der zornige Rückzug des Fußballers Mesut Özil aus der Nationalmannschaft ist ein Schock für seine Fans und eine Genugtuung für all jene, die ihm das gemeinsame Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kurz vor der WM in Russland nie verziehen haben. Am Ende kennt diese ganze hysterische, verquere Angelegenheit aber doch nur Verlierer: Özil begibt sich selbst ins Abseits, weil er offenbar unfähig ist, einzusehen, dass es schlicht ein blöder Fehler war, mit einem autokratischen Staatschef zu posieren, der die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit mit Füßen tritt.

Gleichzeitig haben aber auch Teile der Politik und der Medien versagt: Sie haben das Fehlverhalten eines einzelnen Nationalspielers zu einer gigantischen politisch-sportlichen Staatsaffäre hochgegeigt. Sie haben Özil gnadenlos an den Pranger gestellt, weil sie die tiefsitzenden, rassistischen Gefühle vieler Wähler und Leser in Stimmen und Auflage verwandeln wollten. Und der DFB, Özils Verband, war unfähig (oder unwillig), seinen Spieler zur rechten Zeit zu schützen. Auch das war: armselig.

Ist Demonstrieren in Bayern noch erwünscht?

Die politische Debatte in Deutschland über Einwanderung und Integration wird inzwischen fast so schrill geführt wie in den USA. Am Wochenende demonstrierten Zehntausende Menschen in München unter dem Stichwort #ausgehetzt gegen die CSU und deren Rhetorik und Politik beim Thema Flüchtlinge. Die CSU fand das natürlich gar nicht schön. Im Oktober sind Landtagswahlen in Bayern und da kann die Partei einen Aufstand der eigenen Bürger gar nicht gebrauchen. Auf Plakaten warf die CSU den friedlichen Demonstranten "Hetze" und einen Verstoß gegen den "Anstand" vor. Auf einem CSU-Plakat stand: "Nein zu #ausgehetzt." Das klingt dann fast schon so, als sehe die Partei der Staatsregierung von Markus Söder politische Demonstrationen oder Meinungsäußerungen, die gegen sie gerichtet sind, generell als Problem. Zur Verteidigung der CSU muss man sagen: Das war bestimmt nicht so gemeint. Oder besser gesagt: Hoffentlich war das nicht so gemeint.

Krieg der Worte zwischen Washington und Teheran

Nach der einseitigen Aufkündigung des Iran-Abkommens durch US-Präsident Donald Trump, scheinen Washington und Teheran wieder in ein altes Muster aus früheren Zeiten zurückzufallen: Sie führen einen Krieg der Worte. Trump warnte Irans Präsident Hassan Rohani vor "ernsten Konsequenzen", sollte er es erneut wagen, den USA zu drohen. US-Außenminister Mike Pompeo nannte die Anführer in Teheran "Wölfe im Schafspelz". Zuvor hatte Rohani die USA vor einem militärischen Konflikt gewarnt. Ein Krieg mit Iran "sei die Mutter aller Kriege".

Vermutlich dürfte dieses fruchtlose Getöse noch eine ganze Weile so weitergehen. Washington spekuliert darauf, dass Teheran dem Druck von Sanktionen bald nachgeben wird und in Gespräche über ein verändertes Atomabkommen und über den Krieg in Syrien einsteigt. Die iranische Regierung gibt sich stur. Richtig heikel könnte die Sache werden, wenn Iran - wie angedroht - die Öl-Routen im Persischen Golf blockiert. Dann könnte aus dem Krieg der Worte sehr schnell ein echter Krieg werden.

Gewinner des Tages...

... ist Donald Trump. Erinnert sich noch jemand? Der amerikanische Präsident hat gerade (wieder einmal) eine der schlechtesten Wochen seiner Amtszeit hinter sich gebracht. Seine Europa-Reise war eine Katastrophe. Doch nun gibt es eine neue Umfrage des "Wall Street Journal" und von NBC News, die zeigt, dass Trumps Beliebtheitswerte um einen Prozentpunkt auf 45 Prozent angestiegen sind. Die Umfrage wurde über einen Zeitraum von vier Tagen durchgeführt und begann einen Tag vor seiner Pressekonferenz in Helsinki. Unter Anhängern der Republikaner bekommt Trump demnach von 88 Prozent der Befragten Zustimmung für seine Arbeit. Das ist einer der höchsten Werte für einen republikanischen Präsidenten seit Jahrzehnten.

Natürlich muss man die Zuverlässigkeit von Umfragen immer infrage stellen, doch gleichwohl zeigt die Erhebung: Es gibt eine Vielzahl von Amerikanern, die finden echt dufte, was ihr Präsident so treibt. Wer glaubt, Trump wäre bereits so gut wie erledigt, freut sich vielleicht zu früh.

