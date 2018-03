gestern Abend war Hauptstadtparty, rund 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien kamen in das SPIEGEL-Hauptstadtbüro. Neue, alte und ehemalige Minister, Partei- und Fraktionschefs, Jens Spahn kam zusammen mit Christian Lindner und beide sagten, das sei wirklich Zufall. Politiker von Union, Grünen und FDP begrüßten sich herzlich und fast wehmütig, als könnten sie immer noch nicht verstehen, warum eigentlich Jamaika nicht geklappt hat.

In einem Gespräch ging es um das Verhältnis von Medien und Politik. Die Medien, sagte ein Minister, verlangten von der Politik, dass es echte Debatten und Auseinandersetzungen gebe. Einerseits. Wenn dann aber wirklich debattiert werde, hieße es sofort: Streit, Uneinigkeit, Parteiengezänk, Koalitionskrach, Machtkämpfe. Das führe dazu, dass Politiker immer weniger sagen, dass sie immer glatter, abgeschliffener werden, um nicht anzuecken. "Wir werden alle zu Kieselsteinen", sagte eine Spitzenpolitikerin.

MbS bei Trump

DPA

Der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman, kurz: MbS, beginnt heute seinen Besuch in den USA. Ganze zwei Wochen will der 32-Jährige das Land bereisen, um amerikanische Investoren davon zu überzeugen, dass sich in Saudi-Arabien im Moment ganz viel verändert. Meine Kollegin Samiha Shafy beschreibt bei SPIEGEL DAILY, wie entschlossen der mächtige Kronprinz die saudische Monarchie reformiert. Frischer Wind, gesellschaftliche Modernisierung, mehr Freiheiten für Frauen, das ist alles dringend nötig und sehr zu begrüßen.

Aber heute trifft MbS zunächst einmal US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Nach dem letzten Treffen der beiden, als Trump in Riad den Säbeltanz praktizierte, geriet im Nahen Osten einiges aus den Fugen: Die Nachbarn blockierten das Emirat Katar, und die Saudis entführten den libanesischen Premier. Man kann nur hoffen, dass Trump die junge Führung in Riad dieses Mal nicht zu Abenteuern ermuntert.

Die ewigen Verlierer

DPA

Eigentlich müsste ich sie zu Verlierern des Tages erklären, aber das scheint mir zu wenig, in Wahrheit sind sie die Verlierer der Geschichte: die Kurden. Nach dem Fall von Afrin sind Hunderttausende auf der Flucht, die Kurden werden gedemütigt, ihre Denkmäler geschleift. "In Afrin wütet eine unheilige Allianz aus türkischem Nationalismus und militantem Islamismus", schreibt mein Kollege Christoph Sydow in einem Kommentar. Solange die Kurden gegen den IS kämpften, waren sie willkommene Verbündete. Jetzt, da sie nicht mehr gebraucht werden, lassen die Nato-Partner der Türkei freie Hand. So geht es seit Jahrzehnten: Die kurdische Frage war immer zu gefährlich, zu kompliziert, niemand ist bereit, die berechtigte Forderung nach einem eigenen Kurdenstaat zu unterstützen.

Es stimmt: Die Kurden sind untereinander notorisch zerstritten, aber dieses Argument ist in Wahrheit eine Ausrede. Das Mindeste wären jetzt deutliche Worte der Nato in Richtung Ankara.

Gewinner des Tages...

... ist mein Kollege Günter Bannas. Vier Jahrzehnte lang hat er in Bonn und Berlin die deutsche Politik beobachtet und beschrieben, die allerlängste Zeit für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Heute Abend wird er in Berlin mit einem Fest geehrt und in den Ruhestand verabschiedet. Die Kanzlerin wird erwartet, über die Bannas einmal den legendären Satz schrieb: "Die Jüngste in Kohls Kabinett raucht noch in der Öffentlichkeit." Das war 1991. Und echt Bannas, der den gesellschaftlichen und politischen Niedergang des Rauchens mit besonderer Wehmut begleitete und bis heute unverdrossen Gauloises ohne Filter raucht. Der Berliner Büroleiter der "FAZ" ist ein besonderer Journalist, feinsinnig, kollegial, aus der historischen Tiefe seiner vielen Berufsjahre schöpfend und auch nach 40 Jahren noch voll echter Begeisterung für die Volten und Winkelzüge der deutschen Politik, bis ins Detail. Politikverdrossenheit war für ihn wirklich ein Fremdwort. Mir gefiel der Gedanke, dass Bannas im politischen Betrieb alle überdauert hat, dass kein Politiker, kein Gegenstand seiner Betrachtung solange durchgehalten hat wie er. Er ist der Gewinner des Tages. Wir, die wir einen wunderbaren Kollegen vermissen werden, die Verlierer.

Liebe Leserin, lieber Leser: Wegen eines technischen Problems konnten wir "Die Lage" am vergangenen Samstag und Montag nicht wie gewohnt per Mail an unsere Abonnenten verschicken, das tut uns leid. Jetzt läuft aber alles wieder wie gewohnt, und so wünsche ich Ihnen einen angenehmen Dienstag.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann