heute beginnt in München die Sicherheitskonferenz. Zu der dreitägigen Zusammenkunft von Militärs, Außenpolitikern und Sicherheitsexperten haben sich 20 Staats- und Regierungschefs angekündigt sowie rund 80 Außen- und Verteidigungsminister. Der besondere Charme des Ereignisses: Die "Siko" findet traditionell im Hotel Bayrischer Hof in München statt, das dafür eigentlich viel zu klein ist. Doch gerade, weil es immer so warm, eng und wuselig ist, wird das Ereignis von Teilnehmern und Beobachtern geschätzt. Schließlich möchte niemand auf all die mehr oder weniger zufälligen Gespräche und Begegnungen verzichten, die sich ergeben, wenn man sich auf den Hotelfluren verirrt, in der Bar herumhängt oder stundenlang an der Garderobe ansteht.

Im Rahmen der Sicherheitskonferenz gibt es auch eine SPIEGEL-live-Veranstaltung: Am kommenden Sonntag, 18. Februar um 11 Uhr, geht es um Ronen Bergmans SPIEGEL-Buch "Der Schattenkrieg. Israel und die geheimen Tötungskommandos des Mossad". An seiner Geschichte des israelischen Geheimdienstes hat Bergman acht Jahre gearbeitet, er hat tausende Dokumente gesichtet und Interviews mit Angehörigen des Mossad geführt. Mit dem Autor spricht der stellvertretende Chefredakteur Alfred Weinzierl.

Kanzlerin Angela Merkel geht in diesen Tagen dem außenpolitischen Alltagsgeschäft nach, mit Besuchen von etlichen Ministerpräsidenten. Heute empfängt sie vormittags Italiens Paolo Gentiloni, mittags den Polen Mateusz Morawiecki und am Nachmittag die Britin Theresa May. Gestern war ja Binali Yildirim aus der Türkei dran. Und am Montag kommen der Niederländer und der Luxemburger. Man könnte fast meinen, es sei wieder alles ganz normal in Berlin.

Doch das ist es natürlich nicht. Der SPIEGEL widmet sich deshalb in seiner neuen Ausgabe, die Sie heute ab 18 Uhr herunterladen können, der Krise der Volksparteien. Es geht um das Aufbegehren der SPD-Basis gegen ihre Führung, um Merkels bröckelnde Macht und das allgemeine Gefühl des Umbruchs, in dem wir alle leben. Die Volksparteien gehören eben auch zu jenen Gewissheiten, die es nicht mehr gibt.

Meine Kollegen haben außerdem das Scheitern der Freundschaft von Sigmar Gabriel und Martin Schulz in einer wunderbaren Reportage nachgezeichnet, wenn es denn je eine Freundschaft gewesen sein sollte. Ich habe dabei ein Wort gelernt, das ich bisher noch nicht kannte: "Emotionsbrötchen". Wer wen so genannt hat? Lesen Sie selbst...

... ist leider die SPD. Im neuesten ARD-"Deutschlandtrend" kommt sie nur noch auf: 16 Prozent. Es ist ein Rekordtief.

