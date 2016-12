Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

das schöne Hamburg darf sich auch mal ein bisschen als Zentrum der Weltpolitik fühlen. 10.000 Polizisten schützen den Gipfel der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), es werden 54 Außenminister erwartet - und etliche Demonstranten. Der konkrete Ertrag der Veranstaltung dürfte gegen Null tendieren. Russen und Amerikaner wollen über die Ukraine und den Transnistrien-Konflikt sprechen, längst ist jedoch klar: Mit der Regierung von Barack Obama macht Wladimir Putin garantiert keine Deals mehr. Er wartet dafür lieber auf Donald Trump. Der könnte übrigens auch bald nach Hamburg kommen. Angela Merkel hat ihn zum G20-Gipfel im Juli eingeladen.

REUTERS

Draghi wird's schon richten

Brexit? Trump? Regierungskrise in Italien? An den Finanzmärkten scheinen schlechte Nachrichten niemanden mehr zu beunruhigen. Die Aktienkurse steigen - egal, was passiert. Hauptgrund dafür dürfte der Glaube an Mario Draghi sein. Der EZB-Chef soll heute eine Verlängerung des umstrittenen Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank über den März 2017 hinaus verkünden. Das hieße: Es wird noch sehr lange sehr viel billiges Geld im Umlauf sein. Und ein großer Teil davon dürfte auch weiter in den Aktienmarkt fließen. Die Party auf Pump geht also weiter, abgerechnet wird später.

DPA

Berlins komplizierte Dreiecksbeziehung

Wenn alles nach Plan läuft, kann die neue rot-rot-grüne Regierung in Berlin von heute an ihre Arbeit aufnehmen. Michael Müller (SPD), der alte und neue Regierende Bürgermeister, soll im Abgeordnetenhaus gewählt werden, anschließend werden die Senatoren ernannt. Interessant dürfte werden, wie sich Müller mit seinen maßgeblichen Mit-Koalitionären Klaus Lederer (Linke) und Ramona Pop (Grüne) versteht. Pop ist für ihre forschen Auftritte bekannt. Müller (der kein Abi hat) gilt als jemand, der schnell beleidigt ist. Und Lederer (mit Doktor-Titel) neigt dazu, andere zu belehren. Werden die sich lange lieb haben? Wohl eher nicht. Aber egal, die Berliner werden auch diesen Senat mit Galgenhumor ertragen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Gewinner des Tages...

... ist diesmal Joschka Fischer, der Ex-Außenminister, weil er wie eh und je ein Mann der klaren Worte ist. Im Hamburger Thalia Theater hat sich der Grüne bei der Talk-Veranstaltung SPIEGELlive den Fragen meiner Kollegin Britta Sandberg gestellt und einige echte Fischersprüche rausgehauen. Zum Beispiel den hier: "Man muss dem Volk aufs Maul schauen, nicht nach dem Maul reden." Oder das: "Wir werden mit Russland leben müssen. Man kann sich Nachbarn und Familie nicht aussuchen." Auf die Frage, ob er etwas im Leben bereue, wusste Fischer natürlich auch eine schöne Antwort: "Als Katholik bin ich die Beichte gewohnt, aber nicht beim SPIEGEL."

Ich wünsche ihnen einen schönen Tag, Ihr

Roland Nelles