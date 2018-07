im Fernsehen, in den Zeitungen, im Netz und an den meisten Frühstückstischen wird wohl auch heute vor allem über das eine Thema diskutiert: Mesut Özil und sein Rückzug aus der Nationalelf. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wer sich öffentlich noch gar nicht oder nur sehr zurückhaltend zu der Sache äußert. Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel: Sie ließ durch eine Sprecherin lediglich ein schmales Zitat verbreiten: "Die Kanzlerin schätzt Mesut Özil sehr. Mesut Özil ist ein Fußballer, der viel für die Nationalmannschaft getan hat. Die Entscheidung muss man respektieren." Sie hätte auch sagen können: Die Kanzlerin hält sich aus der komplizierten Geschichte lieber raus.

Ganz still ist bislang Bundestrainer Joachim Löw. Von ihm kommt: nichts. Immerhin sickerte via "Bild" durch, dass er (wie der Rest des Landes) am Sonntag von Özils Erklärung wohl überrascht wurde. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schweigt. Schade, ihre ehrliche Meinung würde man gerne erfahren. Zumindest eher, als die von Uli Hoeneß.

Horst Seehofer, ganz friedlich

AFP

Nach dem vorläufigen Ende des Asylstreits mit Kanzlerin Angela Merkel findet Bundesinnenminister Horst Seehofer nun wieder mehr Zeit, sich dem Geschäftsalltag seines Ministeriums zu widmen. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, will Seehofer heute den Verfassungsschutzbericht 2017 vorstellen. Der Bericht liegt schon seit Wochen in den Schubladen, die offizielle Präsentation wurde wegen des Asylstreits aber immer wieder verschoben.

Auch in Bayern ist der CSU-Chef bemüht, für Ruhe zu sorgen: Nach einer Meldung des "Münchner Merkur" hat Seehofer offenbar mit seinem Erzfeind Markus Söder eine Art Waffenstillstand geschlossen. Weil die Umfragen für die CSU so miserabel sind, wollen sich die beiden "Parteifreunde" angeblich am Riemen reißen und besser abstimmen. Sie planen demnach im Landtagswahlkampf sogar gemeinsame Auftritte. Kurzum: Seehofer ist plötzlich ganz friedlich. Mal sehen, wie lange er das durchhält.

Harley-Davidson legt Zahlen vor

REUTERS

An den Börsen schauen sie in diesen Tagen wieder auf die Quartalsberichte der Unternehmen. Eine Firma, deren Wortmeldung heute auch aus politischen Gründen interessant sein dürfte, ist der US-Motorradhersteller Harley-Davidson. Das Unternehmen aus Milwaukee steht bekanntlich unter anderem deshalb unter Druck, weil es von Strafzöllen der EU im Handelsstreit mit Donald Trump betroffen ist. Auch um die Zölle zu umgehen, will das Unternehmen nun weitere Teile der Produktion ins Ausland verlagern, was wiederum für Unmut beim US-Präsidenten sorgt. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen könnte das Management die Auslandspläne heute weiter konkretisieren - was wiederum einen neuen Tweet-Sturm des Präsidenten auslösen dürfte. Da hilft dann nur: Helm enger schnallen.

Verlierer des Tages...

REUTERS

... sind die Macher des Lieblingssenders von Donald Trump, Fox News. Eigentlich sorgt die Redaktion gewissenhaft dafür, dass dort vor allem Fans des Präsidenten zu Wort kommen. So sollte es auch in der jüngsten Morgenshow des Senders sein. Die Redakteure wollten Ann Kirkpatrick, eine demokratische Kandidatin für die Kongresswahlen, interviewen. Sie hatte zuvor Trumps Einwanderungspolitik unterstützt. Wegen einer Verwechslung in der Redaktion erschien aber statt Kirkpatrick die demokratische Politikerin Barbara L'Italien auf dem Bildschirm, eine ausgesprochene Trump-Gegnerin. Sie nutzte prompt ihre Chance und setzte zu einer Wutrede über Trumps Einwanderungspolitik an (ihren Auftritt können Sie hier bei YouTube sehen). Als die Redaktion den Fehler bemerkte, drehte ihr die Regie den Ton ab. Glück im Unglück für die Fox-Leute: Ihr wichtigster Zuschauer, der Präsident, hatte wohl seinen Fernseher noch nicht an.

