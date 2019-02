die Debatten in den Fraktionen des Bundestages werden noch unter dem Eindruck der Münchner Sicherheitskonferenz stehen. Dort hat Angela Merkel in ihrer Rede unter anderem für eine "gemeinsame Kultur der Rüstungsexporte" in Europa geworben. Abgesehen davon, dass man die Begriffe "Kultur" und "Rüstungsexporte" selten in einem Atemzug hört, dürften die Worte der Kanzlerin beim Koalitionspartner SPD besonders schlecht angekommen sein.

Gerade erst hat unser Außenpolitik-Team publik gemacht, dass der Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich nicht nur symbolisch die Freundschaft beider Länder besiegelt, sondern dass die Regierungen zusätzlich in einer geheimen Note vereinbart haben, Exporte von gemeinsam hergestellten Rüstungsgütern nur noch in Ausnahmefällen zu blockieren.

Die französische Seite wünscht sich mehr Lockerheit der Deutschen bei diesem Thema, doch bei den deutschen Sozialdemokraten sind sie da falsch. Man darf davon ausgehen, dass die SPD französische Exporte von Gemeinschaftsprodukten auch weiterhin bremsen will, wenn es außen- und sicherheitspolitische Bedenken gibt. So könnte das Geheimpapier am Ende das Papier nicht wert sein, auf dem es geschrieben steht.

Nancy Pelosi erst in München, heute in Brüssel

Ob und wie sehr deutsche Autos die Gesundheit gefährden, darüber wurde zuletzt viel diskutiert (mancher Lungenarzt verhedderte sich dabei in seinen Rechenmodellen). Dass BMW, VW & Co. aber auch noch die amerikanische Sicherheit bedrohen und dafür mit Sonderzöllen bestraft werden könnten, das ist eine neue Erkenntnis. Noch ist ungewiss, ob Donald Trumps Regierung die Zölle wirklich verhängt, wie die Bundesregierung befürchtet. Sicherer ist, dass das Thema auf der Tagesordnung steht, wenn EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute Nancy Pelosi empfängt. Die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses herzte noch am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz Bundeskanzlerin Merkel.

Eigentlich wollte Pelosi Juncker schon Mitte Januar besuchen, doch damals, mitten im Streit um den Government Shutdown, hatte Trump seiner Kontrahentin diese "PR-Veranstaltung" verboten - mit Verweis darauf, dass es dafür jetzt kein Geld gebe. Dafür gibt es heute in Brüssel extra wenig PR - bislang sei noch nicht einmal eine Pressekonferenz der beiden Politiker angesetzt, sagt mein Brüsseler Kollege.

Ebenfalls nicht presseöffentlich ist der Besuch des im Oktober scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi bei Angela Merkel in Berlin heute. Für Journalisten sind solche Nicht-Termine oft die interessantesten. Wer Draghis Nachfolger wird, soll erst nach der Europawahl entschieden werden.

Die Sozialdemokraten rüsten sich für Europa

Die SPD-Spitze will heute ihr Programm für die Wahl verabschieden, anschließend gibt es eine Pressekonferenz mit Generalsekretär Lars Klingbeil und Spitzenkandidatin Katarina Barley. Wussten Sie, dass die SPD noch einen zweiten Spitzenkandidaten hat? Der Mann heißt Udo Bullmann und sitzt schon seit 1999 im EU-Parlament. Ob er wohl heute auch zur Pressekonferenz darf? Das SPD-Programm steht übrigens unter dem Motto: "Europa ist die Antwort". Fragt sich nur: Was ist die Frage?

Verliererin des Tages...

...ist Frauke Petry. Für sie bringt der heutige Tag ein Ereignis, wie es die ehemalige AfD-Chefin zuletzt selten erlebt hat: Einen öffentlichen Auftritt, der bundesweit wahrgenommen wird. Allerdings ist es kein angenehmer Termin: Petry ist wegen Meineids angeklagt, sie hatte sich 2014 in ihrer Aussage vor einem Untersuchungsausschuss im sächsischen Landtag in Widersprüche verwickelt. Das Verfahren vor dem Landgericht Dresden ist auch eine kuriose Form der politischen Vergangenheitsbewältigung. Petry muss sich verteidigen für Entscheidungen aus einer Phase, als sie noch unangefochtene Spitzenfrau der AfD war und ihre politischen Gegner außerhalb der eigenen Partei saßen.

Petry ist also Verliererin des Tages - allerdings kann man sie auch als Gewinnerin des Jahres 2018 sehen: Im Ranking der häufigsten Redner im Bundestag für das vergangene Jahr liegt die fraktionslose Abgeordnete mit 40 Reden auf Platz 2. Nur der CSU-Abgeordnete Volker Ullrich überflügelte Petry noch mit 41 Auftritten. Ullrich hat zudem den Vorteil, dass Kollegen für ihn applaudieren. Bei Petrys Auftritten verlassen ihre alten AfD-Parteifreunde wie Alexander Gauland oft demonstrativ den Saal.

In eigener Sache: Die LAGE verändert sich

Aufmerksame Abonnenten dieses Newsletters werden feststellen, dass sich der Autorenstamm geändert hat: Seit mein Kollege Martin Knobbeund ich die Leitung des SPIEGEL-Hauptstadtbüros übernommen haben, fällt uns die Ehre zu, für Sie den politischen Newsletter zu schreiben. Außerdem neu an Bord sind die Politikchefs von SPIEGEL ONLINE, Sebastian Fischerund Philipp Wittrock, sowie der Autor Markus Feldenkirchen und die Leiterin des Social-Media-Ressorts, Ayla Mayer.

Ein besorgtes Mitglied unserer Chefredaktion erinnerte mich daran, dass die LAGE nicht nur für die Freaks der Berliner Hauptstadtpolitik interessant sein sollte, sondern auch für normale Menschen. Wen er damit meint? "Na den Rechtsanwalt in Bielefeld oder die Bank-Filialleiterin in Xanten." Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, womöglich zu dieser Zielgruppe zählen, würde ich mich über Hinweise freuen, welche Themen Sie interessieren! Selbstverständlich sind auch Eingaben von Kfz-Mechanikerinnen aus Stuttgart, Studienräten aus Halle/Saale oder Kindergärtnern aus Riesa willkommen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche.

Ihre Melanie Amann