen für das Jahr 2019 gehört, wie viel Trump'schen Wahnsinn die Welt noch erträgt. Seit zwei Jahren sitzt Donald Trump nun schon im Weißen Haus, er hat dort allerlei Unsinn gesagt und getan, aber nichts, was die Welt in eine Katastrophe gestürzt hätte. Das muss nicht so bleiben. Gerade liefert sich der Präsident mit dem Kongreß einen Streit um die Finanzierung seines Lieblingsprojektes, einer Mauer an der mexikanischen Grenze, der die Börsen zittern lässt.

Die Kräfte der Vernunft um Trump schwinden, mit Verteidigungsminister James Mattis hat einer der letzten "grown ups" die Regierung verlassen. Bob Woodward hat in seinem Enthüllungsbuch "Fear" sehr eindrucksvoll beschrieben, wie diplomatisch Mattis mit Trump umging, nur um nicht als eine der letzten mäßigenden Stimmen aus dem Kabinett zu fliegen. Nun hat Mattis offenbar die Hoffnung aufgegeben, dass Trump überhaupt noch ein Ohr für die Vernunft hat. Um von seinem Schlamassel zu Hause abzulenken, machte sich der Präsident am Mittwoch auf in den Irak, um dort die stationierten US-Truppen zu besuchen und ein pathetisches Military-Video auf Twitter zu posten.

Der Böller-Krieg

Wer die menschliche Gesellschaft wolle, müsse die männliche überwinden, heißt es im Grundsatzprogramm der SPD. Ich bin mir nicht sicher, ob der Satz in jedem Fall zutrifft: Alice Weidel zum Beispiel mag ich mir lieber nicht im Kanzleramt vorstellen. Andererseits gibt es Tage, da habe ich vollkommenes Vertrauen in die kollektive weibliche Vernunft. Silvester zum Beispiel, wenn, so weit ich das überblicken kann, Horden von Männern die Straßen von Berlin mit Böllern und Raketen in eine Kriegszone verwandeln. (Ich weiß, wovon ich spreche. Ich gehörte schon selbst dazu.) Meine kleine Privatempirie wird nun gestützt durch eine Umfrage, wonach deutlich mehr Frauen als Männer für ein Verbot der Knallerei in den Innenstädten sind. Ich persönlich kann nicht verstehen, warum es nicht schon längst umgesetzt ist. Wahrscheinlich gibt es nichts, womit man sich leichter die Sympathien der Wählerinnen sichert.

Gewinnerin des Tages

... ist Ursula von der Leyen. Sie hatte es nicht leicht in den letzten Monaten: Erst die Berateraffäre, die für hässliche Schlagzeilen sorgte, dann der CDU-Parteitag, auf dem die Verteidigungsministerin nur mit Mühe und Not zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Jetzt scheint es einen Lichtblick zu geben: Wie mein KollegeMatthias Gebauer recherchiert hat, ist nicht die Bundeswehr für die Panne des Luftwaffen-Airbus verantwortlich, die Kanzlerin Angela Merkel die Reise zum G-20-Gipfel nach Argentinien verhagelt hat - sondern die Lufthansa, die die Maschine wartet. Von der Leyen dürfte es freuen. Im Verteidigungsministerium hat sie gelernt, dass eine gute Nachricht schon das Ausbleiben einer schlechten ist.

