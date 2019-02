die heutige Plenarsitzung im Bundestag dauert wieder einmal so lang, dass sie planmäßig erst in den Morgenstunden des nächsten Tages endet - um 1.45 Uhr. Angenommen, es gäbe Abgeordnete, die alle Tagesordnungspunkte mitbekommen wollten (man munkelt, es gibt sie bei der AfD), dann müssten sie dafür fast 17 Stunden im Reichstag verbringen.

Immerhin stehen auf der Tagesordnung viele relevante Themen, etwa die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2, der Kompromiss zur Lockerung des Abtreibungsrechts oder ein Antrag zum "Wolfsmanagement und -monitoring". Ganz hart wird es aber für Parlamentarier, die sich ganz zu Ende der Sitzung mit dem "Seearbeitsgesetz" befassen müssen.

Viele gönnen sich zwischendurch eine Pause und gehen in die Parlamentarische Gesellschaft, ihren Club gegenüber dem Reichstag. An den langen Donnerstagabenden dürften Politiker hier neuerdings keine Gäste mehr in die Bierkneipe im Keller mitbringen, sonst würde der Laden aus allen Nähten platzen und niemand mehr Bier, Wein oder Roastbeef mit Bratkartoffeln bekommen.

Kritik an Islam-Buch von Linnemann

DPA

Wer schon um 18 Uhr eine parlamentarische Pause einlegt, könnte die Vorstellung von Carsten Linnemanns neuem Buch besuchen. Warum dieser CDU-Wirtschaftspolitiker unbedingt ein kritisches Buch über den Islam schreiben musste, hat er meinem Kollegen Ralf Neukirch bereits im Interview erklärt. Niemand Geringeres als Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble stellt heute Linnemanns Buch vor - aber nicht alle Parteifreunde sind angetan von dem Projekt.

Serap Güler, Integrationsstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, findet schon Linnemanns Definition eines "politischen Islam" viel zu schwammig. Und sie sagt: "Eine Integrationsdebatte fruchtet nur, wenn wir den Menschen, die wir für uns gewinnen wollen, nicht nur sagen, was wir nicht wollen, sondern sie auch fragen, was ihre Belange sind."

Wie ein AfD-Politiker sein Nichtstun hervorhob

Auf der Tagesordnung des Bundestags steht heute auch die Digitalisierungsstrategie der Regierung - dazu gehört der Digitalpakt für die Schulen, der gestern Abend im Vermittlungsausschuss vereinbart wurde. Wer zu den teils sehr kniffeligen Verhandlungen überhaupt gar nichts beigetragen hat, ist der AfD-Abgeordnete Götz Frömming. Ich bin hier keine Petze - Frömming sorgte selbst dafür, dass sein Nichtstun gebührend gewürdigt wurde.

In dem nur zwei Seiten kurzen Protokoll über die geplanten Rechtsänderungen für den Digitalpakt, heißt es ganz am Schluss: "Der Vertreter der AfD-Bundestagsfraktion in der Arbeitsgruppe stellt fest, dass er sich nicht an der Diskussion beteiligt habe." Als Politiker extra zu betonen, dass man bei einer milliardenteuren Grundgesetzänderung nicht mitreden wollte - das ist wirklich alternative Politik.

Klage gegen YouTube

DPA

Der Bundesgerichtshof urteilt heute in einem Rechtsstreit zwischen der Filmfirma Constantin und dem Video-Riesen YouTube, einer Tochterfirma von Google: Kann Constantin von YouTube die persönlichen Daten von Nutzern verlangen, die Film-Raubkopien auf der Plattform veröffentlichen?

Das Urteil spiegelt in beinahe unheimlicher Weise die aktuelle Politik wider: Just in diesen Tagen will die EU das Urheberrecht reformieren und Videoplattformen wie YouTube zwingen, mit einer Software alle Inhalte auszufiltern, die geistiges Eigentum verletzen. Nicht nur die Netzgemeinde läuft Sturm gegen das Projekt, auch Justizministerin Katarina Barley, zufällig eine von zwei SPD-Spitzenkandidaten zur Europawahl (erinnern Sie sich, wie der andere hieß?), ist dagegen. Trotzdem stimmte Deutschland dem Plan gestern in Brüssel zu - dieses Thema könnte also noch für Streit in Berlin und Brüssel sorgen.

Missbrauchsgipfel im Vatikan beginnt

DPA

Wichtig ist heute auch das Gipfeltreffen des Papstes mit den Chefs der Bischofskonferenzen zum Thema Kindesmissbrauch. Wie groß ist der Mut der katholischen Kirche, das Thema grundlegend aufzuarbeiten? Bislang scheint der Vatikan die Erwartungen an das Treffen eher dämpfen zu wollen: Man wolle den Bischöfen erst einmal verdeutlichen, wie sich Missbrauch verhindern und bekämpfen lässt. Das dürfte den Opfer-Vertretern aus 20 Ländern, die ebenfalls nach Rom gereist sind, kaum reichen. Ob und wer von ihnen dem Papst persönlich begegnen darf, ist noch ungewiss.

Verlierer des Tages...

DPA

... sind die Taxifahrer, die heute vor dem Verkehrsministerium von Andreas Scheuer demonstrieren. In der Protest-Riege dürfte auch der Taxifahrer stehen, der gestern vor mir durch das Berliner Regierungsviertel rollte, sodass ich das Schild an seiner Heckscheibe lesen konnte: "Unsere Taxis + unsere Jobs = Eure Mobilität!"

Was sich liest wie eine unbeholfen getextete Werbung ist das Motto eines Überlebenskampfes: Die Taxifahrer fürchten, dass Minister Scheuer ihnen mit einer Reform des Personenbeförderungsgesetzes das Wasser abgräbt. Tatsächlich bahnt Scheuers Entwurf den Mietwagenfirmen, Carsharing-Unternehmen und sogar dem ÖPNV den Weg in bislang exklusive Domänen der Taxifahrer. Die wollen deshalb heute auch in Hamburg demonstrieren, und offenbar wollen einige in gelben Westen anrücken. Das sollte Scheuer schon nervös machen.

