heute beginnen die Midterms in den USA, dabei werden alle 435 Sitze im Abgeordnetenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat neu gewählt. Amerika hat die Gelegenheit, einen Präsidenten in die Schranken zu weisen, der nach und nach fast alle moderaten Kräfte aus seiner Regierung befördert hat. Laut Umfragen haben die Demokraten gute Chancen, das Abgeordnetenhaus zurückzuerobern. Sie könnten dann dort Gesetze blockieren und Donald Trump dazu zwingen, sich zu seinen zahlreichen Skandalen zu äußern.

Die Demokraten setzen vor allem auf die Frauen, die sich, so zumindest die Hoffnung, nach der Schlammschlacht um die Berufung des erzkonservativen Juristen Brett Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof in Scharen von den Republikanern abwenden könnten. Ob sie trägt? Als Wochen vor der Präsidentschaftswahl im November 2016 ein Tonbandmitschnitt auftauchte, auf dem Trump prahlte, als Promi mit Frauen machen zu können, was er will, schien der Kandidat erledigt zu sein. Am Ende aber wählten ihn dann doch 53 Prozent der weißen Frauen in den USA.

Spahn verlässt das Glück

Wie schnell man in der Politik vom Glückskind zum Problemfall wird, muss derzeit Jens Spahn erleben. Der Gesundheitsminister hat sich lange als konservative Alternative zu Kanzlerin Angela Merkel präsentiert. Es war ein Kurs, der ihm in jungen Jahren viel Erfolg verschaffte - erst boxte er sich ins CDU-Präsidium, dann ins Kabinett. Nun aber, da Merkel wirklich die Spitze der CDU räumt, scheinen all seine Hoffnungen zu verdampfen. Mit Friedrich Merz ist ein Kandidat aufgetaucht, der wie Spahn den konservativen Flügel der CDU anspricht, sich aber bei weitem nicht so viele innerparteiliche Feinde gemacht hat. Wohlmeinende Parteifreunde, so wird in der CDU erzählt, sollen schon auf Spahn einreden, lieber auf eine Kandidatur zu verzichten, um der Schmach einer Schlappe auf dem Parteitag im Dezember zu entgehen.

Putin und die Fußballmillionen

Der russische Klub Zenit St. Petersburg ist der Lieblingsverein von Präsident Wladimir Putin. Er gehört dem Energiekonzern Gazprom, der ihn finanziell kräftig päppelt. Als sich der Fußballverein 2013 für die Champions League qualifizierte, musste er gegenüber der Uefa seine Bücher öffnen. Der Verband überprüft routinemäßig, ob sich Vereine an die Finanzregeln halten, wenn sie in europäischen Wettbewerben spielen. Die Prüfer stellten erhebliche Unregelmäßigkeiten fest. Zenit St. Petersburg hatte die Herkunft von Geld verschleiert - die Spur zurück führte ausgerechnet nach Deutschland. Lesen Sie ab 13 Uhr die vollständige Geschichte auf SPIEGEL+.

Heute können Sie auch die 2. Episode unserer Saga über "Damned ManCity" lesen, einer Serie, die den wundersamen Aufstieg des britischen Klubs Manchester City beschreibt. SPIEGEL-Redakteur Christoph Winterbach erklärt im Video, warum die Uefa Manchester City zwar sanktionierte - die Strafe aber sehr milde ausgefallen ist. Hier kommen Sie zum Text "Geheimprojekt Langbogen".

Gewinner des Tages...

... sind die Jusos. Seit sie von Kevin Kühnert angeführt werden, können sich die Jungsozialisten über mangelnde Aufmerksamkeit kaum beklagen. Nun aber erhielten sie von dem scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen den ultimativen Ritterschlag. "Linksradikale Kräfte" in der SPD hätten seinen Fall für den Versuch benutzt, die Große Koalition in die Luft zu jagen, sagte Maaßen in seiner Abschiedsrede Mitte Oktober vor europäischen Geheimdienstchefs in Warschau. Als das Manuskript der Ansprache die Runde machte, war die Aufregung vor allem in der SPD riesig, und Innenminister Horst Seehofer sah sich genötigt, endgültig von Maaßen abzurücken.

Dabei hatte Maaßen, der in letzter Zeit viel Unsinn erzählt, einmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Tatsächlich waren es ja vor allem die Jusos, die Parteichefin Andrea Nahles dazu getrieben hatten, den Konflikt mit der CSU um Maaßen auf die Spitze zu treiben. Und im Gegensatz zum Rest der Partei empfindet es Kühnert durchaus als Auszeichnung, wenn man ihn als radikal bezeichnet. Kühnert weiß auch, wenn er einen Sieg errungen hat: "Ich wäre da ja bescheidener gewesen, aber offenkundig kommt Herr #Maaßen zu der Einschätzung, dass er vornehmlich von den Jusos aus dem Amt gedrängt wird", schrieb der Juso-Chef auf Twitter. "Okay. Schreiben wir uns so in den Briefkopf. Grüße vom linksradikalen Flügel der SPD."

