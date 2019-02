US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Soviel vorweg: Anders als von vielen befürchtet worden war, hat er nicht den nationalen Ausnahmezustand ausgerufen, um seine Forderung nach einer Grenzmauer zu Mexiko durchzusetzen. Er appellierte aber an die oppositionellen Demokraten, "unsere sehr gefährliche Südgrenze" zu schützen. Beide großen Parteien müssten der "drängenden nationalen Krise" an der Grenze zu Mexiko mit vereinten Kräften entgegentreten. "Mauern funktionieren und Mauern retten Leben. Also lasst uns zusammenarbeiten, Kompromisse finden und uns einigen."

Ansonsten lobte Trump seine bisherige Bilanz als US-Präsident. Er kündigte an, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Ende des Monats in Vietnam treffen zu wollen. Und als er betonte, niemand habe mehr von der florierenden Wirtschaft profitiert als Frauen, erntete er spontanen Jubel aus dem Publikum. Dort saßen zahlreiche Demokratinnen in weißer Kleidung, sie erinnerten damit an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Damals protestierten Frauen in weißer Kleidung für ein flächendeckendes Frauenwahlrecht.

Das neue Nato-Mitglied Nordmazedonien

Die Nato-Staaten unterzeichnen heute in Brüssel das Beitrittsprotokoll mit der künftigen Republik Nordmazedonien. Im Januar hatten das Parlament in Skopje und zuletzt auch das Parlament in Athen trotz lautstarker Opposition in beiden Ländern einem Deal zugestimmt. Er soll den jahrzehntealten Streit um den Namen "Mazedonien" beilegen; das Land soll künftig Nordmazedonien heißen und kann der Militärallianz nun als 30. Mitglied beitreten - bisher hatte Griechenland das blockiert.

Bereits nach der heutigen Unterzeichnung kann Nordmazedonien als Beobachter an allen Sitzungen teilnehmen. Offizielles Vollmitglied kann es wohl erst 2020 werden, wenn in den beteiligten Staaten die Ratifizierungsverfahren abgeschlossen sind. Russland hatte vergangenes Jahr noch versucht, mit Geheimdiplomatie gegen die Annäherung zwischen Athen und Skopje zu intrigieren - eine Annäherung Nordmazedoniens an den Westen wollte man verhindern. Nun ist der Weg aber frei, im Prinzip auch für eine Aufnahme in die EU - die wird aber noch länger auf sich warten lassen.

Regierung berät über Abtreibungen

Heute Vormittag will das Bundeskabinett über ein Thema beraten, das in der Großen Koalition für großen Streit gesorgt hat: Es geht um den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches, der bisher die Werbung für Abtreibungen unter Strafe stellt. Das Kabinett will heute voraussichtlich den Kompromissentwurf beschließen, auf den SPD und CDU sich geeinigt haben.

Zur Erinnerung: Die SPD wollte das Verbot kippen, die CDU wollte es belassen. Neu sollen Ärzte auf ihrer Website - so der Kompromiss - darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, allerdings dürfen sie keine weiteren Informationen veröffentlichen. Die könnten dann nämlich doch wieder als "Werbung" ausgelegt werden. Außerdem sollen junge Frauen die Pille zwei Jahre länger, bis zum 22. Geburtstag, von der Krankenkasse bezahlt bekommen.

Tsipras reist nach Istanbul

Der griechische Premierminierminister Alexis Tsipras befindet sich auf Besuch in der Türkei und damit auf einer diplomatisch heiklen Mission, schließlich ist das Verhältnis zwischen den beiden Ländern nicht nur historisch belastet, auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Konflikte - etwa wegen der nach Griechenland geflohenen Soldaten, die in den Putschversuch von 2016 verwickelt sein sollen.

Tsipras besucht in Istanbul heute die Hagia Sophia, eine frühere christliche Kirche, die später zur Moschee umgewandelt wurde, und die heute ein Museum ist. Das deutet darauf hin: Es wird bei den heutigen Gesprächen sicherlich viel um historische Themen gehen, auch um die altbekannten Gebietsstreitigkeiten um Inseln im Meer - aber auch um Flüchtlinge.

In Istanbul geht heute übrigens auch der Prozess gegen den in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar weiter, den Ex-Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet". Die Staatsanwaltschaft wirft ihm "Spionage" vor. Insgesamt laufen fünf Strafverfahren gegen Dündar.

Verlierer des Tages...

sind alle, die von der Pleite der Fluggesellschaft Germania betroffen sind: Die Leidtragenden sind insbesondere die rund 1100 Mitarbeiter, aber auch die Kunden - und die kleineren deutschen Flughäfen, die ohne die Germania-Flüge um ihr Überleben kämpfen müssen. Manche von ihnen haben sich von der Fluggesellschaft so abhängig gemacht, dass sie vermutlich vom Steuerzahler gerettet werden müssen.

