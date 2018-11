als Olaf Scholz das Amt des Finanzministers übernahm, inszenierte er sich als Geistesbruder seines Amtsvorgängers Wolfgang Schäuble. Der Sozialdemokrat verteidigte die schwarze Null und plädierte für eine Fortsetzung der Sparpolitik in Südeuropa. Doch seit die Umfragewerte der SPD dahinschmelzen wie das Arktis-Eis im Klimawandel, versucht Scholz offenbar das alte Vorurteil zu beleben, Sozis könnten nicht mit Geld umgehen. Zum Beispiel, indem er eine zigmilliardenteure Anhebung des Rentenniveaus in Aussicht stellt.

Heute berät der Bundestag über seinen Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr, und es spricht viel dafür, dass die Abgeordneten dabei auch die Grundfrage des laufenden Scholz-Experiments diskutieren: Kann man als Parteipolitiker glaubwürdiger werden, indem man seine Glaubwürdigkeit als Minister aufs Spiel setzt?

Besuch aus Dänemark

DPA

Angela Merkel kann machen was sie will, ihre Flüchtlingspolitik holt sie immer wieder ein. Heute zum Beispiel kommt Lars Lokke Rasmussen zu Besuch, der Premierminister Dänemarks. Das Land betrieb über viele Jahre eine besonders großzügige Asylpolitik, bis es nach der Flüchtlingskrise 2015 eine scharfe Wende vollzog: die Grenzen dichtmachte, Geldleistungen kappte, ein Burkaverbot erließ. Heute steht Rasmussen in der Einwanderungspolitik nicht mehr Merkel nahe, sondern eher Österreichs Kanzler Sebastian Kurz oder CSU-Chef Horst Seehofer. Einziger Unterschied: Sein Leitwort heißt nicht "Obergrenze", sondern "Paradigmenwechsel".

Herr Habeck sucht das Glück

DPA

Robert Habeck wollte lange Zeit nicht glauben, dass die Grünen zur Volkspartei werden könnten. Nun stellt er fest, dass es in Wahrheit anders herum verläuft: Das Volk will unbedingt grün werden. In den Umfragen nähert sich die Partei der magischen 20-Prozent-Marke. Unternehmer stehen Schlange, um bei der neuen grünen Mittelstandsvereinigung mitzumachen. Und heute empfängt sogar die deutsche Fleischwirtschaft den Chef der Ökopartei zu ihrem Jahreskongress, bei dem es ausnahmsweise einmal nicht um den optimalen Antibiotika-Einsatz in der Kälbermast geht, sondern um "Tierwohl", "Ferkelkastration" und "nachhaltige Nutztierhaltung". Ganz nach dem aktuellen Motto des gehobenen Bürgertums: Der Zucchini-Bratling ist das neue Schnitzel.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die Kommoden-Komödie

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es im Volksmund. Manchmal aber bewirken sie auch das Gegenteil, wie Sie heute in der SPIEGEL+-Geschichte meines Kollegen Steffen Winter nachlesen können. Vor vier Jahren gab die Dresdner Landesbibliothek der Familie des letzten Sachsen-Königs drei Kommoden im Schätzwert von über 100.000 Euro zurück, vergaß aber leider zu erwähnen, dass die Möbelstücke zuvor in hochgiftiges Holzschutzmittel getränkt worden waren. Nun hat die Familie den Freistaat auf Schadenersatz verklagt. Begründung laut Winter: Das Land habe ihr "teilweise wertlosen Sondermüll aufgeschwatzt".

Verlierer des Tages...

AP

... ist Emmanuel Macron. Weil der französische Präsident im eigenen Land als arrogant und kaltherzig verrufen ist und Tausende gegen seine Reformen demonstrieren, zieht es ihn offenbar zunehmend ins Ausland. Heute weilt er schon den zweiten Tag auf Staatsbesuch in Belgien, und am vergangenen Wochenende überraschte er die Deutschen im Berliner Reichstag mit einer bewegenden Liebeserklärung. Vielleicht, so argwöhnen seine Kritiker, wollte sich Macron damit nur vor weiterem Unbill in der Heimat wappnen. So wie einst sein Vorbild Charles de Gaulle. Der hatte sich ebenfalls bei den Deutschen beliebt gemacht, um dann im Mai 1968 vor den streikenden Studenten in Paris zu fliehen, über den Rhein, nach Baden-Baden.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Michael Sauga