noch zwei Tage bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Es ist die letzte Chance für die SPD, sich aus der Depression zu befreien. Ob es gelingt? Im Moment verheißen die Umfragen nichts Gutes. Heute sagte meine Kollegin Cornelia Schmergal, sie hätte den Eindruck, die SPD leide vor allem darunter, dass alle in ihren alten Rollen feststeckten.

Außenminister Sigmar Gabriel wirbelt, als sei er noch Parteichef, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schlichtet, als sei er noch Außenminister, und Kanzlerkandidat Martin Schulz redet genauso bedeutungsschwer und inhaltsfrei, wie man es von einem EU-Parlamentspräsidenten leider gewohnt ist. Schöner kann man das Drama der Sozialdemokraten nicht in Worte fassen.

Schäuble, Sapin und das badische Englisch

Heute setzen sich die Finanzminister der G7-Staaten im italienischen Bari zusammen. Die Runden sind, seit Russland wegen der Ukraine-Krise ausgeschlossen wurde, eine Art Klassentreffen der freien Welt. Inoffizieller Programmpunkt in Bari ist die Verabschiedung des französischen Finanzministers Michel Sapin, der nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich sein Amt räumen muss. Sapin sorgte unter seinen Kollegen immer wieder für Heiterkeit, weil er kaum des Englischen mächtig ist und die Treffen fast nie ohne Dolmetscher bestand. Nun ist zwar Wolfgang Schäuble auch kein Naturtalent, was Fremdsprachen betrifft. Er gleicht aber gelegentliche Schwächen durch Kreativität aus. Sein badisches Englisch ist inzwischen legendär ("Am 28., um 24 Uhr, isch over"). Und Anfang des Jahres bereicherte er die Welt auf dem Wirtschaftsforum in Davos mit einem bislang unbekannten Sprichwort: "You never eat as hot as it is cooked."

Warum Migranten die AfD wählen

Kann es sein, dass muslimische Migranten eine Partei wählen, deren Spitze einen Einreisestopp für Muslime fordert? Kurz vor der wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollte meine Kollegin Sandra Sperber mehr über die ungewöhnliche Wähler-Konstellation herausfinden. Sie ist dafür nach Duisburg-Marxloh gefahren. Ausgerechnet in der Multi-Kulti-Hochburg hat die AfD bei der Kommunalwahl 2014 mit mehr als acht Prozent ihr bestes Ergebnis in ganz Duisburg eingefahren. In der neuen Folge unseres wöchentlichen Politik-Podcasts "Stimmenfang" können Sie die erstaunlichen Ergebnisse ihrer Recherche hören.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist Uli Hoeneß. Der Präsident des FC Bayern München hat sich bei einer Fragestunde in Vaduz über seine Gefängnisstrafe beklagt: "Ich bin der einzige Deutsche, der Selbstanzeige gemacht hat und trotzdem im Gefängnis war. Ein Freispruch wäre völlig normal gewesen." Diese Logik kennt jeder gute Katholik aus dem Kommunionunterricht. Wer den Eltern fünf Mark aus dem Geldbeutel stibitzt hat, dem wird verziehen, wenn er brav beichtet und danach drei "Vater unser" und fünf "Gegrüßet seist du, Maria" betet. Hoeneß hat 28,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Das entspricht hochgerechnet etwa 34 Millionen "Vater unser" und 57 Millionen "Gegrüßet seist du, Maria". Mit 21 Monaten Gefängnis ist Hoeneß eigentlich ganz gut davongekommen.

