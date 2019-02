es ist eine historische Reise für Franziskus: Als erster Papst besucht er seit gestern Abend die Arabische Halbinsel, die Geburtsstätte des Islam - genauer: die Vereinigten Arabischen Emirate. Etwa eine Million Christen leben dort, die meisten von ihnen sind Gastarbeiter von den Philippinen und aus Indien. Anders als im benachbarten Saudi-Arabien gibt es in dem Land auch christliche Kirchen und Hindu-Tempel. Der Papst verbringt drei Tage auf Einladung von Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan in dem Land, das sich als liberalen Businesshub darstellen will und 2019 zum "Jahr der Toleranz" erklärt hat. Trotz dieses Marketings herrscht in den Emiraten allerdings ein undemokratisches, politisch repressives Regime; es führt zudem gemeinsam mit Saudi-Arabien einen brutalen Krieg im Jemen, unter dem die Zivilbevölkerung leidet.

Der Besuch wird für den als freimütig bekannten Papst eine diplomatische Gratwanderung. Schließlich möchte er vor allem eins erreichen: dass künftig mehr christliche Kirchen im Land gebaut werden können. Zu harte Kritik wäre hinderlich. Und der Papst kann auch selbst gerade ein paar schöne Bilder gebrauchen: Daheim im Vatikan wartet wieder der Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche auf ihn.

Streit um "Respekt-Rente"

AFP

SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil will eine Grundrente für Millionen Geringverdiener einführen - für sie soll die Rente um bis zu 447 Euro aufgestockt werden. Den "mittleren einstelligen Milliardenbetrag", den das jährlich kosten soll, will er aus Steuermitteln finanzieren. Aber schafft eine solche Rente, die nur an einen Teil der Rentner unabhängig von den einbezahlten Beiträgen ausbezahlt wird, nicht neue Ungerechtigkeiten? Die CDU rebelliert jedenfalls bereits gegen Heils Pläne: Sie will zwar ebenfalls eine Grundrente gegen Altersarmut - der Vorschlag aus dem Arbeitsamt ist aus CDU-Sicht aber nicht mit dem Koalitionsvertrag zu vereinbaren. Für die SPD ist der Streit um die Rente ein seltener und willkommener Anlass, sich gegenüber dem Koalitionspartner zu profilieren.

Merkel beim japanischen Kaiser

AP

Sofern die Regierungsflieger der Bundesrepublik Deutschland heute einsatzbereit sind, tritt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel diesen Montag eine wichtige Auslandsreise an: Sie fliegt nach Japan, wo sie nicht nur Premierminister Shinzo Abe treffen wird, sondern auch Kaiser Akihito, der im Frühjahr freiwillig abtritt - sowie dessen Nachfolger: Kronprinz Naruhito. Der Empfang im Kaiserpalast ist für Merkel eine Ehre, er ist der Glamour-Höhepunkt der Reise.

Bei dem Treffen mit Premier Abe geht es dann vor allem um eins: um Donald Trump. Sowohl Japan als auch Deutschland gehören zu den Staaten, denen der US-Präsident mit Strafzöllen droht. Merkel wie Abe möchten Trumps Attacken etwas entgegensetzen, sie werden etwa über eine Reform der Welthandelsorganisation WTO sprechen. Am Freitag ist bereits das Freihandelsabkommen zwischen Japan und der EU in Kraft getreten - damit wurde die größte Freihandelszone der Welt geschaffen.

Geschworene beraten über "El Chapo"

REUTERS

In einem US-Bundesgericht in Brooklyn, New York, werden heute zwölf Geschworene ihre Beratungen über den prominentesten gefangenen Drogenboss aller Zeiten aufnehmen: Joaquín Guzmán, alias "El Chapo". Der Mann, dem bereits zwei Netflix-Serien gewidmet sind ("El Chapo" und "Narcos: Mexico"), befehligte das zeitweise mächtigste Drogenkartell Mexikos, das Sinaloa-Kartell.

Die Geschworenen stehen unter gewaltigem Druck: Ihre Namen werden geheim gehalten, aus Angst vor möglichen Repressalien. "El Chapo" droht eine lebenslange Gefängnisstrafe. Bevor er in die USA ausgeliefert wurde, war er zweimal aus mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen. Der Prozess legte vor allem die unglaubliche Korruption auf jeder Ebene des mexikanischen Staates offen - von der Polizei zur Armee bis in die Politik. Sogar mehrere Staatspräsidenten wurden vor Gericht beschuldigt, Bestechungsgelder angenommen oder eingefordert zu haben.

Verlierer des Tages...

REUTERS

ist Ralph Northam, demokratischer Gouverneur des strategisch wichtigen US-Bundesstaates Virginia. Am Freitag waren Bilder von seiner persönlichen Seite aus dem Jahrbuch der medizinischen Fakultät von 1984 an die Öffentlichkeit gelangt: Sie zeigten eine Person in der weißen Kutte des rassistischen Ku-Klux-Klans, daneben eine Person mit schwarz bemaltem Gesicht - das sogenannte Blackfacing hat in den USA ebenfalls eine rassistische Tradition. Northam entschuldigte sich zunächst für das Foto, dementierte aber am Samstag in einer Pressekonferenz, eine der Personen auf dem Foto zu sein. Er habe allerdings, fügte er an, einmal für eine Michael-Jackson-Parodie sein Gesicht mit schwarzer Schuhwichse eingefärbt. Northam will im Amt bleiben - seine demokratischen Parteifreunde fordern seinen Rücktritt.

