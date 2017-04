SPD-Vize Olaf Scholz will nach der Bundestagswahl keine Koalition unter Beteiligung der Linkspartei. "Deutschland kann als wirtschaftlich starkes Land im Herzen Europas nur von Parteien regiert werden, die sich zur EU, zum Euro, zur Nato und den daraus folgenden Verpflichtungen bekennen", sagte er dem SPIEGEL. Ob das eine Koalition mit der Linkspartei ausschließe, fragten die Kollegen nach. "Ich kann meinen vorgehenden Satz gerne nochmal wiederholen", lautete die Antwort.

Hamburgs Erster Bürgermeister wandte sich zudem gegen größere Steuererleichterungen für die Bürger. "Die Spielräume in der Steuerpolitik werden überschätzt", so Scholz, "es sind keine großen Sprünge möglich." Die Steuersenkungspläne der Union nannte Scholz "nicht seriös". Er kündigte allerdings an, seine Partei werde "plausible und behutsame Vorschläge für ein gerechter austariertes Steuersystem vorlegen". Das ganze Interview lesen Sie heute auf SPIEGEL ONLINE.

BKA-Gesetz im Bundestag

Vier Monate nach dem Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz debattiert der Bundestag heute über das verschärfte BKA-Gesetz. Umstrittenste Neuerung: Die elektronische Fußfessel soll künftig nicht nur verurteilten Straftätern, sondern auch sogenannten Gefährdern verordnet werden, von denen man annimmt, dass sie einen Terroranschlag planen könnten. Ob die juristisch fragwürdige Regel wirklich hilft, Anschläge zu verhindern? Im Fall von Anis Amri waren ja weniger zu lasche Gesetze das Problem, sondern vielmehr, dass bestehende Regelungen nicht angewandt wurden. Gegen das Chaos zwischen Bund und Ländern wird auch die prophylaktische Fußfessel nicht helfen.

Trump will Steuern senken

Nachdem es mit anderen Wahlversprechen nicht so recht klappen will, hat US-Präsident Donald Trump jetzt seine Steuerpläne vorgestellt. Ambitioniert, radikal und teuer ist das Steuersenkungskonzept, das vor allem Unternehmer und Spitzenverdiener entlasten soll. Die gute Nachricht: Die von deutschen Exporteuren gefürchtete Grenzabgabe auf Importe gehört nicht zu dem Plan. Hat Kanzlerin Angela Merkel da erfolgreich bei Trump lobbyiert?

Auch in der Außenpolitik will Trump nun zeigen, dass er es ernst meint. Für gestern Abend hatte er alle 100 Senatoren zu einer Unterrichtung über Nordkorea ins Weiße Haus geladen, ein gänzlich neues Format, bisher wurden Senatoren in kleineren Gruppen in abhörsicheren Räumen des Kapitols informiert, nun musste eigens ein Saal umgerüstet werden. Ob das Signal Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beeindruckt? Die Senatoren sollen bei dem Briefing jedenfalls nichts erfahren haben, was sie nicht schon vorher gewusst hatten. Im Anschluss hieß es von der US-Regierung, dass Druck auf Nordkorea aufgebaut werden solle - auf diplomatischem Wege.

Verlierer des Tages

Daimler muss sich heute vor Gericht verantworten. Es geht um den Dieselskandal. Die Umwelthilfe wirft dem Autokonzern Verbrauchertäuschung vor - weil er für die angeblich so sauberen Dieselmotoren der C-Klasse auch noch Werbung machte. Mir kommt das ein bisschen so vor, als würde man einen Einbrecher dafür vor Gericht bringen, dass er die Fensterscheibe zerdepperte, als er den Tresor mit der Million mitgehen ließ. Daimler erzielt inzwischen ja wieder Rekordgewinne, deshalb ist weniger der Konzern Verlierer des Tages als die für dumm verkauften Kunden.

