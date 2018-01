mein Vater starb im vorletzten August. Er hatte an der Alzheimer-Demenz gelitten. Fünf Monate zuvor war mein Onkel gestorben, er hatte Krebs. Vor einigen Wochen hatte meine Mutter eine schwere Operation. Wir sind eine normale Familie. Meine Schwester und ich sind Ende vierzig. Die Generation vor uns ging oder geht auf die achtzig zu.

Hierzulande sind etwa 4,8 Millionen Bürger 80 Jahre alt und älter. Wenn meine Schwester und ich im Jahr 2050 im Alter unserer Eltern sein werden, wird sich die Zahl der Hochbetagten auf rund 10 Millionen mehr als verdoppelt haben. In Deutschland herrscht heute ein dramatischer Pflegenotstand. Wenn nicht bald etwas passiert, steuert dieses Land, eines der reichsten der Welt, auf eine Katastrophe zu. Unsere neue Titelgeschichte beschreibt, was da ist und was da kommt: Familien und Pfleger am Rande aller Kraft und eine teilnahmslose, pflichtvergessene Politik. Die Geschichte beschreibt auch, wie es anders gehen könnte. Die Titelzeile: "Am Ende. Die Pflegekatastrophe: Deutschland lässt seine Familien im Stich."

Meine Schwester und ich hätten unserem Vater ein anderes Ende gewünscht, aber wir waren froh, dass wir ihn hatten, so wie er war. Es heißt, Alzheimer nehme den Menschen ihre Würde, aber das stimmt nicht. Würdelose Umstände sind es, die die Würde nehmen. Alzheimer lässt zwar den Geist schwinden, nicht aber die Gefühle; unser Vater freute sich über uns, und das war schön. Er konnte unvermittelt Sätze sagen, die vollständig und groß waren, das ist bei vielen Alzheimer-Patienten so. Einen dieser Sätze sagte er am Tag vor seinem 80. Geburtstag, fünf Wochen vor seinem Tod. Er war elend an diesem Tag, zu Hause war er ständig gestürzt, er war an einem Infekt erkrankt, die Krankenhäuser kamen mit seiner Demenz nicht zurecht, es hieß, er müsse ins Heim, einen Platz gab es noch nicht, ein Krankenhaus parkte ihn in einer gerontopsychiatrischen Abteilung. An diesem trostlosen Ort planten wir nun seinen Geburtstag. Er blickte sich um, lächelte und sagte: "Es ist nicht ganz unser Leben, aber ist auch egal".

Im Video: Alter - Wer hilft bei der Pflege

Sollten die letzten Momente im Leben wirklich egal sein?

Die Kanzlerin hatte im Wahlkampf gesagt, das Thema Pflege werde ihr in der neuen Legislaturperiode wichtig sein. Die Koalitionsverhandlungen haben begonnen. Über Pflege ist kaum etwas zu hören.

Verkettet

In etlichen Geschichten im neuen SPIEGEL geht es um zweifelhafte Verflechtungen.

Da wäre Gesche Joost, Internetbotschafterin der Regierung, die eigentlich unabhängig und ehrenamtlich arbeiten sollte. Nun aber sieht es so aus, als habe sie 50.000 Euro jährlich bekommen und im Wirtschaftsressort eigene Interessen verfolgt.

Noch eine Verflechtung: Marco Bizzarri, der Chef der italienischen Modemarke Gucci, hat es offenbar mit einem geschickten Netzwerk verstanden, die Steuer so auszutricksen, dass er den Staat um Millionen gebracht hat. Eine Briefkastenfirma zahlte ihm freundlicherweise ein Millionengehalt.

Die nächste Verflechtung betrifft die deutschen Autobosse. Bis zu unserer Titelgeschichte "Das Kartell" im Sommer erzählten die deutschen Autobauer gerne ein schönes Märchen: Das entscheidende Erfolgsgeheimnis von Daimler, VW, Audi, Porsche und BMW sei die harte Konkurrenz untereinander. Dann stießen meine Kollegen Dietmar Hawranek und Frank Dohmen auf mehr als 60 Arbeitskreise, in denen sich die Autobauer in schönster Eintracht über die Abgasreinigung abstimmten. Nun sind meine Kollegen wieder auf etwas gestoßen: auf geheime Preisabsprachen. Die Geschichte im SPIEGEL heißt: "Das neue Kartell". Es geht vor allem um den Einkaufspreis für Stahl.

Das Wort "Verflechtung" liefert hier gar nicht das richtige Bild. Zöpfe sind geflochten, also lose gebunden. Der Duden bietet als Synonym für Verflechtung auch "Verzahnung" an oder "Verkettung". Ketten aus Stahl sind schwer zu lösen.

Verliererin der Woche...

... war die Kunst. Auf der Außenwand einer Berliner Hochschule prangt ein Gedicht mit den Begriffen "Alleen, Blumen, Frauen". Jetzt muss es entfernt werden. Studentinnen hielten es für sexistisch. Kunst aber unterschiedet sich von Kitsch dadurch, dass sie niemals Zierde, nie Dekor sein kann. Kunst verbindet sich mit dem Betrachter, mit dessen Leben, dessen Erfahrungen, sie bedeutet für jeden etwas anderes. Sie kann dem einen ein Ärgernis sein, dem anderen eine Freude, und so war es auch bei dem Gedicht an der Hauswand, wie eine Reportage im Gesellschaftsteil des neuen Heftes beschreibt. Mein Kollege hat die Studentinnen, den Hochschulrektor, den Dichter dazu befragt und bekam unterschiedliche Einschätzungen.

Wer eine Hauswand haben möchte, die jedem gefällt, also niemandem etwas sagt, sollte sich auf Putz verlegen. Geeignet wäre die Farbe Beigegrau.

Susanne Beyer