Atomkrieg. Klingt wie ein Wort aus einer anderen Zeit, aus dem Kalten Krieg, als es das Denken und Handeln beherrschte. Das Wort ist zurück, seitdem sich der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea zuspitzt. Es steht auf dem Titel des neuen SPIEGEL, der heute erscheint: "Todesspiel - Donald Trump und Kim Jong Un riskieren den Atomkrieg." Edel Rodriguez hat uns dazu eine Karikatur gezeichnet. Sie zeigt Trump und Kim als Babys, die eine Bombe reiten.

Der Kalte Krieg, so fürchterlich er war, hatte eine gewisse Rationalität. Das Gleichgewicht des Schreckens zwischen den Supermächten zwang am Ende alle zu einem halbwegs vernünftigen Handeln und das hieß: nicht handeln, die Raketen in ihren Silos lassen. Man konnte sich wenigstens darauf verlassen, dass sich die amerikanischen Präsidenten ihrer Verantwortung bewusst waren. Dieses Gefühl ist mit Trump verloren gegangen. Er hat die Welt zu oft mit Anfällen von Irrsinn überrascht, dass man ihm trauen könnte.

Wir haben darüber diskutiert, ob "Die Unberechenbaren" eine gute Überschrift für unsere Titelgeschichte wäre. Wir haben sie verworfen, denn einer der beiden Protagonisten ist gar nicht so unberechenbar, aber nicht Trump, sondern der andere, der aus dem Reich des Wahnsinns, aus Nordkorea (Paradox 1).

Mörderseelen, Kinderherzen

Höhepunkte des neuen Hefts sind zwei Gespräche mit Männern, deren Fehler dramatische Folgen haben können: Der eine ist Hans-Ludwig Kröber, Professor für forensische Psychiatrie, der andere René Prêtre, Kinderherzchirurg. Kröber arbeitet als Gerichtsgutachter. Seine Expertisen entscheiden mit, ob und wann ein Mörder oder Vergewaltiger auf freien Fuß kommt. Wenn er sich irrt, geschieht der nächste Mord, die nächste Vergewaltigung. René Prêtre operiert kleinste Herzen, im Geschick seiner Hände liegt die ganze Hoffnung von Eltern und Großeltern. Beide Gespräche sind große Erzählungen aus extremen Welten. Sie rühren besonders da an, wo Kröber und René Prêtre über ihre Fehler erzählen.

DPA Kriminalpsychiater Kröber

Asylgrund: Taliban

Tausende Taliban in Deutschland - das klingt, als unterhalte ein Feind eine kleine Armee in unserem Staat. Aber so ist es wohl nicht, wie meine Kollegen aus dem Ressort D2 recherchiert haben. Viele Asylbewerber aus Afghanistan geben sich bei den Behörden als ehemalige Taliban aus. Davon erhoffen sie sich bessere Aussichten, bleiben zu dürfen (Paradox 2). Denn Taliban kommen in Afghanistan bestenfalls ins Gefängnis, wenn sie erwischt werden. Hier ist das allerdings nicht anders, da sie als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gelten. Entweder wissen diese Männer davon nichts, oder sie ziehen ein deutsches Gefängnis einer Freiheit in Afghanistan vor. Für Soldaten der Bundeswehr, die dort waren, muss das besonders seltsam sein: Männer, die ihnen womöglich nach dem Leben trachteten, machen hier auf politisch Verfolgte.

DPA "New York Times"-Verlagshaus

Gewinner des Tages

Das sind die Kollegen der "New York Times". Isabell Hülsen hat sie in New York besucht, traf auf erschöpfte, aber euphorische Journalisten. Donald Trump, der diese Redaktion hasst wie nichts Anderes, macht sie stark (Paradox 3, die Welt ist wirklich nicht leicht zu verstehen in diesen Tagen). Die Redakteure sehen sich in ihrem Auftrag bestärkt, Missstände und regierenden Irrsinn aufzudecken und zu kritisieren. Viele Bürger wollen genau das lesen und schließen neue Abonnements bei der "New York Times" ab. Es wäre besser ohne Trump, aber die eine oder andere gute Wirkung hat er doch.

Ihnen eine anregende Lektüre und ein schönes Wochenende,

Ihr

Dirk Kurbjuweit