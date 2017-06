die deutschen Autobauer müssen sich dringend nach einem neuen Geschäftsmodell umsehen. Kreativ waren die hiesigen Konzerne vor allem bei der Entwicklung neuer Dieselmotoren (und der dazugehörenden Schummel-Software). Nun droht dem Diesel eine empfindliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Nach Stuttgart (Daimler, Porsche) denkt auch München (BMW) über ein Fahrverbot nach, damit die Luft nicht weiter verpestet wird.

"So sehr ich mich freuen würde, wenn es ohne solche Verbote ginge, so wenig sehe ich, wie wir künftig weiter ohne Sperrungen auskommen werden", sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter der "Süddeutschen Zeitung". In deutschen Rathäusern wird gerade der Grabstein für die Dieseltechnologie gemeißelt.

REUTERS

Die Moral der Pariser Elite

Heute will die neue französische Regierung ein Gesetz zur "Moralisierung des öffentlichen Lebens" auf den Weg bringen. Das klingt so, als müsse man demnächst den Trauschein vorlegen, wenn man sich in Paris ein Doppelzimmer mietet. Aber fürchten müssen sich nicht Paare, sondern nur Politiker, die vom Weg abgekommen sind. Kaum etwas hat die Franzosen in den vergangenen Jahren so aufgebracht wie die Selbstbedienungsmentalität der Pariser Elite. Der konservative Präsidentschaftskandidat François Fillon hatte seine halbe Familie auf Staatskosten beschäftigt. So gesehen braucht Frankreich tatsächlich eine Prise Puritanismus.

DPA

Oben Lindner, unten nichts

Das Glückskind der deutschen Politik heißt derzeit Christian Lindner. Der FDP-Chef eilt von einem Erfolg zum nächsten: Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen haben die Liberalen 12,6 Prozent geholt, am kommenden Freitag soll in Düsseldorf der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag vorgestellt werden, und im Bund sind die Umfragen zum Teil schon zweistellig. Nicht ausgeschlossen, dass es nach der Wahl im September sogar für eine Koalition mit Angela Merkels CDU reicht.

Aber wie Aktien werden manchmal auch Parteien nicht nach ihrer Substanz bewertet, sondern nach der Fantasie, die sie erregen. Die FDP ist im Moment eine Partei ohne Unterleib: oben Lindner, unten nichts. Man muss sich schon professionell mit Politik beschäftigen, um - nur als Beispiel - den Namen der FDP-Generalsekretärin zu kennen. Noch wird alles überstrahlt vom Redetalent des Vorsitzenden. Aber wer soll die Arbeit machen, sobald die FDP tatsächlich regiert? Schon einmal ist die Partei in den Abgrund gestürzt, weil sie viel versprochen und wenig geleistet hatte.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AFP

Verlierer des Tages...

... ist Cristiano Ronaldo. Schon vor einem halben Jahr haben meine Kollegen enthüllt, dass der Fußballstar über ein verwinkeltes Firmengeflecht in Irland und auf den British Virgin Islands versucht, seine Werbeeinnahmen vor dem Zugriff des Fiskus zu schützen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Madrid Anklage gegen Ronaldo erhoben: Es geht um den Vorwurf, Steuern in Höhe von rund 15 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Gut möglich, dass Ronaldo demnächst in einer Gefängniszelle eine Karrierepause einlegt.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister