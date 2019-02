der Kaschmir-Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan ist einer der gefährlichsten Konflikte der Welt. Nun ist er auf dramatische Weise wieder ausgebrochen: Die Kriegsgefahr ist - nach dem angeblichen Abschuss zweier indischer Kampfflugzeuge in Pakistan - so groß wie seit 20 Jahren nicht mehr. Zwar hat keiner der beiden Staaten Interesse an einem Krieg, aber es hat eben auch keiner ein Interesse, jetzt zu deeskalieren. Im Gegenteil: In Indien stehen in drei Monaten Parlamentswahlen an, in beiden Ländern heizt die jeweilige Regierung die Stimmung an, auch Social Media wird dazu benutzt.

Es wäre nicht das erste Mal in der Weltgeschichte, dass ein Krieg aus Versehen entsteht. Und die beiden Staaten haben wegen Kaschmir seit 1947 schon dreimal Krieg geführt - die letzten Male hatte allerdings noch keiner von beiden Atomwaffen. Dass Indien diese Woche auf einen Anschlag in Kaschmir mit Luftschlägen reagierte, war ein Wendepunkt in der Beziehung der Staaten; wegen der Eskalationsgefahr hatten das in der Vergangenheit beide Seiten vermieden.

Nun wäre dringend internationale Vermittlung gefragt, etwa durch die Europäer und die USA, die Indien nahestehen, und durch die Chinesen, die mit Pakistan verbündet sind. Pakistans Präsident Imran Khan forderte Indien nun im Fernsehen zu Gesprächen auf und fragte: "Mit den Waffen, die ihr habt und den Waffen, die wir haben - können wir uns da eine Fehlkalkulation erlauben?"

Trump und Kim beenden ihren Gipfel

AP

Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un in Hanoi geht heute zu Ende - die beiden Männer wollen eine gemeinsame Erklärung verabschieden. Gegen 10 Uhr vormittags deutscher Zeit soll es eine Pressekonferenz im Marriott Hotel geben. Zu erwarten ist, dass es in der Frage der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel eher keine entscheidenden Durchbrüche gibt, dass die beiden Männer aber einen symbolischen Beschluss fällen könnten - so könnte der Korea-Krieg zum Beispiel offiziell für beendet erklärt werden. Weitere Hintergründe zum Gipfel in Hanoi lesen Sie hier.

Die atemberaubende Aussage des Michael Cohen

AFP

Er war bis vor wenigen Monaten Donald Trumps vielleicht engster Mitarbeiter, sagte sich dann los, seither kooperiert er mit den Strafverfolgungsbehörden gegen Trump. Nun packte Michael Cohen in einem spektakulären Auftritt vor dem US-Repräsentantenhaus über den Präsidenten aus, nannte ihn einen "Rassisten" und "Betrüger".

In der Welt der Mafia heißt der engste Berater des Paten "Consigliere", und es ist sicher nicht falsch, Cohens frühere Rolle damit zu vergleichen. Seine Aussage gab einen Einblick in die Halbwelt, in der der heutige US-Präsident sein Imperium aufbaute. Cohen beschrieb, wie er in Trumps Auftrag gelogen habe, wie er "500 Mal" jemanden in Trumps Auftrag bedroht habe, er legte den Scheck vor, mit dem Trump einen Teil des Schweigegelds an die Pornodarstellerin Stormy Daniels bezahlte (mit der er eine Affäre gehabt haben soll).

Noch nie hat ein enger Mitarbeiter etwas Vergleichbares über einen US-Präsidenten erzählt - es war ein Spektakel voller atemberaubender Details, wobei unklar ist, welche davon dem Präsidenten gefährlich werden können. Sie geben eine Art Vorahnung auf den Untersuchungsbericht von Sonderermittler Robert Mueller, der in den nächsten Tagen veröffentlicht werden könnte - und Trump wird vielleicht auch Sorgen machen, dass Cohen angab, er sei "in konstantem Kontakt" mit den New Yorker Staatsanwälten, die weitere mögliche illegale Taten des Präsidenten untersuchten.

Trotz seiner Drastik wird der Auftritt aber vermutlich wenig Auswirkung haben auf die öffentliche Meinung im Land haben. Diejenigen, die Trump noch unterstützen, tun es zumeist, obwohl sie wissen, wer er ist. Die Mehrheit der Demokraten im Kongress hat relativ wenig Interesse an einem polarisierenden Impeachment-Verfahren - und die Republikaner verteidigen den Präsidenten durch alle Anschuldigungen hindurch. Zu ihnen sagte Cohen: "Ich habe dasselbe getan, was Sie jetzt tun. Ich habe Trump 10 Jahre lang verteidigt." Er wolle jene Leute warnen, die Trump blind folgten, dass sie "dieselben Konsequenzen" zu fürchten hätten wie er selbst - Cohen war im Dezember zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Verlierer des Tages...

DPA

... ist der WDR. Der hat sich nämlich entschieden, aus einer Kölner Karnevalsaufzeichnung eine Szene herauszuschneiden, die sich auf sozialen Medien bereits viral verbreitet hatte: Der Karnevalist Bernd Stelter hatte auf der Bühne einen Hoho-Witz über Frauen mit Doppelnamen ("Annegret Kramp-Karrenbauer") gemacht. Es folgte eine absurde Szene, in der eine verärgerte Zuschauerin sich auf die Bühne stellte, um den Karnevalisten darauf hinzuweisen, dass die ewigen Witze über weibliche Doppelnamen nerven, weil es ja nicht die Schuld der Frauen war, dass sie bis vor wenigen Jahren nur auf diese Weise ihren eigenen Namen nach der Heirat behalten konnten.

Die Nutzer sozialer Medien konnten sich erwartungsgemäß nicht einig werden, ob die Frau total recht hatte, humorlos war oder der Kölner Karneval grundsätzlich unlustig ist - diese Spannung konnte der WDR offenbar nicht aushalten und entschied sich jetzt für die unlustigste, am wenigsten souveräne Option von allen: so tun, als ob nichts gewesen wäre.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr